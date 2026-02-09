Soja sob chuva no MT: grãos ardidos e brotados elevam descontos de 20% e afetam a logística

Chuvas quase diárias no norte de Mato Grosso atrasam a colheita da soja e elevam grãos ardidos e brotados. Com descontos que passam de 20%, produtores veem a margem sumir. Entenda o mecanismo e o que fazer.

Soja madura sob alta umidade perde padrão, aumenta impurezas e sofre descontos expressivos na entrega aos armazéns.

A colheita da soja em Mato Grosso costuma ser sinônimo de ritmo acelerado e filas nos armazéns. Neste início de fevereiro, porém, a chuva no norte do estado, desde meados de janeiro, fez a soja madura “passar do ponto” e colocou a qualidade do grão no centro do prejuízo.

Quando a soja fica pronta e permanece dias sob alta umidade, ela pode fermentar, escurecer, perder peso e até brotar dentro da vagem. É daí que vem o termo que domina conversas no campo: “grão ardido”. Para quem compra alimentos, parece detalhe; para quem vende soja, vira desconto e, com a saca pressionada em muitas praças do estado, a margem some rápido.

Quando a chuva vira desconto no silo

No campo, a sequência é direta: a vagem abre e fecha com as pancadas, a umidade sobe e desce, e o grão maduro sofre microdanos. Com calor e água juntos, a deterioração acelera. Em municípios do norte de MT, como Matupá e Guarantã do Norte, produtores relatam lotes com cerca de 30% de grãos avariados (ardidos, fermentados e brotados), o que derruba o valor recebido na entrega.

Janela curta de tempo firme é decisiva para preservar qualidade e reduzir perdas na colheita da soja.

A penalização ocorre porque o mercado trabalha com limites de tolerância para “avariados”. Acima desse teto, o desconto cresce rápido, e ainda se somam abatimentos por umidade e impurezas, comuns quando a colheita acontece “no intervalo” entre chuvas. Resultado: uma soja que seria padrão de exportação pode perder destino e exigir mistura de lotes ou redirecionamento para uso interno.

O efeito dominó

O gargalo não termina na lavoura. Grão úmido exige secagem imediata, e secar custa energia, tempo e capacidade. Em um estado que colhe muito ao mesmo tempo, chuva persistente vira fila, trava recepção e eleva o custo por tonelada entregue.

É assim que um desconto de qualidade pode passar de 20% e empurrar a conta final para o vermelho.

Os pontos que mais pesam na conta, em semana chuvosa, costumam ser:

Mais “avariado” (ardido/fermentado/brotado), com desconto progressivo na classificação.

Umidade alta na entrega, que exige secagem e aumenta o risco de quebra do grão.

Impurezas acima do normal, que viram abatimento direto e travam a recepção.

Maior risco de aquecimento no armazenamento se a gestão do lote falhar.

Armazéns e tradings também entram em modo defensivo: precisam cumprir especificações e, ao mesmo tempo, lidar com produto fora do padrão. Quando a qualidade cai, segregar fica mais difícil e a logística encarece. Parte do grão que iria para exportação pode ser empurrada ao esmagamento (óleo e farelo), mudando rotas e custos, sem recuperar a margem de quem produz.

O que esperar nas próximas semanas

A chave agora é o “timing” do tempo firme. No melhor cenário, fevereiro abre janelas mais longas de sol, a colheita avança e os talhões ainda em boas condições preservam qualidade. No caso-base, as chuvas seguem intercaladas: dá para colher, mas com perda pontual de padrão, sobretudo no norte.

No pior cenário, a chuva continua sobre áreas prontas para colher, a avaria se espalha e o dano vira perda permanente de valor.

Para reduzir perdas adicionais, o caminho passa por decisão rápida (colher no primeiro intervalo seguro), manejo pós-colheita (segregar e secar imediatamente) e planejamento estrutural (capacidade de secagem e armazenagem compatível com o pico da safra).

O aprendizado vale para todo o Brasil: chuva na fase certa é aliada; chuva na colheita vira custo, e alguns dias de atraso podem mudar o resultado financeiro de uma temporada inteira.

Referência da noticia

Monitoramento semanal das lavouras. 2 de fevereiro, 2026. CONAB.