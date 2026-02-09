Bloqueio atmosférico pode atuar durante o Carnaval; saiba o que esperar
Um bloqueio atmosférico reduz a incidência de chuvas no Brasil durante a semana que vem, fazendo com que o carnaval seja marcado por um tempo mais firme e quente em grande parte do Brasil.
Com o feriado de Carnaval se aproximando, a pergunta que fica é: Como ficará o tempo? Será que as condições meteorológicas serão favoráveis aos foliões e bloquinhos de carnaval ao redor do país? Vamos conferir juntos mais detalhes a seguir.
Essas chuvas intensas são causadas pela presença de um fenômeno climático chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), capaz de causar chuvas intensas e frequentes e que traz potencial de grandes transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.
No entanto, com a dissipação da ZCAS nos últimos dias da semana, previsões indicam que as condições meteorológicas tendem a mudar completamente a partir do sábado (14) e ao longo do feriado de Carnaval.
Bloqueio atmosférico atuará durante o carnaval
Já no próprio sábado (14), podemos observar que as previsões indicam ausência de chuvas numa porção central do Brasil que envolve a região Sudeste, parte do Nordeste (especialmente a Bahia) e também parte do Centro-Oeste. Isso ocorre devido à formação de um bloqueio atmosférico sobre a região, que impedirá o avanço de sistemas como ciclones e frentes frias.
Nestas regiões onde a probabilidade de chuva é baixa, a tendência é de que o tempo volte a ficar firme, seco e ensolarado ao longo de todo o feriado de carnaval - garantindo aos foliões um carnaval sem a presença de chuvas.
Vale notar, no entanto, que as chuvas retornam com mais intensidade para a região Sul, que deve ser afetada por pancadas de chuva intermitentes ao longo de todo o feriado de carnaval; E que pancadas chuvas também serão frequentes em todo o Brasil equatorial, incluindo praticamente toda a região Norte e o extremo norte dos estados do nordeste.
Apesar disso, como é possível observar na figura acima, as previsões climáticas indicam que o bloqueio será duradouro. Os acumulados de chuva durante a semana que vem permanecerão abaixo da média em praticamente todo o Brasil central, comportamento destacado pelas cores marrons do mapa.
Além disso, previsões indicam que as temperaturas máximas atingem valores acima dos 30°C durante a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) em praticamente todo o país. Não se descarta a possibilidade de que, pontualmente, os termômetros atinjam valores próximos dos 40°C, especialmente no Mato Grosso do Sul.
Em outras palavras, espera-se temperaturas altas em todo o país durante o carnaval, até mesmo nas regiões afetadas pela chuva. Isso fará com que o carnaval de 2026 seja marcado por um clima quente característico do verão brasileiro.
É claro, vale notar que a intensidade do calor e a possibilidade de chuvas vai variar bastante de município para município. Por isso, não deixe de acompanhar as atualizações e as previsões do tempo específicas para a sua cidade. Assim você evita ser pego pelo mau tempo durante o maior feriado de Fevereiro.