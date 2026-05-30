Seu próprio kit de remédios na varanda: 3 plantas medicinais para cultivar em vasos no inverno
Como transformar sua varanda ou janela em um armário de remédios caseiro com ervas que aliviam a indigestão, desobstruem as vias respiratórias e ajudam você a relaxar durante os meses mais frios.
Quando as temperaturas caem, nossos corpos mudam de ritmo e nossas casas se tornam nosso refúgio. É a época em que os resfriados se proliferam, a digestão fica mais pesada por causa de todos os ensopados e sopas, e uma xícara de café cai tão bem.
Nesta época do ano, a varanda ou a janela da cozinha podem se transformar em um verdadeiro armário de remédios naturais caseiros. Cultivar plantas medicinais em vasos durante os meses mais frios é tão simples quanto gratificante; o segredo é respeitar seus ciclos para que prosperem. Aqui estão três aliados infalíveis para cuidar da sua saúde.
1. Camomila: a rainha do relaxamento (e o truque do saquinho de chá)
A camomila (Matricaria chamomilla) é a aliada indiscutível para relaxar: acalma a ansiedade, promove o sono em noites frias e alivia o desconforto estomacal. O que poucas pessoas sabem é que não é preciso ir a um viveiro para encontrar sementes: você pode usar um saquinho de chá comum que já tem em casa.
As sementes de camomila são tão microscópicas que os filtros industriais não as capturam, e elas viajam intactas entre o pó da flor seca dentro do saquinho de chá. Como o processo de secagem comercial não utiliza calor extremo, sua capacidade de germinação permanece intacta.
Como cultivá-las a partir do saquinho de chá? Abra o saquinho e espalhe o conteúdo em um vaso com terra previamente umedecida. Não enterre o pó; as sementes precisam de luz solar direta para germinar. Pressione-as levemente com o dedo, cubra o vaso com filme plástico para criar um efeito estufa e coloque-o em uma janela bem iluminada dentro de casa.
Proteger as mudas do frio extremo durante as primeiras semanas é vital para a sua sobrevivência. Em duas semanas, você verá um gramado verdejante surgir.
Cuidados básicos: Depois que a muda crescer e se adaptar ao ambiente externo, ela precisa de sol pleno (pelo menos 6 horas de luz solar para fortalecer os caules). A rega deve ser moderada: ela gosta de umidade, mas não tolera solo encharcado. Regue apenas quando a superfície do solo começar a parecer seca.
2. Hortelã: O alívio refrescante para as vias respiratórias
A hortelã-pimenta (Mentha piperita) é um clássico que nunca falha. No inverno, além de auxiliar na digestão após uma refeição pesada, é uma grande aliada do sistema respiratório: o vapor de uma infusão de folhas frescas ajuda a dilatar os brônquios e a desobstruir as vias nasais congestionadas pelo frio.
Como propagá-la no inverno? O ideal, nesta época do ano, é começar com uma muda de viveiro ou uma estaca colocada num recipiente com água até que desenvolva raízes fortes.
Cuidados básicos: Ela aprecia bastante luz solar todos os dias. A rega deve ser abundante e frequente; a hortelã não gosta de ficar com sede, e o solo deve estar sempre úmido (como uma esponja bem torcida).
Dica de especialista: Sempre plante-a em um vaso próprio, pois suas raízes são extremamente invasivas e podem sufocar as plantas vizinhas.
3. Erva-cidreira: o bálsamo cítrico contra o estresse e a insônia
A erva-cidreira (Melissa officinalis) é a planta ideal para completar este kit de primeiros socorros de inverno. Sua infusão atua como um ansiolítico natural suave que relaxa o sistema nervoso e ajuda a promover um sono profundo. Além disso, possui uma deliciosa fragrância cítrica que acalma a alma.
A erva-cidreira é uma planta perene, o que significa que mantém as folhas verdes durante todo o inverno. Embora o frio desacelere um pouco o seu crescimento, você poderá colher folhas frescas para o seu chá todas as noites de julho sem danificar a planta.
Como estimular o seu crescimento no inverno? A maneira mais rápida e eficaz nesta estação é começar com uma muda comprada em um viveiro e transplantá-la diretamente para um vaso de tamanho médio.
Cuidados básicos: Tolera muito bem a meia-sombra, adaptando-se facilmente a uma cozinha bem iluminada ou a uma varanda abrigada. Regue moderadamente: mantenha o solo úmido, mas não encharcado.
Embora suporte bem o frio, se houver previsão de geadas fortes durante a noite, é melhor colocá-la junto a uma parede protegida para resguardar suas folhas delicadas do contato direto com o gelo.
O "ABC" do kit de remédios naturais: o poder da infusão
Para aproveitar ao máximo suas plantas medicinais, lembre-se da regra de ouro da fitoterapia: nunca ferva folhas e flores tenras.
Ao preparar seu chá de camomila, hortelã ou melissa, coloque as folhas frescas (ou o saquinho de chá moído) na xícara, despeje a água pouco antes de ferver e tampe a xícara imediatamente por 5 minutos.
Esta última etapa é crucial, pois impede que os óleos essenciais medicinais — aqueles que curam e perfumam — se percam com o vapor.
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