Sul está sob alerta de tempestades e chuvas de até 200 mm até o domingo (26)

Nesta semana, a Região Sul fica sob alerta de tempestades e de chuvas. Até o domingo estão sendo esperados acumulados de até 200 mm, o que traz de volta riscos para alagamentos. Veja também: Calor de 40°C no outono: INMET emite alerta de onda de calor para 3 estados

Ao longo da semana, mudanças no tempo serão registradas sobre o Sul do Brasil. Isso porque, nos últimos dias, o tempo esteve intercalado entre períodos de maior nebulosidade e sol forte. Desta vez, a situação muda, com a presença constante de nuvens carregadas e chuvas ocorrendo diariamente.

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A presença de sistemas meteorológicos vai deixar a região em alerta para tempestades, chuvas intensas e também para o alto volume de precipitação previsto até o domingo (29). De acordo com o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com, o acumulado pode chegar a 200 mm.

Confira a seguir a previsão do tempo, com mais informações, detalhes e as áreas em alerta nos próximos dias.

Frente fria atua na Região Sul nos próximos dias

Durante a manhã, as nuvens irão se concentrar no sul do Rio Grande do Sul, contudo, sem previsão de pancadas de chuva, apenas com o céu encoberto. Durante a tarde, a situação muda, com as nuvens se deslocando para o oeste do estado, aumentando as chances de chuva leve nesta quarta-feira (22).

Chances de chuva para o Sul do Brasil na tarde desta quinta-feira (23).

Ao longo da quinta-feira (23), a frente fria volta a ganhar força, e as chuvas também se intensificam. Ainda na madrugada, as chuvas atingem a Campanha Gaúcha e o extremo sul do estado. Já no período da manhã, a precipitação se espalha por uma área maior, desde o leste até o oeste, incluindo a capital Porto Alegre (RS).

A quinta-feira (23) será o dia com as chuvas mais intensas, aumentando os riscos de tempestades sobre o Rio Grande do Sul. Durante a tarde, as chuvas ganham ainda mais força e vêm acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, elevando o risco de alagamentos e transbordamento de rios.

Mapa mostra a previsão de chuva para a tarde desta quinta-feira (23) no Sul do Brasil.

O transporte de umidade permanece ativo na sexta-feira (24), com as chuvas ocorrendo principalmente na porção norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina começa a sentir os efeitos, com aumento da nebulosidade e ocorrência de chuva leve no sul do estado.

Final de semana com chuvas intensas na Região Sul

A partir do sábado (25), a frente fria avança pela Região Sul e, pela manhã, alcança Santa Catarina, provocando chuvas fortes e tempestades, principalmente nas regiões de São Miguel do Oeste (SC) e Chapecó (SC). Há alertas para transtornos, e moradores de áreas de risco devem permanecer atentos.

Transporte de umidade segue ativo neste sábado sobre SC, PR e RS.

Ao longo da tarde, as chuvas continuam sobre o estado catarinense, atingindo a região central e o litoral. Nessas áreas, as chuvas serão intensas, exigindo atenção quanto a alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e transbordamentos de rios.

O aumento de nuvens também será observado no sul do Paraná, onde há previsão de pancadas de chuva com intensidade entre fraca e moderada. A maior preocupação ocorre no domingo (26), com previsão de chuvas fortes em todo o estado de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e centro-sul do Paraná.

Mapa mostra a previsão de chuvas moderadas a fortes sobre os três estados da Região Sul na tarde de domingo (26).

As chuvas devem ocorrer com forte intensidade durante a tarde e, com o solo já encharcado, aumentam as chances de transtornos, mantendo toda a Região Sul em alerta, pelo menos até este domingo (26).

O acumulado de chuva chama atenção: a previsão indica volumes acima de 200 mm no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Muitos municípios devem registrar acumulados superiores a 100 mm, o que aumenta os alertas. A capital, Porto Alegre (RS), tem previsão de acumulados entre 70 e 80 mm.

Acumulado de chuva prevista supera os 200 mm em áreas pontuais do RS. Nos demais estados as chuvas serão menos volumosas mas podem provocar problemas.

Em Santa Catarina, os volumes serão menores, mas ainda capazes de provocar transtornos, variando entre 50 e 80 mm no oeste do estado e até 40 mm no litoral. No sudoeste do Paraná, até este domingo (26), o acumulado pode chegar a 80 mm, trazendo alívio, mas também preocupação.