Cometa interestelar 3I/ATLAS está cheio de água: revelam que ele veio de um lugar mais frio que o Sistema Solar

Análises recentes do cometa interestelar 3I/ATLAS revelaram concentrações extraordinárias de líquidos pesados. Essas métricas sugerem uma origem gélida e muito distante, desafiando nossa compreensão da formação planetária além do Sol.

Cientistas descobriram níveis sem precedentes de água pesada no cometa 3I/ATLAS. Um enigma químico que revela como os planetas nascem no frio galáctico.

Examinar corpos celestes de fora da nossa vizinhança cósmica é fascinante para compreendermos a grandeza do universo. Este é o caso do cometa interestelar 3I/ATLAS. Este corpo errante passou perto do Sol, permitindo aos cientistas coletar dados sem precedentes sobre sua composição química. Os astrônomos aproveitaram uma breve janela de oportunidade para examinar seu interior congelado, mas ninguém esperava encontrar medições tão inconsistentes com os registros usuais.

Esta pesquisa revela abundâncias surpreendentes de componentes primordiais. As moléculas detectadas atuam como cápsulas do tempo, guardando segredos sobre lugares remotos envoltos em frio extremo. Tal descoberta levanta uma série de questões profundas sobre como outros mundos nascem. Claramente, o ambiente de onde esse objeto visitante emergiu difere significativamente do disco de poeira quente que moldou a Terra.

Primeira análise do cometa com radiotelescópios

Uma equipe científica da Universidade de Michigan realizou este levantamento detalhado apenas seis dias após a maior aproximação do corpo celeste ao Sol. Eles utilizaram as poderosas antenas do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), superando obstáculos visuais que impedem a visualização de outros instrumentos. Este observatório chileno capta frequências milimétricas específicas, revelando traços químicos ocultos sob a intensa luz das estrelas e capturando a assinatura espectral única do corpo celeste.

#BreakingNews ️The interstellar comet 3I/ATLAS contains 40 times more semi-heavy water than Earth's oceans Demonstrating that its system of origin formed under extreme conditions.



First measurement of HDO in an interstellar object!https://t.co/jY6eyNbN3M pic.twitter.com/rk0LmqbxjR — ALMA Observatory (@almaobs) April 23, 2026

Identificar as proporções moleculares exatas exige tecnologia de alta precisão. A substituição de um átomo de hidrogênio por deutério cria uma assinatura distinta, embora rara. De acordo com Salazar Manzano, pesquisador e astrônomo da Universidade de Michigan, "Essas observações mostram que as condições sob as quais nosso sistema solar se formou são muito diferentes daquelas de outros sistemas planetários na galáxia". O forte contraste entre essas duas realidades celestes é evidente.

Observar diretamente nossa estrela central representa um risco tecnológico considerável para as lentes tradicionais. Teresa Paneque-Carreño, especialista no uso do ALMA, também destacou o papel fundamental desse telescópio: "A maioria dos instrumentos não consegue apontar para o Sol, mas radiotelescópios como o ALMA conseguem. Fomos capazes de estudar o cometa logo após o seu periélio, o que nos permitiu medir essas moléculas de uma forma impossível com outros instrumentos".

Contrastes na água deuterada do cometa 3I/ATLAS

Frequentemente descritos como massas de gelo empoeiradas, esses corpos errantes carregam gelos inalterados desde sua formação inicial. Nessa mistura, líquidos comuns coexistem com variantes semi-pesadas. Medições de rotina em nossa vizinhança revelam proporções minúsculas, com uma partícula modificada aparecendo a cada 10.000 partículas normais. Essa escassez torna qualquer tentativa de detecção remota usando espectroscopia astronômica básica extremamente difícil, exigindo receptores ultrassensíveis para obter leituras confiáveis.

O cometa 3I/ATLAS contém 30 vezes mais água pesada do que objetos próximos, indicando uma origem em sistemas gelados. Essa descoberta, feita com o telescópio ALMA, confirma que o cometa nasceu em ambientes muito mais frios do que o nosso Sol.

Os resultados obtidos superaram todas as expectativas anteriores da equipe de pesquisa. As leituras confirmaram quantidades 30 vezes maiores que a média local e também 40 vezes superiores à concentração registrada nos oceanos da Terra. Tal abundância aponta para um processo de formação muito diferente das teorias convencionais aplicadas localmente. É inegável que estamos lidando com um material formado sob parâmetros termodinâmicos completamente estranhos ao nosso ambiente atualmente conhecido.

A relação entre essas minúsculas partículas subatômicas remonta aos primórdios do cosmos. Compreender essa distribuição específica ajuda a traçar a evolução da matéria após o Big Bang. Cada partícula pesada atua como uma testemunha silenciosa dos tempos antigos, fornecendo pistas vitais sobre a química primitiva.

Uma origem distante e fria, marcada por frio extremo

Aumentar a presença de partículas pesadas exige temperaturas extremamente baixas durante as fases de formação. Modelos teóricos sugerem que temperaturas abaixo de -243°C são necessárias para alcançar esse enriquecimento molecular específico.

Essas temperaturas verdadeiramente congelantes garantem a fixação do deutério nos minúsculos cristais nascentes. Tudo indica que esse misterioso objeto errante tomou forma em regiões escuras, longe do calor das estrelas.

A manutenção dessa composição intacta ao longo de uma longa jornada cósmica demonstra a notável estabilidade do enigmático cometa interestelar 3I/ATLAS. Ejetado de seu local de nascimento original por estranhas forças gravitacionais, ele vagou pelo denso vazio interestelar, preservando sua delicada estrutura interna. Salazar Manzano resume isso da seguinte forma: “Sabemos que o sistema onde 3I/ATLAS nasceu devia ser extremamente frio e muito diferente do nosso”.

Recuperar esses vestígios antigos é fundamental para a exploração astronômica moderna. Paneque-Carreño acrescenta: "Cada cometa interestelar carrega consigo uma parte de sua história, como fósseis. Ainda não sabemos exatamente de onde vêm, mas instrumentos como o ALMA nos permitem começar a reconstruir essa origem e compará-la com a do nosso sistema solar". Lentamente, a humanidade está decifrando os profundos mistérios do imenso cosmos.

Referência da notícia

Luis E. Salazar Manzano et al., Water D/H in 3I/ATLAS as a probe of formation conditions in another planetary system, Nature Astronomy (2026) Nature Astronomy.