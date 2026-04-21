Calor de 40°C no outono: INMET emite alerta de onda de calor para 3 estados

Bolha de calor atinge estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, já pode formar temperaturas máximas de até 40°C ao longo desta semana, e ainda pode perdurar por muito tempo. Mais informações: Bolha de ar quente e outono causam diferença de mais de 20°C no Sudeste

A região central do país está sofrendo com um clima muito seco e quente. Uma massa de ar quente atua especialmente sobre a região Sudeste, atingindo também estados ao redor e dando origem a uma onda de calor que ainda pode perdurar por muito tempo.

Durante as madrugadas, as temperaturas caem consideravelmente; No entanto, durante a tarde, o calor é impulsionado pelos céus abertos, pouca nebulosidade e alta incidência de radiação solar. Isso ocasiona temperaturas mais quentes que o normal para essa época do ano, com máximas acima dos 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de onda de calor para o oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. As temperaturas permanecem 5°C acima da média por período maior do que 5 dias, causando problemas de saúde.

Previsões indicam que as regiões ressaltadas pelo alerta do INMET se mantém com máximas acima dos 35°C, e que os termômetros podem chegar a até 40°C ao longo desta semana, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas máximas na quinta-feira durante a tarde mostra que as temperaturas no MS podem chegar a 40°C, com valores muito altos previstos também no PR, SC e SP.

Além disso, a ausência de nebulosidade aumenta a incidência de radiação solar na superfície e, consequentemente, as temperaturas também sobem. Isso é resultado da ausência de sistemas meteorológicos capazes de transportar umidade e ocasionar chuvas na região. Isso também faz com que o tempo fique extremamente seco.

O INMET também emitiu avisos de baixa umidade relativa para o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte de Minas Gerais, situação que também traz riscos à saúde e pode impulsionar incêndios florestais e queimadas.

Previsões indicam umidades relativas de até 15% nas regiões mencionadas pelos avisos. Por isso, beba bastante líquidos (exceto diuréticos como álcool), evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, use hidratante para pele e umidifique os ambientes da casa.

Previsão de umidades relativas mínimas na quinta-feira durante a tarde mostra valores baixíssimos de até 15% entre PR, MS e SP, trazendo riscos à saúde e impulsionando incêndios.

Previsões climáticas mais recentes indicam ainda que esse cenário climático deve persistir por muito tempo.

Bolha de calor persistirá até Maio

Como é possível observar na imagem abaixo, as previsões climáticas mais recentes indicam que essa onda de calor continua até o final de Abril. Potencialmente, o calor pode continuar ao longo de Maio, atingindo estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste,

Previsão de anomalias de temperaturas entre os dias 27 de Abril e 4 de Maio indica que a onda de calor continuará ao longo da semana que vem, potencialmente se estendendo para Maio.

A má notícia é que as previsões climáticas, neste momento, não indicam o avanço de nenhuma massa de ar frio significativa pelo centro do país. Se este cenário de fato se concretizar, a onda de calor pode persistir ao longo de todo o mês de Maio e continuar até mesmo em Junho.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Esse calor intenso é registrado conforme o Oceano Atlântico equatorial se aquece e chega cada vez mais perto da configuração de um El Niño - cujos efeitos incluem a formação de temperaturas mais quentes do que o normal no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil. Tudo indica que teremos um ano de 2026 muito quente pela frente.