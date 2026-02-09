SP sob alerta de chuvas intensas e acumulados de 170 mm até a sexta, 13; confira a previsão

O estado de São Paulo novamente terá uma semana marcada por muitas instabilidades, com alertas para chuvas intensas e volumes significativos nos próximos dias, o que traz risco de transtornos à população.

Canal de umidade continua atuando e trazendo chuvas fortes com acumulados expressivos em algumas áreas de São Paulo nos próximos dias, o que deixa alertas de transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

A chuva não dá trégua ao estado de São Paulo, que continuará com alertas ao longo desta semana para temporais e chuvas localmente intensas. Nos próximos dias, as instabilidades aumentam a partir das tardes e ao longo das noites no estado, devido à atuação de um canal de umidade proveniente da Região Norte do país, ou seja, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Com isso, são esperadas chuvas intensas e volumes significativos especialmente na metade norte do estado, o que novamente acende o alerta para transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas intensas e volumes significativos marcam a semana em SP

As chuvas intensas não dão trégua e vão continuar atingindo o estado paulista ao longo desta semana, especialmente na metade norte, onde os volumes variam entre 50 e 100 mm/dia.

A terça-feira (10) amanhece com muitas nuvens e tempo firme na metade sul de São Paulo, em áreas de divisa com o Paraná. Chuvas fracas a moderadas pela manhã em toda a faixa norte, e com risco de pancadas isoladas em áreas do interior.

À tarde, essas instabilidades ganham força e se espalham pelo estado, com exceção da região de Presidente Prudente. São esperadas chuvas de até forte intensidade em todo o território, que podem ocorrer em forma de pancadas mais localizadas; e não há risco de tempestades. À noite, ainda podem ocorrer pancadas isoladas no norte, no interior e no leste do estado. A capital paulista terá Sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite.

Previsão de precipitação (em mm) para a terça-feira (10) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A quarta-feira (11) começará com céu encoberto em boa parte do estado, mas ao longo do dia teremos aberturas de Sol e nebulosidade variável, especialmente no oeste e extremo sul. Durante a manhã, possibilidade de garoa, inclusive na capital.

À tarde, toda a metade norte de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo, tem previsão de chuvas moderadas, podendo ser localmente intensas; contudo, não há risco de tempestades. Na parte sul são esperadas chuvas fracas e isoladas. À noite, o potencial para chuvas diminui consideravelmente e podem ocorrer chuvas isoladas no centro e interior do estado.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quinta-feira (12) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF. Tons vermelho e amarelo representam as maiores chances de ocorrência de chuvas.

Na quinta (12) e sexta-feira (13), as manhãs começam com céu variando de parcialmente nublado em todo o estado a aberto especialmente no norte, e com previsão de chuvas fracas e isoladas em todo o São Paulo.

O potencial para tempestades aumenta em todo o território paulista no período da tarde nestes dois dias, mesmo que elas possam ocorrer de forma mais localizada. Ao longo da tarde estão previstas chuvas em todo o estado, e de forma mais intensa na metade norte. À noite, ainda ocorrem chuvas moderadas em grande parte do estado, podendo vir em forma de pancadas, inclusive na capital paulista.

Os maiores acumulados de chuva (em mm) até a noite de sexta-feira (13) serão registrados em áreas do centro, norte e noroeste de São Paulo, onde ficam acima dos 100 mm e chegam aos 170 mm no norte da sub-região de São José do Rio Preto. Na metade sul e faixa leste de São Paulo, os acumulados não passam dos 60 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) até a noite (21h) de sexta-feira (13), segundo o modelo europeu ECMWF.

Algumas localidades que terão volumes significativos de chuva entre hoje (9) e a sexta-feira (13) são:

São Lourenço do Turvo: 122 mm

Vale Formoso: 135 mm

Jurupeba: 158 mm

Mangaratu: 146 mm

Suinana: 148 mm

Na capital paulista, os acumulados não serão muito elevados, ficando em torno dos 50 mm até a sexta-feira (13); contudo, a cidade segue em estado de atenção para transtornos pelas chuvas intensas em vários momentos dos dias.