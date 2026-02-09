Nova frente fria chega ao Brasil nesta semana e traz intensa mudança; confira os estados em alerta

Nova frente fria avança pelo Sul e chega ao Sudeste no fim de semana, com calor extremo, tempestades severas e risco de chuva volumosa.

As chuvas serão intensas, porém, irregulares sobre o centro-sul do país.

A segunda semana de fevereiro será de eventos extremos sobre o Brasil. Entre segunda (9) e terça-feira (10), chuvas extremas devem ocorrer entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, associadas com um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que pode acumular novos 160 mm até quinta-feira (12) em algumas áreas.

Enquanto isso, a Região Sul sofre com precipitação irregular e muito calor. No último final de semana, uma frente fria marcou o fim de uma onda de calor que deixou as temperaturas extremas durante uma sequência de dias. Este alívio, no entanto, será passageiro, e as temperaturas irão se aproximar dos 40°C, especialmente na fronteira oeste, até quarta-feira (11), quando uma nova virada do tempo está prevista. Confira os detalhes.

Quarta-feira: temperaturas extremas e tempestades severas

Na quarta-feira (11), as temperaturas se elevam muito em uma área que abrange desde o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná, onde as máximas serão consideradas extremas.

Isso é destacado pelo índice de previsão extrema (EFI) para temperatura máxima do modelo ECMWF, de confiança da Meteored. Este índice ressalta regiões onde os valores diários previstos diferem muito do que normalmente acontece.

EFI do ECMWF para temperatura máxima nesta quarta-feira (11). Créditos: ECMWF.

Áreas em laranja e vermelho dentro dos contornos pretos no mapa acima indicam que provavelmente um evento extremo de calor irá ocorrer. As máximas devem ficar entre 38°C e 40°C nestas regiões.

Previsão de temperatura máxima nesta quarta-feira (11), de acordo com o ECMWF.

Esta elevação das temperaturas está relacionada ao quadro pré-frontal, que antecede uma frente fria, uma vez que na quarta-feira (11) tempestades relacionadas a um novo sistema frontal já estão previstas sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de tempestades nesta quarta-feira (11), de acordo com o ECMWF.

As tempestades têm potencial de serem muito intensas sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também na região central ao longo do dia, com possibilidade de queda de granizo, muitos raios e rajadas intensas de vento, deixando a população em alerta.

Quinta-feira: frente fria avança com chuvas intensas e irregulares

A partir de quinta-feira (12) a frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul. A chuva será, novamente, irregular sobre o estado gaúcho, mas algumas áreas estão em alerta para chuvas volumosas.

Previsão de probabilidade de chuva nesta quinta-feira (12), destacando entrada de frente fria no Sul do Brasil, de acordo com o ECMWF.

O EFI do ECMWF para precipitação alerta para chuvas incomuns na quinta-feira (12) especialmente sobre o Uruguai, mas deixa também área de fronteira com o Rio Grande do Sul. As chuvas virão na forma de tempestades intensas, que se espalham sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina até o fim do dia.

EFI do ECMWF para precipitação nesta quinta-feira (12). Créditos: ECMWF.

Na sexta-feira (13) as tempestades intensas com chuvas volumosas se espalham sobre os três estados da Região Sul.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (13), de acordo com o ECMWF.

Entre sexta (13) e sábado (14) a frente fria alcança o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Chuvas irregulares e intensas continuam sobre a região Sul, e os acumulados até sábado (14) podem ser elevados no nordeste do Rio Grande do Sul, com cerca de 200 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final de sábado (14), de acordo com o ECMWF.

O mapa de chuva acumulada acima deixa claro o caráter irregular da precipitação, com maiores acumulados na região Oeste e Campanha do Rio Grande do Sul (entre 80 mm e 100), podendo alcançar 200 mm no nordeste do estado.

Em Santa Catarina e Paraná os maiores volumes relacionados à essa frente fria devem ser da ordem de 60 mm, principalmente na faixa leste, mas também no noroeste paranaense. Em Mato Grosso do Sul e São Paulo, os acumulados da ordem de 50 mm até sábado (14). Contudo, é importante continuar monitorando este sistema e acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos.