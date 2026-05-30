A enorme explosão do foguete New Glenn da Blue Origin na Flórida, EUA

A explosão ocorreu por volta das 21h (horário local). Foi tão poderosa que fez tremer casas em Cabo Canaveral e Cocoa Beach, na Flórida, iluminando o céu com uma intensa cor laranja e criando uma coluna de fumaça visível a quilômetros de distância.

A empresa indicou que ocorreu uma anomalia durante o teste de ignição. Foto: Spaceflight Now.

Em 28 de maio de 2026, o foguete New Glenn da Blue Origin, a empresa espacial fundada por Jeff Bezos, explodiu espetacularmente durante um teste de ignição estático ('hotfire test') na plataforma de lançamento LC-36 do Cabo Cañaveral Space Force Station, na Flórida (EUA).

O veículo de 98 metros de altura pegou fogo brevemente antes de uma falha em sua base gerar uma enorme bola de fogo que consumiu o primeiro e o segundo estágios do foguete. Ninguém correu risco imediato, pois os protocolos de segurança foram seguidos, e as autoridades confirmaram que não houve feridos.

Comunicado oficial da Blue Origin

A Blue Origin descreveu o incidente como uma “anomalia” durante o teste de ignição estático, que era a etapa final antes do quarto voo planejado para junho. Jeff Bezos publicou que foi “um dia muito difícil”, mas que já estavam trabalhando para identificar a causa raiz. “É muito cedo para saber, mas estamos empenhados em descobrir”, disse o fundador.

Após a explosão em New Glenn, em 28 de maio de 2026, foi emitida uma declaração breve e direta. A empresa afirmou que "detectamos uma anomalia durante o teste de ignição estático. Todos os funcionários foram localizados e estão em segurança."



We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026

O comunicado focou em confirmar a segurança da equipe e o compromisso de investigar o incidente, sem fornecer detalhes técnicos ou prazos de recuperação neste momento.

Danos irreversíveis e uma competição acirrada

Este evento representa um grande revés para a Blue Origin em seus esforços para competir com a SpaceX de Elon Musk. O foguete New Glenn, movido por sete motores a metano BE-4, é fundamental para o lançamento de satélites da Amazon e missões da NASA no programa Artemis, incluindo o transporte de equipamentos lunares. A explosão causou danos extensos à plataforma de lançamento, incluindo a queda de uma torre de proteção contra raios de 180 metros.

Outra perspectiva: o reparo da infraestrutura pode levar meses, afetando o cronograma de lançamento de 2026. Imagem: NFS.

Especialistas apontam que explosões durante testes são comuns no desenvolvimento de foguetes, especialmente com veículos mais modernos como o New Glenn. No entanto, este incidente atrasará indefinidamente as operações em Cabo Canaveral e dará início a uma investigação da FAA.

A Blue Origin já enfrentou outros contratempos com o New Glenn, mas este é o mais visível e destrutivo até agora.

Algumas teorias estão circulando online sugerindo que a intensa competição no setor espacial com a SpaceX de Elon Musk pode ser a culpada por muitos dos fracassos de ambas as empresas. Até o momento, são apenas suposições. "Bilionários brincando de guerra espacial", comentou um usuário no Reddit; esse tipo de "acidente" técnico nos lembra dos riscos inerentes à exploração de novas fronteiras tecnológicas.

Um incidente que rapidamente se tornou viral

Moradores da região relataram tremores e uma forte explosão. Vídeos do incidente estão circulando amplamente nas redes sociais, mostrando a rápida propagação das chamas e a formação de uma nuvem em forma de cogumelo. Apesar do espetáculo, a ausência de vítimas destaca os rigorosos protocolos de segurança na indústria aeroespacial.

Em resumo, a explosão em New Glenn representa um momento desafiador, mas não definitivo, para a Blue Origin. A empresa, fundada em 2000, mantém-se comprometida com sua visão de acesso ao espaço. Atualizações sobre a investigação e os planos de recuperação são esperadas nas próximas semanas, à medida que a Flórida se recupera do impacto em sua Costa Espacial.

Como esse tipo de falha afeta a atmosfera e os ecossistemas terrestres?

Testes de foguetes fracassados, como o do New Glenn, afetam o meio ambiente de diversas maneiras, embora, neste caso específico, os impactos pareçam ser "limitados". Em primeiro lugar, a explosão gera uma grande quantidade de fumaça, gases de combustão e material particulado.

O reator New Glenn utiliza metano líquido (CH4) e oxigênio, um combustível relativamente mais limpo do que combustíveis sólidos ou querosene: produz principalmente vapor de água, CO₂ e algum monóxido de carbono, mas libera menos fuligem e poluentes tóxicos locais. Mesmo assim, a combustão incompleta durante uma explosão pode emitir poluentes atmosféricos temporários.

Así se vieron los cambios de colores del cielo por la explosión del cohete New Glenn de @blueorigin desde pueblo cercano a Cabo Cañaveral en Florida. V Rosa Rivera pic.twitter.com/x6MhQEj2OK — Ada Monzón (@adamonzon) May 29, 2026

Autoridades da Força Espacial e da Blue Origin indicaram que não havia ameaça imediata de fumaça ou riscos químicos para as comunidades próximas. Não foram relatados alertas de qualidade do ar severa ou evacuações por poluição após o incidente de 28 de maio de 2026.

Outro impacto é a geração de detritos

Fragmentos do foguete e da plataforma de lançamento podem cair em áreas próximas ou serem levados para o mar. As autoridades pediram aos moradores que relatem qualquer dia em que esses fragmentos forem encontrados na costa, pois podem ser perigosos e exigem limpeza especializada para evitar danos à vida selvagem ou contaminação do solo e da água.

Localmente, explosões desse tipo podem causar incêndios temporários na vegetação próxima, danos à infraestrutura da plataforma de lançamento (que então exige reconstrução com mais materiais e energia) e perturbação de habitats na Costa Espacial da Flórida, uma área sensível com espécies protegidas.

Em geral, falhas em testes estáticos são ligeiramente menos poluentes do que um lançamento orbital malsucedido (que libera mais propelente em alta altitude), mas destacam os riscos ambientais da indústria espacial. A Blue Origin e a FAA estão investigando o incidente, incluindo a avaliação de quaisquer impactos ecológicos adicionais. A indústria está caminhando em direção a combustíveis mais sustentáveis justamente para reduzir esses impactos ambientais.

Referência da notícia

Will Robinson-Smith, 29 de mayo del 2026. Blue Origin’s New Glenn rocket explodes during prelaunch testing at Cape Canaveral, Spaceflight Now, Noticias.