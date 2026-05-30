IA edita genes do arroz: ferramenta pode acelerar busca por variedades mais resistentes

Uma enzima desenhada por inteligência artificial editou genes do arroz com precisão comparável à ferramenta CRISPR-Cas9, abrindo uma frente de pesquisa para desenvolver plantas mais adaptadas a doenças e estresses ambientais em diferentes regiões agrícolas.

Ferramenta genética projetada com inteligência artificial foi testada em arroz e conseguiu realizar alterações precisas no DNA da planta.

Uma enzima criada com ajuda de inteligência artificial conseguiu realizar alterações precisas no DNA do arroz, um dos alimentos mais consumidos do planeta. Em testes de laboratório, o sistema OpenCRISPR-1 cortou, substituiu e reescreveu trechos de genes da planta, obtendo resultados comparáveis aos de uma das ferramentas genéticas mais usadas atualmente, a CRISPR-Cas9.

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Publicado na revista New Phytologist e destacado pela Nature, o trabalho não apresenta uma nova variedade pronta para chegar ao campo ou ao prato. O avanço está na ferramenta: ela amplia o conjunto de “tesouras moleculares” que cientistas poderão testar para desenvolver plantas com características úteis, como resistência a doenças ou melhor adaptação a estresses ambientais.

Uma tesoura genética desenhada por computador

As ferramentas CRISPR funcionam como mecanismos guiados até um ponto específico do DNA. Em geral, elas derivam de proteínas encontradas em bactérias. A novidade do OpenCRISPR-1 é que sua sequência foi projetada com inteligência artificial, a partir de padrões aprendidos em uma enorme diversidade de proteínas naturais. Antes testada em células humanas, a enzima agora foi adaptada para funcionar em células vegetais.

O arroz, base da alimentação em diferentes regiões do mundo, foi usado para validar uma nova alternativa às técnicas convencionais de edição genética.

Os pesquisadores otimizaram o sistema para o arroz e compararam seu desempenho com a Cas9 convencional. Em células isoladas da planta, a nova ferramenta produziu alterações em diferentes genes. Depois, em plantas regeneradas, conseguiu gerar mutações no gene escolhido em 36% das linhas analisadas, resultado estatisticamente semelhante ao sistema tradicional, que alcançou 48% sob as mesmas condições.

Do corte do DNA à troca de letras

A edição genética pode ir além de desligar um gene. Dependendo da ferramenta acoplada à “tesoura”, é possível trocar uma única letra do DNA ou inserir uma pequena correção planejada, sem provocar grandes rupturas no material genético.

No arroz, os pesquisadores testaram o OpenCRISPR-1 em diferentes modalidades de edição.

Na prática, o sistema apresentou três capacidades relevantes:

Interromper genes: removeu um trecho de 573 pares de bases em um alvo do genoma do arroz.

removeu um trecho de 573 pares de bases em um alvo do genoma do arroz. Trocar letras do DNA: realizou edição de adenina e de citosina; nesta última modalidade, superou a Cas9 nos três alvos avaliados.

realizou edição de adenina e de citosina; nesta última modalidade, superou a Cas9 nos três alvos avaliados. Fazer correções programadas: executou a chamada prime editing, embora tenha sido menos eficiente que a Cas9 em dois dos três pontos testados.

executou a chamada prime editing, embora tenha sido menos eficiente que a Cas9 em dois dos três pontos testados.



Os resultados mostram que a ferramenta é versátil, mas não indicam que ela substitua imediatamente a Cas9. O desempenho variou conforme o gene e o tipo de edição.

O avanço exige novos testes

O arroz é uma cultura estratégica para a alimentação mundial e também está presente diariamente na mesa dos brasileiros. Uma tecnologia capaz de tornar a edição genética mais flexível pode, no futuro, ajudar a acelerar pesquisas voltadas a doenças, qualidade dos grãos, produtividade ou tolerância à seca e ao calor.

Esses benefícios, porém, não foram demonstrados neste estudo: o trabalho comprovou o funcionamento da ferramenta.

Outro ponto importante é que o OpenCRISPR-1 foi apresentado como uma tecnologia de código aberto, o que pode facilitar seu uso por diferentes grupos de pesquisa e reduzir barreiras no desenvolvimento de novas aplicações. Ainda será preciso testá-lo em outras culturas, avaliar segurança, estabilidade e desempenho em condições reais de cultivo.

A descoberta não significa que um arroz editado por inteligência artificial chegará imediatamente aos supermercados, mas indica que a ciência ganhou uma nova opção para buscar soluções agrícolas mais precisas em um mundo pressionado pela demanda por alimentos e pelos extremos climáticos.

Referência da notícia

AI-designed OpenCRISPR-1 performs robust knockout, base editing, and prime editing in rice. 2 de maio, 2026. Das, P., et. al.