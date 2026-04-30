Frente fria traz intensa mudança do tempo nos primeiros dias de maio; prepare-se para mais chuva e frio

Uma nova frente fria chega ao Brasil nos primeiros dias de maio e traz risco de chuvas intensas e nova queda nas temperaturas no centro-sul do país. Mais informações: Super El Niño pode estar mais próximo do que se pensava

Uma nova frente fria está prevista para se formar e afetar o centro-sul do Brasil nos próximos dias. O processo de formação do sistema frontal inicia-se sobre o Sul já neste Feriado do Trabalhador, 1º de maio, com avanço até o Sudeste no fim de semana. Na sua retaguarda, uma massa de ar frio promete ser mais abrangente e favorecer um clima de inverno para boa parte do Sul e do leste do Sudeste.

Frente fria e circulação oceânica trazem alertas de chuvas intensas

Nesta sexta-feira (1), uma região instável, que dará origem à frente fria, desenvolve-se sobre o Rio Grande do Sul na madrugada e ganha muito intensidade no período da manhã, o que leva o potencial de chuvas intensas e de tempestades, que podem ocorrer com severidade, no Oeste, Missões e região Central do território gaúcho.

Previsão de chuva para a tarde da sexta-feira, 1 de maio.

No início da tarde, as instabilidades levam risco de chuvas intensas e de tempestades para toda a metade sul e sul da porção norte do Rio Grande do Sul, com alertas para todo o estado a partir do meio da tarde. Por volta do fim do dia e noite, os risco ficam concentrados na metade norte do Rio Grande do Sul e as instabilidades podem também provocar eventos intensos de chuva no oeste e sul de Santa Catarina.

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Na madrugada do sábado (2), os alertas continuam para o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e aumentam o potencial de risco para o oeste e sul de Santa Catarina e região de divisa entre os estados. No período da manhã, a frente fria está formada e avança pelo Sul do Brasil. Assim, as chuvas reduzem no Rio Grande do Sul e passam a ocorrer também no Paraná e em todo o estado de Santa Catarina. Alerta de chuva forte para o extremo norte gaúcho, para todas as regiões catarinenses, principalmente para o oeste, para o sul, sudoeste e extremo oeste do Paraná.

Previsão de chuva para o início da manhã do sábado, 2 de maio.

No restante do sábado (2), a frente fria avança, mas perde força, provocando chuvas pontuais de até forte intensidade no centro e oeste de Santa Catarina, no sul, leste e todo o oeste do Paraná. Mesmo com o enfraquecimento do sistemas, instabilidades se desenvolvem e levam risco de tempestades severas para as regiões de fronteira do Mato Grosso do Sul. No período da noite, não há previsão de chuva, devido a presença da massa de ar frio e seco.

Previsão de chuva para a da tarde do sábado, 2 de maio.

No domingo (3), a frente fria avança de forma costeira pelo Sudeste e se afasta para o oceano, isso permites que a massa de ar frio, um sistema de alta pressão, passa a influenciar boa parte do centro-sul e a provocar ventos de sul e sudeste no oceano, que transportam umidade para o oeste de São e do Rio de Janeiro. Assim, o tempo fica nublado e chuvoso nessas áreas, com possibilidade de chuva forte já pela manhã, que podem resultar em alagamentos e inundações.

Na Região Sul, o tempo firme predomina, com céu mais fechado no leste do Paraná, onde há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia na região da Serra do Mar de Curitiba.

Previsão de chuvas e direção do vento para a manhã do domingo, 3 de maio.

Na segunda-feira (4), as chuvas de forte intensidade e as tempestades voltam a ocorrer no estado do Paraná e no sul de São Paulo em razão da formação de uma outra região instável, após a passagem da frente fria.

Ar frio será mais abrangente

Com a formação da frente fria no sábado (2), a massa de ar frio começa a atuar no Sul do Brasil, em primeiro momento no Rio Grande do Sul no período da manhã, avançando ao longo do dia, chegando ao estado de Santa Catarina no período da tarde e abrangendo todo o Sul.

Em razão deste avanço ao longo do dia, as temperaturas ficam amenas, mas as mínimas acontecem no fim da noite. Assim, as temperaturas no Rio Grande do Sul variam de 8 a 14°C, em Santa Catarina de 9 a 17°C, podendo ser 3 a 4°C mais baixas na região da Serra, no Paraná de 17 a 22°C.

Temperaturas mínimas para o domingo, 3 de maio.

No domingo (3) o ar frio se mantém sobre o Sul do Brasil e chega ao sul do Mato Grosso do Sul, ao centro-leste de São Paulo e ao Rio de Janeiro. As mínimas variam de 3 a 10°C no Rio Grande do Sul, com possibilidade de 0°C na região da Serra. Em Santa Catarina, as temperaturas mínimas variam de 0°C a 18°C, sendo mais elevadas no nordeste do estado e com possibilidade de valores bastante negativos na região da Serra. No Paraná, as mínimas variam de 14 a 21°C, com frio mais intenso no sul, oeste e leste do estado. Em São Paulo, as temperaturas ficam mais amenas, com mínimas em torno dos 19°C e, no Rio de Janeiro, em 22°C.

As máximas não sobem muito e o frio se mantém ao longo do dia em boa parte do Sul, com temperaturas que não passam dos 17°C no Rio Grande do Sul, do 22°C em Santa Catarina, dos 24°C em boa parte do Paraná, dos 21°C no leste de São Paulo e dos 23°C no Rio de Janeiro.