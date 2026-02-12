Ar quente se espalha e aumenta o calor no Carnaval; saiba quanto vai esquentar no feriadão

Massa de ar quente se espalha e atua em grande parte do Brasil ao longo do feriadão de Carnaval, com temperaturas máximas acima dos 30°C e chegando aos 43°C no Centro-Oeste do país.

Uma massa de ar quente já vem afetando a Região Sul do Brasil e parte do Sudeste, mantendo as temperaturas elevadas, com máximas acima dos 30°C. E ao longo do feriadão de Carnaval (do sábado (14) até terça-feira (17)), o ar quente vai se espalhar e aumentar o calor, chegando até em áreas do Mato Grosso, do Tocantins e da Bahia.

Essa região central do país terá tempo mais firme e ensolarado no feriado de Carnaval, com exceção da Região Sul que vai seguir com temporais isolados, mas ainda assim com temperaturas elevadas.

Então, se você vai curtir o Carnaval em alguma dessas regiões, fique atento aos detalhes da previsão do tempo aqui conosco. Acompanhe abaixo.

Sol e calor em boa parte do país no feriadão de Carnaval

A porção central do Brasil terá tempo mais firme e ensolarado nos próximos dias devido à atuação de uma área de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens de chuva. Contudo, o Sul do país seguirá registrando instabilidades, com chuvas irregulares e mal distribuídas, mas que podem vir em forma de pancadas localmente fortes e com trovoadas, especialmente entre as tardes e as noites; estes são os típicos temporais de verão.

Além disso, o calor se intensificará entre o fim de semana e o feriado oficial de Carnaval, ou seja, entre este sábado (14) e a próxima terça-feira (17). A previsão indica que boa parte do país registrará temperaturas máximas acima dos 30°C, céu com Sol e poucas nuvens e sensação de abafamento.

Previsão de precipitação (em mm) para a segunda-feira (16) à tarde (15h), mostrando uma grande área de tempo mais firme no Brasil Central.

Apesar dos próximos dias começarem com temperaturas mais amenas pelas manhãs no centro-sul do país, entre 22°C e 26°C, e até abaixo dos 22°C em áreas elevadas da Região Sul, à medida que as manhãs avançam as temperaturas se elevam e atingem patamares de até 43°C durante as tardes no Centro-Oeste do país.

O sábado (14) terá temperaturas máximas variando entre 30°C e 34°C no oeste gaúcho, no norte do Paraná e de Minas Gerais, em grande parte de São Paulo e do Rio de Janeiro, na Bahia, na metade sul do Tocantins. A maior parte do Centro-Oeste terá máximas acima dos 30°C, mas especialmente no sul do Mato Grosso e no norte e sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde elas chegam aos 35°C/36°C.

O feriadão de Carnaval terá tempo firme e calor intenso de mais de 30 °C em boa parte das Regiões CO, SE e S, no Tocantins e na Bahia, e podendo chegar aos 42°C/43°C no sul do Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso do Sul.

No domingo (15), o calor ganha intensidade em todas essas regiões, com exceção de Santa Catarina, do centro-sul do Paraná e sul de Minas Gerais, que terão máximas mais amenas, não ultrapassando os 29°C.

Em praticamente todo o estado gaúcho elas variam entre 30°C e 35°C (na região Central). Em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste e no Tocantins, as máximas ficam entre 30°C e 33°C. Porém, elas atingem os 36°C/37°C no noroeste do Paraná e na sub-região de Presidente Prudente (SP); os 38°C em várias áreas da Bahia; e os 40°C/41°C no sul do Mato Grosso e na faixa oeste do Mato Grosso do Sul.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para a segunda-feira (16) à tarde (15h).

Na segunda-feira (16) as condições serão semelhantes, porém o calor se espalha mais pelo centro-sul do país e fica mais intenso especialmente na Região Centro-Oeste, onde atinge patamares de 42°C/43°C na faixa oeste e no sudeste do Mato Grosso do Sul. O extremo sul do Mato Grosso ainda com máximas de 40°C; e Bahia, sudoeste de São Paulo e noroeste e interior gaúchos com máximas de até 37°C.

Para terça-feira (17), o calor persiste com estes valores elevados nestas regiões, mas a tendência (mapa abaixo) indica que, além disso, no Rio Grande do Sul as temperaturas máximas ficam mais altas do que as dos dias anteriores, chegando aos 40°C no noroeste gaúcho, mas podendo localmente até ultrapassar um pouco este valor, conforme observamos no mapa abaixo.

Previsão de temperaturas máximas na terça-feira (17) à tarde (15h) mostra que áreas do RS e do Centro-Oeste podem registrar temperaturas entre 38°C e 40°C, e localmente até ultrapassar isto.

Nas capitais, as temperaturas máximas entre o sábado (14) e a terça-feira (17) de Carnaval serão, respectivamente, de:

Porto Alegre (RS): 26°C – 30°C – 32°C – 30 °C

Florianópolis (SC): 30°C – 30°C – 32°C – 29 °C

Curitiba (PR): 29°C – 29°C – 30°C – 28 °C

29°C – 30°C – 28 °C São Paulo (SP): 30°C – 31°C – 31°C – 31 °C

Rio de Janeiro (RJ): 31°C – 31°C – 32°C – 32 °C

Vitória (ES): 31°C – 30°C – 30°C – 31 °C

Belo Horizonte (MG): 28°C – 28°C – 28°C – 28 °C

Cuiabá (MT): 31°C – 31°C – 32°C – 33 °C

Campo Grande (MS): 31°C – 33°C – 34°C – 35 °C

Goiânia (GO): 31°C – 31°C – 31°C – 32 °C

Brasília (DF): 27°C – 27°C – 28°C – 28 °C

Palmas (TO): 29°C – 28°C – 28°C – 29 °C

Salvador (BA): 28°C – 28°C – 28°C – 28 °C

Então, se você vai pular Carnaval em alguma dessas regiões em que fará muito calor, é importante evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia e manter-se hidratado.