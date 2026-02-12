Risco de chuvas intensas e de tempestades severas aumenta nesta sexta, 13: 19 estados sob alerta; confira

A sexta-feira de carnaval tem previsão de chuvas intensas e tempestades severas em parte do Brasil. Ao todo 19 estados vão ficar em alerta para possíveis problemas e transtornos. Veja também: Calor, pancadas isoladas, sol e tempestades: confira a atualização da previsão para o Carnaval

Nesta sexta-feira (13) começa o Carnaval no Brasil. Em alguns estados, o sol aparece e as temperaturas aumentam, animando os foliões. Já em outras áreas do país, as chuvas intensas e o risco de tempestades severas marcam o primeiro dia de festa.

Uma frente fria avança pelo Sul do país, mantendo o tempo fechado nos estados da Região Sul. Além disso, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixou muita umidade disponível na atmosfera, aumentando o risco de chuvas intensas em outras áreas do Brasil. Confira os estados em alerta nesta sexta (13):

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

Acre

Amazonas

Pará

Amapá

Tocantins

Maranhão

Piauí

Bahia

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Acompanhe a seguir a previsão do tempo para esta sexta-feira (13).

Manhã: sexta-feira começa com nuvens carregadas

Antes do amanhecer, a previsão indica tempo fechado no extremo sul do Rio Grande do Sul, em áreas de Santa Catarina e do Paraná, além de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, toda a Região Norte e parte do litoral nordestino. Há previsão de chuvas moderadas a fortes sobre o interior do Paraná, Amazonas e Pará.

Durante a manhã, o sol pode aparecer de forma rápida e pontual em municípios das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. No entanto, até o fim da manhã, a tendência é de aumento da nebulosidade, com formação de nuvens carregadas.

Previsão de chuva e nebulosidade para o Brasil na manhã desta sexta-feira (13).

Antes da tarde, há previsão de chuva leve e garoa em uma grande parte do país. Em outros pontos, as chuvas já ganham intensidade no fim da manhã, especialmente no leste do Rio Grande do Sul, centro de Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, centro do Amazonas e sudoeste do Pará.

Tarde: chuvas intensas e tempo severo mantém alertas

O período da tarde será marcado por risco de chuvas intensas na porção central, norte e nordeste do Brasil, além de tempestades severas na Região Sul. O avanço da frente fria reforça as instabilidades nos três estados do Sul, mantendo a região em alerta.

Os alertas de tempo severo são válidos principalmente para o nordeste do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e diversos municípios do interior do Paraná.



No Sudeste, as chuvas se concentram principalmente sobre o estado de São Paulo. O território paulista vem registrando volumes elevados nos últimos dias e, nesta sexta (13) de Carnaval, a previsão indica continuidade das precipitações. Pancadas de chuva intensas devem ocorrer entre o sul e o oeste do estado, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Previsão de chuva e nebulosidade para o Brasil na tarde desta sexta-feira (13).

No Centro-Oeste, as chuvas atingem o Mato Grosso do Sul, após um período de tempo mais firme, e o Mato Grosso, que já vem registrando precipitações frequentes. No Mato Grosso, há previsão de chuvas intensas em áreas isoladas. Já no Mato Grosso do Sul, com a aproximação da frente fria, aumenta o risco de tempo severo, incluindo possibilidade de granizo e elevados acumulados de chuva.

No Norte e no Nordeste, o risco é de chuvas intensas ocorrendo de forma irregular. Na Região Norte, as áreas de divisa entre Amazonas e Acre, e entre Amazonas e Pará, exigem maior atenção. No Nordeste, há previsão de chuva espalhadas pela região, mas os volumes mais significativos devem se concentrar sobre o Maranhão e o oeste do Piauí.

Probabilidade de chuva para o Brasil na tarde desta sexta-feira (13).

No leste da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte há previsão de chuvas intensas na tarde desta sexta-feira (13). As chuvas podem provocar transtornos nas capitais Salvador, Natal e Fortaleza como pontos de alagamentos, fortes enxurradas, queda de galhos e de árvores.