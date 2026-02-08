Calor de 40°C, chuvas intensas e risco de tempestades marcam a semana no Sul do Brasil; confira a previsão

A semana no Sul do Brasil será com chuvas intensas, muito calor e riscos e tempestades, que podem ocorrer com severidade. Confira os alertas e a previsão. Mais informações: ZCAS deixa em alerta com acumulados de chuva de mais de 200 mm até quinta-feira, 12; veja as áreas em risco

A mudança do tempo e o alívio do calor que ocorreram no Sul do Brasil neste fim de semana de fato serão de forma passageiro. Logo na próxima semana, o calor mais intenso retorna para parte da Região. As temperaturas ficam acima dos 30°C na maioria das localidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, com possibilidade de temperaturas máximas de 40°C no território gaúcho. A semana já começa com calorão e chuva.

Segunda-feira: calor intenso no RS e chuvas moderadas no PR e SC

Com o afastamento da massa de ar frio no oceano, a influência do ar mais frio se restringe ao leste de Santa Catarina e do Paraná, através das temperaturas mais amenas, ou melhor, do calor não muito intenso de máximas entre 25 e 27°C, com exceção da região de Curitiba, que pode registrar apenas 22°C de patamar mais elevado. Além disso, há o transporte de umidade do oceano e a previsão de chuvas de até moderada intensidade em todo leste de Santa Catarina e do Paraná. As demais regiões desses estados seguem com tempo firme.

Temperaturas máximas para a segunda-feira, 9 de fevereiro.

No Rio Grande do Sul, o destaque fica para o calor em todo o estado, principalmente nas regiões Central, Campanha, Oeste e Missões, onde as temperaturas máximas variam de 33 a 39°C. Em Porto Alegre, as temperaturas atingem os 32°C.

Terça-feira: calor de 40°C e pancadas isoladas de chuva

O sol predomina durante boa parte do dia, com nebulosidade aumentando a partir da tarde e previsão de pancadas isoladas, que podem ocorrer com até moderada intensidade, mas sem potencial para transtornos, nas regiões Central, Missões e Litoral Norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Aliás, o potencial de chuvas em Santa Catarina e no Paraná diminui bastante.

Temperaturas máximas para a terça-feira, 10 de fevereiro.

O destaque fica para o calor em todos os estados, com temperaturas de em torno dos 30°C na maioria das localidades. No Rio Grande do Sul, estão previstas as temperaturas mais elevadas com 40°C no Oeste e Missões, 37°C na região Central e Campanha, e 35°C na região de Porto Alegre. Em Curitiba, no Paraná, a previsão é de 30°C. Em Florianópolis, Santa Catarina, de 29°C.

Quarta-feira a sexta-feira: chuvas aumentam no RS e mais calor para SC e o PR

Devido a uma condição de bloqueio, que começa a dar os seus primeiros sinais e deve se manter até pelo menos ao carnaval, os sistemas frontais não conseguem avançar pela Região Sul e ficam mais restritos a parte do Rio Grande do Sul.

Assim, na quarta-feira (11), uma região de cavado se forma sobre o território gaúcho e há previsão de chuvas intensas e de tempestades entre o fim da manhã e o meio da tarde na metade sul do Rio Grande do Sul.

Esse sistema sobre o Rio Grande do Sul faz com que o ar mais quente se mantenha e ganhe intensidade no norte do estado e, principalmente, em Santa Catarina e no Paraná. Assim, as temperaturas passam dos 30°C em todas as regiões catarinenses e paranaenses, chegando aos 34°C no norte e sul de Santa Catarina e varia dos 33 aos 35°C no oeste do Paraná.

Na quinta-feira (12), as chuvas se espalham pelo Rio Grande do Sul, com tempo firme no período da manhã e chuva a partir da tarde. Devido ao calor, as instabilidades se desenvolvem mais e há elevado potencial de tempestades em todas as regiões gaúchas.

Acumulado de chuvas até a sexta-feira, 13 de fevereiro.

Em Santa Catarina e no Paraná, as chuvas ocorrem de forma muito pontual, com fraca intensidade e curta duração no leste desses estados. O destaque fica para as temperaturas elevadas, mesmo menores que o dia anterior, as máximas podem chegar aos 34°C.

A semana termina com previsão de chuva e tempestades em todos os estados. Uma frente fria consegue avançar mais, de forma costeira, mas consegue ajudar a organizar as instabilidades. Assim, a sexta-feira (13) está com previsão de chuvas intensas e risco de tempestades severas a partir do início da tarde em todas as regiões do Rio Grande do Sul e, a partir do meio da tarde e fim do dia, em Santa Catarina e no Paraná.