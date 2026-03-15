Semana começa com calor de mais de 40°C e risco de tempestades pelo Brasil

O padrão climático é bastante semelhante ao observado nos últimos dias e as condições do tempo trarão calor de 40°C e risco de tempestades pelo Brasil. Confira a previsão do tempo para o início desta semana. Mais informações: El Niño tem probabilidade de mais de 80% de acontecer, segundo a NOAA

No início desta semana, as chuvas continuam atingindo todas as regiões do Brasil, mas de forma mais pontual se comparado à semana anterior e, principalmente, ao mês de fevereiro. Além disso, o calor se mantém intenso em parte do centro-sul e do Nordeste do país.

Região Sul: pouca chuva e muito calor

Nesta segunda-feira (16), as chuvas acontecem de norte a sul do Brasil, com precipitação melhor distribuída no centro-norte do país e muito irregular no centro-sul.

Na Região Sul, o tempo firme predomina ao longo do dia, com temperaturas em elevação e muito calor em boa parte dos estados. Por volta do fim da manhã, as temperaturas já podem atingir os 39°C no oeste do Rio Grande do Sul e os 33°C na região de Porto Alegre. Em Santa Catarina, o calor chega aos 33°C no oeste do estado e varia de 29 a 32°C na faixa leste. No Paraná, as temperaturas no fim da manhã chegam aos 35°C no norte e oeste do estado, com 30°C sendo previsto para a região de Curitiba.

As temperaturas máximas, que acontecem entre as 15 e 16 horas, chegam aos 41°C no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, com 40°C para a região Central e da Campanha. Na região de Porto Alegre, as temperaturas variam de 33 a 37°C.

Temperatura máxima para a segunda-feira, 16 de março.

Em Santa Catarina, as temperaturas máximas podem chegar aos 38°C no oeste e aos 37°C no centro-leste do estado, principalmente nas regiões mais baixas. No Paraná, padrão semelhante, com temperaturas de até 38°C no oeste, noroeste e norte do Brasil, mas com máximas menores na porção sul e leste de 28 a 31°C.

Em relação às chuvas, a previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer com até forte intensidade, mas sem trazer riscos ou transtornos. Há previsão para o centro-sul e leste do Paraná, para o oeste e leste de Santa Catarina, e para o oeste, noroeste e sul do Rio Grande do Sul.

Na terça-feira (17), o calor continua em toda a Região Sul, ganhando intensidade sobre o Rio Grande do Sul, onde as temperaturas máximas podem chegar aos 42°C na região Central, na Campanha até a região do pé da serra. Em Santa Catarina e no Paraná, não há mudanças nas regiões que são mais quentes, mas há acréscimo de 1°C, com previsão de até 39°C no noroeste paranaense. Nas áreas do leste, não há acréscimo na expectativa das máximas.

Para as chuvas, há previsão de pancadas muito isoladas de até forte intensidade para áreas diferentes. Previsão para o centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul e para o extremo oeste e noroeste do Paraná.

Região Sudeste: entre calor e risco de tempestades

Tanto na segunda (16) quanto na terça-feira (17), o padrão é o mesmo no Sudeste do Brasil, com calor em boa tarde da região e alerta de chuvas intensas e de tempestades na porção mais norte.

Já na manhã da segunda-feira (16), há possibilidade de chuva de moderada intensidade no norte de Minas Gerais. A partir da tarde, as instabilidades se espalham e ganham intensidade no norte mineiro e no Espírito Santo, além de poderem atingir as regiões de divisa do estado de Minas Gerais e de São Paulo, com o Centro-Oeste. Há alerta de chuvas intensas e de tempestades até o início da noite.

Temperaturas máximas previstas para segunda-feira, 16 de março.

Quanto às temperaturas. O tempo firme predomina no restante da região e não influencia de uma massa de ar frio. Assim, o calor é garantido a partir do fim da manhã, quando as temperaturas ficam em torno dos 30°C em todo o estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no Rio de Janeiro, no norte e sul do Espírito Santo. No sul paulista, os termômetros já podem marcar 32°C. Nas horas seguintes, o aquecimento se mantém, mas com menor intensidade, aumentando em média 1 a 2°C. Na região da capital fluminense, as temperaturas máximas podem chegar aos 34°C.

Na terça-feira (17), o potencial de chuvas reduz um pouco nas pautas mais ao leste de Minas Gerais sobre o Espírito Santo. Há previsão de chuva e alerta para eventos intensos e de tempestades no norte e noroeste de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro e nos extremos norte e oeste de São Paulo.

Precipitação acumulada até a terça-feira, 17 de março.

As temperaturas não aumentam de um dia para outro e o calor continua em torno dos 30°C na Região Sudeste. O destaque fica para a diminuição no Rio de Janeiro devido à diminuição da intensidade dos ventos de quadrante norte. As temperaturas máximas previstas para a região mais quente do estado, a capital, diminuem para 29 e 30°C.

Região Centro-Oeste e Norte: chuvas intensas amenizam o calor

Tanto para o Centro-Oeste e Norte, a previsão de chuvas é o destaque em relação ao restante do Brasil, uma vez que acontecem de forma mais abrangente e intensa.

Na segunda (16) e na terça-feira (17), há previsão de calor, sendo o Mato Grosso do Sul o estado com previsão de maiores temperaturas, que podem chegar aos 38°C na porção mais ao sul próximo a divisa com o Paraná. Nas demais localidades as temperaturas máximas variam de 27 a 33°C.

Acumulado de precipitação até a terça-feira, 17 de março.

Por volta do fim da manhã, registra-se o aumento da nebulosidade e, por volta do meio da tarde, já há instabilidades provocando chuvas de até forte intensidade, com alerta que se estendem até o início da noite. Há alertas de chuvas pontuais e tempestades no Mato Grosso do Sul, de chuvas intensas e de tempestades para Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, metade norte do Pará e para o Amapá. Para o Tocantins e metade sul do Pará, as chuvas acontecem de forma mais pontuais, mas que podem proporcionar temporais.

Região Nordeste: dividido em calor intenso e chuvas frequentes

No início da semana para o Nordeste será de pouca variação, com chuvas concentradas nos extremos norte, oeste e sul da região. A porção central e leste fica sob tempo firme e temperaturas que podem chegar aos 37°C.

Temperatura máxima para a segunda-feira, 16 de março.

Tanto na segunda (16) quanto na terça-feira (17), chuvas serão mais intensas e volumosas na porção norte da região, com alertas para o Rio Grande do Norte e para o Ceará. Piauí e Maranhão. No sul e extremo oeste da Bahia, as chuvas acontecem de forma mais pontual, como pancadas isoladas e tempestades pontuais.

Acumulado da precipitação até a terça-feira, 17 de março.

Já nas demais regiões da Bahia e no interior dos demais estados, com exceção do Ceará e do Rio Grande do Norte, o tempo mais firme predomina e as temperaturas máximas passam dos 30°C. No norte e nordeste da Bahia, interior do Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, as temperaturas máximas podem atingir os 37°C.