Semana começa com frente fria e ar frio no centro-sul e alertas de chuva no Norte e Nordeste; confira

A semana começa com a presença de uma frente fria e de ar frio no centro-sul do Brasil deixando as temperaturas amenas. No Norte e Nordeste, a presença de umidade dispara alertas para chuva. Veja também: A primeira previsão da temporada de furacões 2026 para a bacia do Atlântico, publicada pela CSU

O começo da semana contará com tempo instável em várias localidades do Brasil. Começando pelo centro-sul, onde há a presença de uma frente fria, que provoca chuvas isoladas na região, além do ar frio, que deixa as temperaturas um pouco mais baixas durante as manhãs.

Na outra ponta do Brasil, sobre as regiões Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas ao longo desta segunda-feira (13) e terça-feira (14). A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue atuando com intensidade no transporte de umidade para as duas regiões. Com a grande presença de vapor d’água, há maior facilidade na formação de nuvens carregadas.

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Nos últimos dias, o Norte e o Nordeste vêm recebendo volumes elevados de chuva, e esse cenário continua neste início de semana. Há alertas para a região devido ao potencial para chuvas intensas nos próximos dias. Confira a seguir a previsão do tempo para o início da semana em todo o Brasil.

Ar frio deixa manhãs mais frias no centro-sul

A presença do ar frio continua sobre o centro-sul do Brasil neste início de semana. As manhãs terão temperaturas mais baixas, se estendendo desde o norte do Rio Grande do Sul até a região central de Minas Gerais. Há baixíssimo risco de geadas nos próximos dias, contudo, nas regiões mais altas da Serra da Mantiqueira, elas podem ser registradas.

Temperatura mínima prevista para esta segunda-feira (13), segundo o modelo ECMWF.

O amanhecer desta segunda-feira (13) será marcado por mínimas entre 11°C e 16°C na Serra Gaúcha e Serra Catarinense, além do leste e oeste de Santa Catarina e do centro-leste do Paraná. Nas demais cidades da Região Sul, as mínimas variam entre 17°C e 21°C. Já na terça-feira (14), as mínimas serão mais elevadas, variando entre 13°C e 22°C em todo o Sul do Brasil.

No Sudeste, a expectativa é de temperaturas amenas no amanhecer desta segunda-feira (13), com frio mais intenso nas áreas de serra de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As temperaturas nesta região apresentam grande variação: no centro-leste de São Paulo (inclusive na capital) e em Minas Gerais, os termômetros ficam entre 15°C e 18°C. Já nas cidades paulistas próximas à Serra da Mantiqueira e no sul de Minas, o amanhecer será mais frio, com temperaturas entre 7°C e 14°C. Na Região Serrana do Rio de Janeiro, os termômetros ficam próximos de 13°C.

Temperatura mínima prevista para a tarde desta terça-feira (14), de acordo com o modelo ECMWF.

Contudo, com o passar das horas e a chegada da tarde, o frio perde intensidade. Na segunda (13) e terça-feira (14), as temperaturas podem chegar a 32°C no noroeste do Paraná, enquanto nos demais municípios da Região Sul, os termômetros variam entre 22°C e 28°C.

No Sudeste do Brasil, as temperaturas mais baixas ficam concentradas no leste da região, enquanto no oeste paulista, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, os termômetros superam os 32°C. Já no leste do Sudeste, as temperaturas variam entre 23°C e 27°C.

Frente fria no centro-sul e alertas de chuva no Norte e Nordeste

A semana começa com a presença de uma frente fria, que influencia o tempo no centro-sul do Brasil. O sistema frontal, apesar de sua fraca intensidade, favorece a formação de nuvens sobre áreas do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, deixando o tempo parcialmente nublado e com chuvas leves e isoladas nesta segunda-feira (13).

Mapa de chuva para a tarde desta segunda-feira (13). A previsão é de chuvas mais fortes na faixa litorânea entre o AP e RN.

Na terça-feira (14), novas instabilidades surgem sobre o sul do Rio Grande do Sul, deixando a região em alerta para chuvas intensas e temporais. Nos demais estados, o tempo segue parcialmente nublado, com o sol aparecendo com maior frequência ao longo do dia.

A ZCIT encontra-se ativa e deslocada, influenciando o tempo nos estados da Região Norte e no norte do Nordeste do Brasil. O tempo permanece carregado neste início de semana, com alertas para chuvas intensas.

Há pouca diferença entre a previsão de segunda (13) e terça-feira (14), uma vez que as áreas afetadas permanecem praticamente as mesmas. As chuvas mais fortes devem ocorrer em Rondônia, interior do Amazonas, Acre, além da extensa faixa entre o litoral do Amapá e Pernambuco.

Precipitação acumulada até o final da noite de terça-feira (14).

A precipitação pode vir acompanhada de trovoadas e descargas elétricas, o que acende o alerta para transtornos na região. Os volumes acumulados até o final da tarde de terça-feira (14) são elevados, variando entre 38 mm e 87 mm em capitais como Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Macapá (AP) e Manaus (AM).