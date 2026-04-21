Sul está sob alerta de tempestades e chuvas de até 200 mm até o domingo (26)
Nesta semana, a Região Sul fica sob alerta de tempestades e de chuvas. Até o domingo estão sendo esperados acumulados de até 200 mm, o que traz de volta riscos para alagamentos.
Ao longo da semana, mudanças no tempo serão registradas sobre o Sul do Brasil. Isso porque, nos últimos dias, o tempo esteve intercalado entre períodos de maior nebulosidade e sol forte. Desta vez, a situação muda, com a presença constante de nuvens carregadas e chuvas ocorrendo diariamente.
A presença de sistemas meteorológicos vai deixar a região em alerta para tempestades, chuvas intensas e também para o alto volume de precipitação previsto até o domingo (29). De acordo com o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com, o acumulado pode chegar a 200 mm.
Confira a seguir a previsão do tempo, com mais informações, detalhes e as áreas em alerta nos próximos dias.
Frente fria atua na Região Sul nos próximos dias
Durante a manhã, as nuvens irão se concentrar no sul do Rio Grande do Sul, contudo, sem previsão de pancadas de chuva, apenas com o céu encoberto. Durante a tarde, a situação muda, com as nuvens se deslocando para o oeste do estado, aumentando as chances de chuva leve nesta quarta-feira (22).
Ao longo da quinta-feira (23), a frente fria volta a ganhar força, e as chuvas também se intensificam. Ainda na madrugada, as chuvas atingem a Campanha Gaúcha e o extremo sul do estado. Já no período da manhã, a precipitação se espalha por uma área maior, desde o leste até o oeste, incluindo a capital Porto Alegre (RS).
A quinta-feira (23) será o dia com as chuvas mais intensas, aumentando os riscos de tempestades sobre o Rio Grande do Sul. Durante a tarde, as chuvas ganham ainda mais força e vêm acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, elevando o risco de alagamentos e transbordamento de rios.
O transporte de umidade permanece ativo na sexta-feira (24), com as chuvas ocorrendo principalmente na porção norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina começa a sentir os efeitos, com aumento da nebulosidade e ocorrência de chuva leve no sul do estado.
Final de semana com chuvas intensas na Região Sul
A partir do sábado (25), a frente fria avança pela Região Sul e, pela manhã, alcança Santa Catarina, provocando chuvas fortes e tempestades, principalmente nas regiões de São Miguel do Oeste (SC) e Chapecó (SC). Há alertas para transtornos, e moradores de áreas de risco devem permanecer atentos.
Ao longo da tarde, as chuvas continuam sobre o estado catarinense, atingindo a região central e o litoral. Nessas áreas, as chuvas serão intensas, exigindo atenção quanto a alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e transbordamentos de rios.
O aumento de nuvens também será observado no sul do Paraná, onde há previsão de pancadas de chuva com intensidade entre fraca e moderada. A maior preocupação ocorre no domingo (26), com previsão de chuvas fortes em todo o estado de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e centro-sul do Paraná.
As chuvas devem ocorrer com forte intensidade durante a tarde e, com o solo já encharcado, aumentam as chances de transtornos, mantendo toda a Região Sul em alerta, pelo menos até este domingo (26).
O acumulado de chuva chama atenção: a previsão indica volumes acima de 200 mm no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Muitos municípios devem registrar acumulados superiores a 100 mm, o que aumenta os alertas. A capital, Porto Alegre (RS), tem previsão de acumulados entre 70 e 80 mm.
Em Santa Catarina, os volumes serão menores, mas ainda capazes de provocar transtornos, variando entre 50 e 80 mm no oeste do estado e até 40 mm no litoral. No sudoeste do Paraná, até este domingo (26), o acumulado pode chegar a 80 mm, trazendo alívio, mas também preocupação.
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