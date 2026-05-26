Frente fria chega ao Nordeste e muda o tempo na BA: saiba o que esperar

Nova massa de ar frio será abrangente e potente o suficiente para chegar até a região Nordeste, trazendo um frio significativo para a Bahia. Temperaturas mais amenas também serão sentidas em outros estados, como Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Mais informações: Nova massa de ar polar atua no Sul e Sudeste e chegará até Bahia

Neste momento, um ciclone está em processo de formação na costa brasileira, sobre o Oceano Atlântico. O fenômeno irá atuar no Brasil de maneira a impulsionar uma frente fria sobre o país, que será capaz de chegar, nos próximos dias, até a região Nordeste - trazendo chuvas e frio.

Na quinta-feira (28), a frente fria já estará causando chuvas fracas/moderadas no sul da Bahia, e continua avançando em direção Norte. No final da sexta-feira (29), a frente estará ocasionando chuvas na região da capital Salvador, que continuam ao longo do sábado (30) e se estendem até Sergipe. Até o final do domingo (31), a maior parte do sistema já terá se dissipado.

Previsão de chuva total acumulada até o final do domingo mostra que todo o litoral da Bahia será atingido por volumes relativamente altos de chuva, que podem chegar a até 75 mm totais.

Como é possível observar na imagem acima, a chuva afetará todo o litoral e leste da Bahia, assim como o Sergipe. Na região de Salvador, os acumulados totais de chuva podem chegar a 75 mm - ocasionando alagamentos e pequenos deslizamentos de terra, além de outros transtornos relativos às tempestades.

Massa de ar frio chega à Bahia

Além disso, essa frente fria impulsiona uma massa de ar frio em direção à Bahia logo àpós a passagem das chuvas. Esse ar frio chega ao estado já no final da sexta-feira (29) e começa a fazer as temperaturas caírem ao longo do sábado (30). Uma queda amena das temperaturas também será sentida em Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra uma parte da massa de ar polar chegando até a região Nordeste. O sistema fará as temperaturas caírem em BA, SE, AL e PE.

Não há previsão de frio extremo, mas a expectativa inicial é de queda de alguns graus (até 5°C) especialmente na temperatura máxima, durante a tarde, quando a população baiana sentirá temperaturas mais amenas do que o normal para o Estado, especialmente no sul da Bahia - em municípios como Teixeira de Freitas, Itamaraju e arredores de Porto Seguro.

No domingo (31) durante a madrugada e a manhã, conforme a massa de ar frio avança, as temperaturas mínimas também vão cair de maneira perceptível, chegando a valores em torno de 15°C em boa parte da Bahia. Municípios pontuais podem registrar mínimas de até 12°C - uma temperatura muito mais baixa que o normalmente registrado na região.

Previsão de temperaturas mínimas na Bahia durante o início da manhã do domingo mostra que grande parte do estado registrará mínimas ao redor dos 15°C, chegando a até 12°C.

Essa mudança na direção e alcance das massas de ar frio fará com que o mês de Maio termine frio até mesmo em parte da região Nordeste. Nos dias anteriores, essa massa de ar frio terá feito as temperaturas caírem também em boa parte da região Sul e Sudeste, onde as temperaturas podem chegar a valores inferiores a 10°C, com a ocorrência de geadas pontuais.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Vale lembrar que estamos nos aproximando do inverno, que se inicia no dia 21 de Junho - Mas com a consolidação de um El Niño no oceano Pacífico Equatorial, a tendência climática para o Brasil pode ser de temperaturas acima da média ao longo da próxima estação. Por isso, não se descarta a possibilidade de que o outono se mostre mais frio do que o inverno em 2026.