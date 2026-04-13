Temperaturas mais altas e alertas de chuvas intensas marcam a terça-feira (14); veja a previsão

Nesta terça-feira o Brasil terá regiões com temperaturas muito altas, principalmente no centro-sul, além disso, há previsão de chuvas intensas em outras áreas do país, deixando alguns estados em alerta.

Temperaturas ficam elevadas, mas chuvas também marcam presença nesta terça-feira (14) sobre o Brasil. Foto: Patryck Madeira/Adobe Stock

O amanhecer desta segunda-feira (13) contou com temperaturas amenas em vários municípios do Brasil. De acordo com as estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os termômetros ficaram abaixo de 10°C em cidades da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão (SP) e Monte Verde (MG).

A previsão indica que, nesta terça-feira (14), as temperaturas permanecem amenas em algumas partes do Brasil, enquanto em outras os termômetros sobem, com tendência de muito calor. As chuvas também marcam presença nesta terça-feira, e alertas permanecem vigentes devido ao risco de precipitações intensas.

Temperaturas podem superar os 30°C

A tarde desta terça-feira (14) terá temperaturas elevadas em boa parte do Brasil. Diferentemente do amanhecer, quando a previsão indica temperaturas amenas em áreas do leste da Região Sul e do Sudeste, por conta da presença de uma massa de ar frio.

Ar frio segue presente sobre o leste do Sudeste na tarde desta terça-feira (14). Contudo, massa de ar quente domina Sul e Centro-Oeste.

No entanto, nas demais áreas dessas regiões e na maioria dos municípios do Centro-Oeste, os termômetros sobem e se aproximam da marca dos 30°C durante a tarde.

Na Região Sul, a faixa que se estende desde a Região Metropolitana de Porto Alegre até o oeste de Santa Catarina tem previsão de calor, com temperaturas entre 27°C e 29°C. No oeste do Paraná, a situação é semelhante; contudo, próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul, a máxima pode chegar aos 32°C.

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No Centro-Oeste, os termômetros superam os 30°C com facilidade. A divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul será a área mais quente da região nesta terça-feira (14), com máximas de até 36°C, especialmente entre Corumbá (MS) e Cuiabá (MT). Nos demais municípios, as temperaturas variam entre 28°C e 32°C.

O Sudeste e o Nordeste ainda devem registrar temperaturas um pouco mais baixas na tarde desta terça-feira. A massa de ar frio segue perdendo força sobre o leste do Sudeste e o extremo sul da Bahia, áreas onde as máximas variam entre 21°C e 23°C.

Temperatura máxima prevista para o Brasil nesta terça (14), segundo o modelo ECMWF.

Por outro lado, no interior do Sudeste e no interior do Nordeste, os termômetros disparam. No oeste de São Paulo, as temperaturas variam entre 29°C e 32°C, cenário semelhante ao do Triângulo Mineiro. Na porção central do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Ceará e oeste da Bahia, as máximas variam entre 30°C e 33°C.

Chuvas intensas deixam estados em alerta

O calor marca presença na tarde desta terça-feira (14), mas as chuvas também atuam no Norte e Nordeste do Brasil. Além disso, áreas pontuais do Rio Grande do Sul apresentam risco de chuvas intensas e possíveis transtornos.

A manhã no estado gaúcho será marcada pela presença de nuvens, deixando o tempo parcialmente nublado. Contudo, ao longo da tarde, instabilidades surgem na divisa com a Argentina e o Uruguai, favorecidas pela formação de um cavado na região.

Dessa forma, nuvens carregadas se desenvolvem, aumentando o risco de chuvas intensas e tempestades. Há também potencial para transtornos no oeste do Rio Grande do Sul, como alagamentos e transbordamentos de arroios. A faixa entre Uruguaiana (RS) e São Borja (RS) merece atenção.

Chuva prevista para o Brasil nesta terça (14), segundo o modelo ECMWF.

No Nordeste, as chuvas mais fortes se concentram no litoral norte da região. A incursão de umidade, associada às altas temperaturas, fornece energia suficiente para a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de transtornos ao longo da faixa litorânea.

As chuvas também atingem o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de influenciar o tempo no Nordeste, também provoca aumento das instabilidades no Norte, por meio do transporte de umidade, que mantém a atmosfera saturada.

Água precipitável prevista para o Brasil nesta terça (14), mostra a ZCIT influenciando o litoral Norte do Nordeste e o Norte do Brasil.

Na tarde desta terça-feira (14), a previsão indica chuvas de intensidade moderada a forte sobre Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia e Acre. Até mesmo o oeste de Mato Grosso deve registrar instabilidades, com chance de chuvas mais intensas.