Sinal da Antártica vai reduzir as chuvas no Centro-Sul por vários dias; entenda o fenômeno

A fase positiva da Oscilação Antártica favorece o fortalecimento do cinturão de ventos ao redor da Antártica, o que dificulta o avanço dos ciclones e frentes frias sobre o sul da América do Sul, incluindo parte do Brasil.

O início do inverno meteorológico será de pouca chuva em grande parte do país.

A previsão para a primeira semana de junho - o início do inverno meteorológico - indica tempo predominantemente seco e chuvas abaixo da média no Centro-Sul do país, e a explicação está na Antártida.

O Modo Anular Sul, também conhecido como Oscilação Antártica (AAO) é o principal modo de variabilidade extratropical do Hemisfério Sul, cujas fases positiva ou negativa definem se os sistemas transientes como ciclones e frentes frias conseguem avançar para latitudes mais baixas, em direção à América do Sul, ou se ficam aprisionadas sobre o continente antártico. Confira os detalhes.

Previsão de pouca chuva no início de junho

A previsão de anomalia semanal de precipitação do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que a primeira semana de junho, entre os dias 1 e 8, será de chuvas abaixo da média em uma ampla área do país, com os maiores desvios em relação à média sobre o Centro-Sul.

Essa informação pode ser vista no mapa abaixo, onde a escala de cores em verde representa chuvas acima da média, em branco chuvas dentro do normal, e chuvas abaixo da média em laranja.

Previsão de anomalia semanal de chuva para a semana entre 1 e 8 de junho, segundo o ECMWF. Créditos: ECMWF.

As maiores anomalias devem ser entre 30 e 60 mm numa área que abrange desde o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Em toda a região Sul, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo as chuvas previstas devem ser até 30 mm abaixo da média, enquanto no Brasil Central e Nordeste, pelo menos 10 mm abaixo da média.

Embora chuvas abaixo da média não signifiquem necessariamente ausência de chuvas, os volumes previstos para a próxima semana são muito baixos. Isso pode ser visto nos mapas abaixo, que mostram a previsão de chuva acumulada até o domingo (31) e até a terça-feira (7), onde o Centro-Sul é destacado por um retângulo vermelho.

Previsão de chuva acumulada até 31/05 e até 07/06, segundo o ECMWF, destacando o Centro-Sul no retângulo vermelho.

Quando comparamos os dois mapas, podemos observar que eles mudam muito pouco em 7 dias, com um leve aumento da precipitação acumulada na metade sul do Rio Grande do Sul e no Sudeste, mas as demais áreas permanecem com, praticamente, os mesmos volumes acumulados, indicando pouca ou nenhuma chuva neste horizonte de tempo.

O papel da Oscilação Antártica

A AAO é um padrão de variabilidade atmosférica do Hemisfério Sul definido pelas diferenças no campo de geopotencial, uma variável que indica regiões onde a atmosfera está mais expandida (quente) ou mais comprimida (fria).

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Essas anomalias alteram o gradiente de pressão entre a Antártica e as médias latitudes do Hemisfério Sul, determinando a intensidade do cinturão de ventos de oeste que circula o continente antártico.

Quando a AAO está em sua fase positiva os ventos ao redor da Antártica se fortalecem, tornando a circulação atmosférica mais organizada em altas latitudes. Com isso, frentes frias e ciclones tendem a permanecer mais confinados à Antártica. O resultado é uma redução da frequência de frentes frias avançando sobre o sul da América do Sul, o que favorece períodos mais secos no Centro-Sul do Brasil.

Efeitos da fase positiva da AAO em termos de ciclones, anticiclones, formação de frentes frias e anomalias de precipitação. Créditos: GrEC-USP e Reboita et al. (2021).

Os gráficos abaixo mostram a previsão da AAO para os próximos 7, 10 e 15 dias (esquerda), onde há predomínio da fase positiva da oscilação. À direita é mostrado um corte vertical da atmosfera sobre a Antártica, desde a superfície até os níveis mais altos da troposfera e estratosfera, entre 27 de janeiro e 26 de maio. A escala de cores mostra em vermelho anomalias positivas de geopotencial (que representa uma atmosfera mais quente) e em azul anomalias negativas (atmosfera mais fria).

Observação e previsão de fase da AAO (esquerda) e corte vertical na atmosfera sobre a Antártica, destacando como anomalias positivas/negativas de geopotencial estão associadas com fases positiva/negativa da oscilação.

As áreas em azul podem ser interpretadas como um vórtice polar mais forte e organizado, característica típica de períodos de AAO positiva (veja o gráfico azul abaixo do corte vertical). Esse padrão dificulta o avanço frequente de ciclones e frentes frias sobre o Centro-Sul do Brasil, contribuindo para um período mais seco no início de junho.