ZCAS e chuvas intensas deixam em alerta 15 estados nesta terça,10; veja a previsão

Nesta terça-feira teremos a continuação da presença da ZCAS, o sistema eleva os volumes de precipitação em vários estados brasileiros. Com isso, inúmeros municípios estão em alerta devido aos riscos de chuvas intensas. Veja também: Calor de 40°C, chuvas intensas e risco de tempestades marcam a semana no Sul do Brasil; confira a previsão

O final de semana foi marcado pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que atua do Norte ao Sudeste do Brasil, elevando os volumes de chuva e deixando diversos estados em alerta.

Nesta terça-feira (10), o cenário não será diferente. A ZCAS segue atuando com a presença de ventos que transportam umidade do leste do Amazonas em direção à faixa que se estende pelo Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, norte e leste de São Paulo.

Com isso, além de São Paulo e Minas Gerais, outros estados permanecem sob alerta para riscos de chuvas intensas. Confira a lista:

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Rondônia

Acre

Amapá

Amazonas

Pará

Tocantins

Bahia

Maranhão

Piauí

Acompanhe a seguir a previsão do tempo para esta terça-feira (10), com mais detalhes e informações para a sua região.

ZCAS e chuvas intensas deixam o Brasil em alerta

As chuvas seguem firmes e persistentes nesta terça-feira (10). A madrugada será de céu encoberto sobre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, reflexo direto da atuação da ZCAS, que mantém o tempo instável e carregado desde as primeiras horas do dia.

Ainda durante a madrugada e no início da manhã, há previsão de chuvas sobre o interior paulista, oeste de Minas Gerais e do Mato Grosso, além do sul de Goiás.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta terça-feira (10).

A Região Norte também será afetada, com chuvas de intensidade moderada previstas para Amazonas, Tocantins, Rondônia e Acre. No Amapá a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) já mostra seus efeitos sobre o estado deixando-o em alerta para chuvas intensas.

O início da tarde será marcado pela persistência das chuvas intensas sobre Amazonas, Rondônia e Acre, além do aumento das instabilidades sobre Mato Grosso e Goiás. No Sudeste, a previsão indica uma ampliação da área de atuação das chuvas sobre São Paulo e Minas Gerais.

Corredor úmido atuando sobre o Brasil na tarde desta terça-feira (10).

Nessas regiões, a ZCAS já vem provocando elevados acumulados de chuva nos últimos dias, impulsionada pelo corredor de umidade, e a tendência é de continuidade do cenário chuvoso, o que aumenta os riscos de transtornos.

Ao longo da tarde, as instabilidades avançam para outras áreas do país. Pancadas de chuva intensas são previstas para o oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí. Na Região Sul, há previsão de chuvas mais fortes no interior do Rio Grande do Sul, enquanto no leste do Paraná e de Santa Catarina a chuva ocorre de forma mais fraca e isolada.

Probabilidade de precipitação ao longo da tarde desta terça-feira (10), segundo o modelo ECMWF.

A atuação da ZCAS mantém alerta para os riscos de chuvas intensas sobre o Sudeste do Brasil. Com os volumes registrados nos últimos dias, o solo já se encontra saturado, o que aumenta significativamente o potencial para alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e outros prejuízos.

Seja o primeiro a receber nossas previsões graças ao novo canal do WhatsApp . Siga-nos e ative as notificações.

Situação semelhante ocorre no Centro-Oeste, onde produtores rurais relatam impactos causados pelo excesso de chuva, incluindo perda de qualidade das lavouras e dificuldades no manejo agrícola. Ao menos nesta terça-feira (10), a tendência é de que a precipitação continue atuando sobre uma das regiões mais importantes do país, deixando a região em alerta.