Vinho, lareira e natureza: 3 destinos mágicos para curtir as baixas temperaturas em SP, RJ e MG; conheça

As temperaturas estão mais amenas no Sudeste, e até com sensação de friozinho em algumas localidades. Conheça aqui 3 cidades ideais para aproveitar o frio, tomar vinhos e apreciar belas paisagens.

Penedo, no Rio de Janeiro, é conhecida como “Pequena Finlândia” por ter sido fundada por algumas famílias finlandesas. Crédito: Divulgação.

O “friozinho” do outono chegou ao Sudeste e existem destinos que entregam temperaturas amenas, restaurantes aconchegantes, pousadas charmosas e paisagens naturais exuberantes.

Conheça aqui 3 destes destinos para conhecer neste período de temperaturas baixas, seja para aproveitar a dois numa viagem romântica, com a família toda para fazer ecoturismo ou em turma para sair da rotina. Acompanhe abaixo conosco.

3 cidades no Sudeste para curtir o clima ameno

Essas cidades se destacam como refúgios ideais para quem busca curtir dias de frio no outono no Sudeste.

Penedo - RJ

Um ótimo destino para curtir o clima mais frio. Penedo é um distrito da vizinha Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, sendo a única colônia finlandesa do Brasil.

Penedo é conhecida por ser a principal colônia finlandesa do Brasil, tendo recebido centenas de imigrantes finlandeses entre as décadas de 1920 e 1950.

O charmoso vilarejo possui alguns atrativos como o centro comercial charmoso, repleto de lojas e restaurantes, o Museu Finlandês, que conta a história da imigração finlandesa e sua influência na região e a Casa do Papai Noel, um dos ícones da cidade, com decoração temática e lojinhas. A região também tem boas opções de hospedagens.

Como chegar: partindo do Rio de Janeiro são cerca de 180 km pela BR-116. A partir de São Paulo são 270 km, também pela BR-116.

Santo Antônio do Pinhal - SP

Santo Antônio do Pinhal é uma pequena cidade, vizinha a famosa Campos do Jordão e também com ótimas opções gastronômicas e um visual incrível. Aliás, é uma cidade tranquila e uma boa opção para quem quer curtir o friozinho da Serra da Mantiqueira sem toda a badalação e agitação de Campos do Jordão.

Santo Antônio do Pinhal (SP) destaca-se por seu clima ameno, paisagens bucólicas e preços mais convidativos que a sua vizinha Campos do Jordão. Crédito: Divulgação.

A Estação Ferroviária Eugenio Lefèvre, o Boulevard Araucária, a Praça do Artesão e o Jardim dos Pinhais Ecoparque são lugares interessantes para conhecer na cidade, além dos ótimos restaurantes que oferecem comidas da região, como queijos, cervejas artesanais e doces.

No ecoturismo, o destaque fica para o Pico Agudo, a 1.700 m de altura, com vista panorâmica para a Serra da Mantiqueira e rampa de voo livre.

Como chegar: partindo da capital paulista são cerca de 170 km. Segue-se pela Rod. Pres. Dutra (BR-116) até Taubaté, seguindo então pela BR-383 e ficando atento à entrada para a cidade.

Monte Verde - MG

Um famoso destino de frio no sul de Minas Gerais. Monte Verde é um pequeno distrito da cidade de Camanducaia e tem um dos climas mais frios do Sudeste, estando a mais de 1.600 metros de altitude e cercado pelas montanhas da Serra da Mantiqueira.

O centro é formado por uma única rua, com muitas lojinhas, restaurantes e cafés. E também tem uma boa oferta de opções de ecoturismo, como passeios de quadriciclo, a cavalo, tirolesas e trilhas em meio à natureza.

O charmoso e aconchegante vilarejo de Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Crédito: Divulgação.

São várias opções de hospedagem na região (hotéis e pousadas) e a gastronomia é um dos pontos fortes do vilarejo mineiro, com comidas típicas e muito chocolate quente, vinho e fondue no período frio.

Como chegar: partindo de São Paulo ou Belo Horizonte, o caminho é seguir pela Rod. Fernão Dias (BR-381) até Camanducaia e então pegar o acesso para Monte Verde. De São Paulo são 160 km; de Belo Horizonte, cerca de 480 km.

Referências da notícia

3 destinos no RJ, SP e MG para curtir o frio no fim de semana. 24 de maio, 2026. Vitor Vianna.

9 cidades perfeitas para você curtir dias de frio no sudeste. 16 de maio, 2024. Maíra Campos.