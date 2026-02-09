Bloqueio atmosférico pode atuar durante o Carnaval; saiba o que esperar

Um bloqueio atmosférico reduz a incidência de chuvas no Brasil durante a semana que vem, fazendo com que o carnaval seja marcado por um tempo mais firme e quente em grande parte do Brasil.

Com o feriado de Carnaval se aproximando, a pergunta que fica é: Como ficará o tempo? Será que as condições meteorológicas serão favoráveis aos foliões e bloquinhos de carnaval ao redor do país? Vamos conferir juntos mais detalhes a seguir.

Ao longo desta semana, as previsões indicam chuvas intensas para a faixa central do país que compreende as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com acumulados totais que podem chegar a até 200 mm entre essa segunda-feira (9) e a sexta-feira (13).

Essas chuvas intensas são causadas pela presença de um fenômeno climático chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), capaz de causar chuvas intensas e frequentes e que traz potencial de grandes transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Previsão de acumulados totais até o final da sexta-feira mostra regiões que serão mais afetadas pelas chuvas ao longo dos próximos dias, com destaque para Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

No entanto, com a dissipação da ZCAS nos últimos dias da semana, previsões indicam que as condições meteorológicas tendem a mudar completamente a partir do sábado (14) e ao longo do feriado de Carnaval.

Bloqueio atmosférico atuará durante o carnaval

Já no próprio sábado (14), podemos observar que as previsões indicam ausência de chuvas numa porção central do Brasil que envolve a região Sudeste, parte do Nordeste (especialmente a Bahia) e também parte do Centro-Oeste. Isso ocorre devido à formação de um bloqueio atmosférico sobre a região, que impedirá o avanço de sistemas como ciclones e frentes frias.

Previsão de probabilidade de chuva no sábado durante a tarde mostra que a chuva cessará sobre parte do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, dando espaço para um tempo ensolarado.

Nestas regiões onde a probabilidade de chuva é baixa, a tendência é de que o tempo volte a ficar firme, seco e ensolarado ao longo de todo o feriado de carnaval - garantindo aos foliões um carnaval sem a presença de chuvas.

Vale notar, no entanto, que as chuvas retornam com mais intensidade para a região Sul, que deve ser afetada por pancadas de chuva intermitentes ao longo de todo o feriado de carnaval; E que pancadas chuvas também serão frequentes em todo o Brasil equatorial, incluindo praticamente toda a região Norte e o extremo norte dos estados do nordeste.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 16 e 23 de Fevereiro mostra tempo mais seco que o normal em uma grande porção do país, incluindo as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Apesar disso, como é possível observar na figura acima, as previsões climáticas indicam que o bloqueio será duradouro. Os acumulados de chuva durante a semana que vem permanecerão abaixo da média em praticamente todo o Brasil central, comportamento destacado pelas cores marrons do mapa.

Isso não significa que chuvas localizadas não possam se formar, em especial no Centro-Oeste; Mas implica que a tendência, na maior parte do feriado de carnaval, será de tempo mais firme, seco e ensolarado, com baixa ocorrência de nuvens e chuvas.

Além disso, previsões indicam que as temperaturas máximas atingem valores acima dos 30°C durante a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) em praticamente todo o país. Não se descarta a possibilidade de que, pontualmente, os termômetros atinjam valores próximos dos 40°C, especialmente no Mato Grosso do Sul.

Previsão de temperaturas máximas na segunda-feira da semana que vem mostram que o calor predominará em todo o país, com termômetros atingindo valores superiores a 30°C.

Em outras palavras, espera-se temperaturas altas em todo o país durante o carnaval, até mesmo nas regiões afetadas pela chuva. Isso fará com que o carnaval de 2026 seja marcado por um clima quente característico do verão brasileiro.

É claro, vale notar que a intensidade do calor e a possibilidade de chuvas vai variar bastante de município para município. Por isso, não deixe de acompanhar as atualizações e as previsões do tempo específicas para a sua cidade. Assim você evita ser pego pelo mau tempo durante o maior feriado de Fevereiro.