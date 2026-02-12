RS e SC estão sob alerta de evento extremo de chuva entre esta sexta-feira e o domingo; veja a previsão

A região Sul está em alerta para volumes pontuais de chuva que podem causar transtornos neste fim de semana, com destaque para a faixa leste entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no sábado (14).

Devido à atuação de uma frente fria partir desta quinta-feira (12), a região centro-sul do Brasil está sob alerta para uma sequência de dias de tempestades potencialmente intensas, com chuvas irregulares, porém volumosas.

Há um alerta vigente para acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 mm em 24 na faixa leste, na área de divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no sábado (14), se aproximando de 200 mm até terça-feira (16). Além disso, a sexta-feira (13) também deve ser de chuvas intensas sobre Santa Catarina e o Paraná. Confira os detalhes.

Alerta de volumes de chuva elevados

Além de hoje (12), sexta-feira (13) e sábado (14) também estão sob alerta para volumes incomuns a extremos de chuva sobre os três estados do Sul. O alerta vem do índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.

O EFI utiliza métricas estatísticas que ressaltam áreas onde a previsão diária é muito diferente da climatologia de uma região, ou seja, do normal. Sua escala varia de:

0,5 a 0,8 : provavelmente um evento “incomum” irá ocorrer

Neste contexto, os mapas abaixo mostram o EFI para precipitação para sexta-feira (13) e sábado (14) através da escala de cores. Já os contornos pretos, indicam onde há maior confiança do modelo.

EFI do ECMWF para precipitação nesta sexta-feira (13) e sábado (14). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Destaca-se que:

Na sexta-feira (13) existe uma área em alerta para chuvas incomuns desde o noroeste do Paraná, Santa Catarina até o nordeste do Rio Grande do Sul . Apesar disso, as regiões onde o modelo tem maior confiança de afirmar que esse evento vai ocorrer, são pequenas, mais restritas às extremidades noroeste e sudeste desta área. O que se espera, portanto, são tempestades intensas com potencial de chuvas pontuais volumosas .

existe uma desde o noroeste do . Apesar disso, as regiões onde o modelo tem maior confiança de afirmar que esse evento vai ocorrer, são pequenas, mais restritas às extremidades noroeste e sudeste desta área. O que se espera, portanto, são com de . No sábado (14) o alerta de chuvas “incomuns” a “extremas” fica para a faixa leste entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podendo ultrapassar 150 mm em 24 horas, com diversos riscos para a população.

O EFI é mais um produto do ECMWF que é atualizado diariamente e, nos últimos dias, os alertas sobre a faixa leste no sábado (14) têm sido não somente mantidos como fortalecidos, o que aumenta a confiança da previsão.

Reforço de umidade do oceano e da Amazônia

Alguns fatores ajudam a explicar porque a precipitação no sábado (14) será fortalecida na faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dentre eles: a temperatura da superfície do mar (TSM) na costa Sul/Sudeste do Brasil e um rio atmosférico.

O mapa abaixo mostra a tendência de TSM do mar nos últimos 7 dias, destacando no retângulo vermelho a tendência de aquecimento na costa Sul/Sudeste. Esta região está com TSM da ordem de 2°C acima da média. Isso favorece a evaporação da água do mar, deixando a atmosfera mais úmida.

Tendência de temperatura da superfície do mar nos últimos 7 dias, destacando no retângulo vermelho o aquecimento na costa Sul/Sudeste. Créditos: NOAA Coral Reef Watch.

Além disso, a pressão atmosférica diminui, o que favorece a canalização de umidade vinda da região tropical, na forma de um rio atmosférico.

Previsão de rio atmosférico neste sábado (14), de acordo com o ECMWF.

Apesar do rio atmosférico não ser tão intenso, é um ingrediente a mais para instabilizar a atmosfera e fornecer conteúdo de água líquida para chuvas intensas.

Tempestades e acumulados superiores a 150 mm

Tempestades intensas estão previstas para os três estados da Região Sul ao longo da sexta-feira (13). Elas podem ter início ainda pela manhã no sul do Rio Grande do Sul e fronteira oeste, e a partir da tarde ganham intensidade e se espalham também sobre Santa Catarina e Paraná. No centro-oeste do Paraná os acumulados podem alcançar 60 mm, e há risco de transtornos.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (13), segundo o ECMWF.

No sábado (14) o risco de tempestades se mantém, embora com menor intensidade, a princípio. Isso não quer dizer que não podem acontecer sistemas mais intensos em algumas áreas.

Além disso, a chuva irá se manter ao longo de todo o dia praticamente na faixa destacada pelo mapa abaixo, principalmente sobre a faixa leste, em alerta para volumes elevados. Nesta região, os acumulados ao longo do sábado (14) podem se aproximar de 150 mm, o que eleva muito o risco de transtornos relacionados a alagamentos, inundações e enchentes.

Além dos volumes elevados até o fim do sábado (14), a chuva se mantém sobre o Sul do Brasil entre domingo (15) e, pelo menos, terça-feira (17), com acumulados de chuva da ordem dos 190 mm no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva acumulada até terça-feira (17), segundo o ECMWF.

Áreas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná devem ter acumulados superiores a 100 mm.

Eventos extremos são desafiadores para a modelagem computacional. A previsão dos modelos operacionais é atualizada a cada hora, sendo importante continuar acompanhando a evolução deste evento.