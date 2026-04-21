Calor de 40°C no outono: INMET emite alerta de onda de calor para 3 estados
Bolha de calor atinge estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, já pode formar temperaturas máximas de até 40°C ao longo desta semana, e ainda pode perdurar por muito tempo.
- Mais informações: Bolha de ar quente e outono causam diferença de mais de 20°C no Sudeste
A região central do país está sofrendo com um clima muito seco e quente. Uma massa de ar quente atua especialmente sobre a região Sudeste, atingindo também estados ao redor e dando origem a uma onda de calor que ainda pode perdurar por muito tempo.
Durante as madrugadas, as temperaturas caem consideravelmente; No entanto, durante a tarde, o calor é impulsionado pelos céus abertos, pouca nebulosidade e alta incidência de radiação solar. Isso ocasiona temperaturas mais quentes que o normal para essa época do ano, com máximas acima dos 30°C.
Previsões indicam que as regiões ressaltadas pelo alerta do INMET se mantém com máximas acima dos 35°C, e que os termômetros podem chegar a até 40°C ao longo desta semana, como é possível observar na imagem abaixo.
Além disso, a ausência de nebulosidade aumenta a incidência de radiação solar na superfície e, consequentemente, as temperaturas também sobem. Isso é resultado da ausência de sistemas meteorológicos capazes de transportar umidade e ocasionar chuvas na região. Isso também faz com que o tempo fique extremamente seco.
Previsões indicam umidades relativas de até 15% nas regiões mencionadas pelos avisos. Por isso, beba bastante líquidos (exceto diuréticos como álcool), evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, use hidratante para pele e umidifique os ambientes da casa.
Previsões climáticas mais recentes indicam ainda que esse cenário climático deve persistir por muito tempo.
Bolha de calor persistirá até Maio
Como é possível observar na imagem abaixo, as previsões climáticas mais recentes indicam que essa onda de calor continua até o final de Abril. Potencialmente, o calor pode continuar ao longo de Maio, atingindo estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste,
A má notícia é que as previsões climáticas, neste momento, não indicam o avanço de nenhuma massa de ar frio significativa pelo centro do país. Se este cenário de fato se concretizar, a onda de calor pode persistir ao longo de todo o mês de Maio e continuar até mesmo em Junho.
Esse calor intenso é registrado conforme o Oceano Atlântico equatorial se aquece e chega cada vez mais perto da configuração de um El Niño - cujos efeitos incluem a formação de temperaturas mais quentes do que o normal no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil. Tudo indica que teremos um ano de 2026 muito quente pela frente.
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