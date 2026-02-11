Calor, pancadas isoladas, sol e tempestades: confira a atualização da previsão para o Carnaval

Enquanto um bloqueio atmosférico propicia condições de tempo firme e ensolarado na porção central do país, as regiões Sul e Norte continuarão registrando pancadas de chuva esparsas durante o Carnaval. Mais informações: Alerta de chuvas continuam em boa parte do Brasil e nova frente fria chega ao país

Nesta sexta-feira (13), uma frente fria estará avançando pelo país, causando chuvas expressivas sobre a região Sul. Durante a manhã, chuvas serão registradas no Rio Grande do Sul e, já durante a tarde e a noite, atingirão Santa Catarina e Paraná com acumulados altos de chuva.

Enquanto isso, estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Goiás registrarão tempo firme, aberto e ensolarado, como resultado do início da formação de um bloqueio atmosférico que inibirá a formação de chuvas na porção central do país.

Previsão de probabilidade de chuva na sexta-feira durante a tarde ilustra regiões onde há maior e menor risco de chuvas ao longo do dia, um comportamento que se expandirá no feriado.

No restante dos Estados brasileiros, pancadas isoladas e esparsas de chuva se formam especialmente durante a tarde e a noite, trazendo potencial de pequenos transtornos para a população ao longo da sexta-feira (13).

É com este cenário meteorológico que se inicia o feriadão de Carnaval - e o padrão deve continuar similar ao longo dos dias seguintes do feriado.

Esse cenário se manterá relativamente similar ao longo de todo o feriado de carnaval: Um bloqueio atmosférico inibirá a formação de chuvas em grande parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, enquanto o Norte e o Sul do país continuam registrando chuvas esparsas, porém frequentes.

Previsão de ventos, nebulosidade e chuva no domingo durante a tarde ilustra uma ampliação da área de atuação do bloqueio atmosférico, inibindo a formação de chuvas sobre o Brasil central.

Já ao longo do sábado (14), e do domingo (15), a região afetada pelo bloqueio atmosférico se amplia, fazendo com que pouquíssima chuva se forma na região central do país - incluindo estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso, além de uma grande porção do Nordeste.

Enquanto isso, todo o litoral norte do país (incluindo o do Ceará, Piauí e Maranhão) e também todos os estados da região Norte seguirão registrando pancadas de chuva esparsas, especialmente durante a tarde e a noite; assim como a maior parte da região Sul, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuva no domingo durante a tarde ilustra regiões que serão mais afetadas pela chuva, com destaque para o litoral norte, toda a região Norte e também a região Sul.

Como mencionado, essa situação meteorológica tende a se manter também ao longo da segunda-feira (16) e da terça-feira (17) sem grandes alterações: A porção central do país permanece com tempo firme e ensolarado, enquanto o extremo Norte e Sul do país registram pancadas de chuva especialmente durante a tarde e a noite.

Calor se intensifica no feriado de carnaval

Além disso, previsões indicam que o calor se intensificará ao longo de todo o final de semana e do feriado de carnaval. Previsões indicam que grande parte do país registrará temperaturas máximas acima dos 30°C.

Previsão de temperaturas máximas na segunda-feira durante a tarde mostra que diversos pontos do país podem registrar temperaturas de até 40°C - com destaque para o Mato Grosso do Sul.

Em alguns pontos isolados do país, as temperaturas máximas podem chegar a valores próximos dos 40°C, indicando uma situação de calor muito intenso. Essas regiões incluem os estados da Bahia, Roraima e Rio Grande do Sul.

Mas o grande destaque de calor fica para o sul do Mato Grosso e para o Mato Grosso do Sul. Como é possível observar na imagem acima, as temperaturas máximas nestes estados podem ultrapassar os 40°C, chegar perto dos 45°C durante a tarde. Isso indica uma situação de calor extremo ao longo do feriado de carnaval nestes estados.