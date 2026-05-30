Musgo em pedras de pavimento: como removê-lo imediatamente com um remédio caseiro

O musgo pode ser encontrado hoje em dia em quase todo o lado: em telhados de pátios, telhados de garagens, entre pedras de pavimento ou como pequenas plantas macias e rasteiras no relvado de casa.

O musgo não só é menos atraente, como também pode tornar-se realmente perigoso em pavimentos de pedra.

Anna Poth Meteored Alemanha 30/05/2026 16:17 4 min

O musgo é particularmente popular entre as crianças pequenas porque a sua textura macia é simplesmente fascinante.

O musgo nem sempre é mau

Mesmo na floresta, poderia pensar que estaria bem adaptado e daria, certamente, uma contribuição valiosa ao ecossistema. É claro que também ajuda a reter a umidade no seu jardim durante os meses quentes de verão.

No entanto, o musgo pode ser um incômodo em alguns locais e representar um risco de escorregamento. Mesmo uma pequena chuva transforma o crescimento verde numa superfície lisa e escorregadia. Na verdade, o musgo pode ser facilmente removido sem produtos de limpeza especiais, recorrendo a remédios caseiros.

Água e bicarbonato de sódio são uma ótima combinação

Uma simples mistura de bicarbonato de sódio e água quente pode fazer maravilhas. O bicarbonato de sódio pode ser encontrado, geralmente, em farmácias ou supermercados.

A poda regular da relva e a limpeza das pedras podem reduzir significativamente o crescimento de musgo.

Dependendo da densidade e do tamanho do recipiente, ferva água suficiente. Adicione duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio a 1 litro de água. Mexa bem a mistura até que o bicarbonato de sódio esteja completamente dissolvido.

A mistura quente deve então ser aplicada sobre as pedras do pavimento e deixar espalhar-se uniformemente.

A mistura começa a fazer efeito durante a noite

A mistura de bicarbonato de sódio é mais eficaz se for deixada atuar durante a noite. Isto facilita muito a remoção do musgo das pedras na manhã seguinte. Basta uma escova simples.

Uma boa alternativa será o bicarbonato de sódio e o amido de milho. As proporções da mistura para meio litro de água (0,5) como base seriam:

3 colheres de sopa de amido de milho

150 gramas de carbonato de sódio

Esta mistura deve depois ser diluída em vários litros de água a ferver. Também produz o seu melhor efeito se deixada em repouso durante algum tempo.

Por último, mas não menos importante, a manutenção adequada é a melhor prevenção. A limpeza regular das pedras de pavimento e a poda da relva ajudam a evitar o crescimento de ervas daninhas.

O cuidado e a limpeza dificultam o crescimento de musgo

O musgo só cresce quando as condições são realmente ideais. Além disso, é aconselhável preencher os espaços entre as pedras do pavimento com areia. Quanto mais areia houver nos espaços, menos musgo poderá crescer.

Referências da notícia

Focus-Online (2026). Pflastersteine: Ein Hausmittel entfernt lästigen Grünbelag sofort. Garten-Trick. Wohnen. Immobilien. Nachrichten.

Utopia.de (2026). Moos entfernen: So geht es ohne Essig. Ratgeber. Wohnen und Energie.