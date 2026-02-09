O déjà vu não é magia nem mistério: neurociência revela o que realmente acontece no seu cérebro

Ter uma sensação de déjà vu provavelmente é algo positivo para a maioria das pessoas. É um sinal de que as regiões do cérebro responsáveis pela verificação de fatos estão funcionando corretamente.

'Déjà vu' (expressão francesa que significa "já visto") é um fenômeno neurológico e psicológico comum, experimentado pela maioria das pessoas em algum momento da vida, mas não tem nada a ver com magia, premonições ou vidas passadas.

A neurociência define o déjà vu como uma falsa familiaridade: uma sensação intensa de que uma experiência atual já ocorreu antes, mesmo sabendo-se com certeza que não. O déjà vu é uma raridade da memória humana; é mais do que apenas uma sensação passageira de familiaridade.

Mas o que diz a ciência? O neurocientista Akira O'Connor, da Universidade de St. Andrews, incluiu a explicação desse fenômeno em sua pesquisa. Segundo o especialista, trata-se de uma consciência singular de que essa familiaridade está fora de lugar.

Esse fenômeno é um conflito entre a sensação de familiaridade e a consciência de que essa familiaridade é incorreta. E a consciência de estar sendo enganado é o que torna o déjà vu tão singular em comparação com outros eventos memoráveis. Essa compreensão destaca a complexidade do fenômeno e o distingue da evocação da memória comum.

Compartilha algumas características com delírios. Em um delírio, existe uma crença que não é sustentada por fatos e permanece um produto do pensamento da pessoa, uma crença firme que não pode ser alterada ou modificada por fatos ou evidências. No contexto do déjà vu, as formas de delírio envolvem os efeitos enganosos da percepção resultantes de ilusões.

Acreditava-se que o déjà vu era causado pela criação de falsas memórias pelo cérebro, mas esse não é o caso.

Uma ilusão é uma distorção dos sentidos resultante de uma percepção distorcida da realidade, algo comum em muitas pessoas durante o déjà vu. Diversas ilusões se manifestam através dos nossos sentidos quando vivenciamos o déjà vu.

Neurociência e déjà vu

Ao contrário da crença popular, o déjà vu não é uma falha de memória. Neurocientistas têm feito progressos na compreensão da neurociência por trás desse fenômeno, embora não exista um modelo único e universalmente aceito. Segundo O'Connor, o déjà vu ocorre quando áreas do cérebro, como o lobo temporal, enviam sinais para as regiões frontais responsáveis pela tomada de decisões, indicando que uma experiência está se repetindo.

As regiões frontais avaliam a consistência desse sinal com experiências passadas. Se não houver experiência prévia, ocorre a sensação de déjà vu.

Ter uma experiência de déjà vu provavelmente é algo positivo para a maioria das pessoas. É um sinal de que as regiões do cérebro responsáveis pela verificação de fatos estão funcionando corretamente, prevenindo a recordação errônea de eventos: O'Connor.

Gatilhos de déjà vu

Segundo neurocientistas, diversos fatores podem influenciar a ocorrência do déjà vu. Fadiga e estresse foram identificados como possíveis fatores contribuintes. Quando o cérebro está cansado, seus sistemas neurais internos podem ter dificuldade em se autorregular, aumentando a probabilidade de lapsos de memória e da sensação de déjà vu.

O'Connor explica que, quando o cérebro está muito fatigado, a ativação neuronal tende a ser ligeiramente desviada, causando déjà vu.

Outro fator importante é a dopamina, um neurotransmissor associado à sinalização de familiaridade, que também influencia as experiências de déjà vu. O'Connor explica que a dopamina é o que se chama de neurotransmissor excitatório.

E quando falamos das regiões cerebrais que sinalizam familiaridade, esses neurônios teriam atividade dopaminérgica. Isso poderia explicar, em certa medida, por que drogas que afetam os níveis de dopamina, tanto recreativas quanto medicinais, frequentemente induzem um aumento em experiências semelhantes a reviver diversos episódios de déjà vu.

A idade é outro fator que influencia a frequência das experiências de déjà vu, já que os mais jovens tendem a vivenciá-las com mais frequência do que os mais velhos. Isso pode ser atribuído a uma atividade neural mais intensa e a regiões frontais do cérebro responsáveis pela verificação de fatos mais saudáveis em cérebros mais jovens.

À medida que envelhecemos, nossa capacidade de detectar erros, incluindo casos de déjà vu, pode diminuir. O déjà vu vai além de uma simples falha de memória; ele reflete o funcionamento complexo do nosso cérebro.