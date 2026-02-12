O Parque que existiu antes de Yellowstone: o santuário milenar escondido nas montanhas da Mongólia

Muito antes de Yellowstone, a Mongólia já protegia uma montanha sagrada onde a natureza e a espiritualidade coexistiam há mais de dois séculos, a poucos quilômetros de uma capital moderna.

Além de seu valor natural, Bogd Khan Uul abriga antigas gravuras rupestres da Idade do Bronze, evidência de que essas montanhas já eram sagradas para povos nômades há milhares de anos. Fonte: www.talilandsmanart.com

Quando se fala em grandes parques nacionais, quase todos pensam imediatamente nos Estados Unidos e, quase sem exceção, em Yellowstone. Gêiseres, bisontes, vastas paisagens e o orgulho de ser considerado o primeiro parque nacional do mundo.

No entanto, muito antes de existir o conceito moderno de "parque", já havia lugares protegidos por razões espirituais, políticas e ecológicas. Eram espaços sagrados onde a natureza era salvaguardada por decreto e por crença. E um deles ainda permanece, silencioso e majestoso, bem no coração da Ásia.

Uma montanha sagrada nos portões de Ulaanbaatar

Estamos falando de Bogd Khan Uul, que se ergue ao sul de Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, a poucos quilômetros da agitação urbana. Essa proximidade é justamente o que o torna tão singular: um santuário natural milenar ao lado de uma capital moderna.

O maciço faz parte da Cordilheira Khentii e atinge 2.261 metros em seu ponto mais alto, o Pico Tsetsee Gun.

Seu nome pode ser traduzido como "a montanha sagrada de Khan Bogd", uma referência direta ao seu caráter espiritual. Da estepe, sua silhueta florestada rompe a paisagem horizontal infinita da Mongólia, sinalizando um ecossistema radicalmente diferente de seus arredores.

Protegido muito antes de existir o conceito de Parque Nacional

A maior singularidade de Bogd Khan Uul não é apenas natural, mas também histórica. Em 1778, quase um século antes da criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872, o Imperador Qianlong da dinastia Qing decretou oficialmente sua proteção.

Watching a TV documentary they say again that the oldest National Park in the world is Yellowstone, USA (1872).



NOOOOOOOOOOOOOO, it's Bogd Khan Uul National Park, Mongolia (1783)



Pay attention to the details pic.twitter.com/sAOBdjaWEB Dr Angel Borja (@AngelBorjaYerro) March 18, 2023

A caça, a exploração madeireira e qualquer outra forma de exploração eram proibidas. O motivo não era o turismo nem a ciência: a montanha era considerada sagrada pelo budismo e pelo xamanismo mongol.

Durante séculos, essa proteção permaneceu intacta graças a rituais religiosos e normas imperiais. Trata-se, portanto, de um dos primeiros exemplos documentados de conservação ambiental em larga escala, embora tenha nascido da espiritualidade e não da ecologia moderna.

Reserva da Biosfera e Símbolo Nacional

Em 1996, Bogd Khan Uul foi reconhecido pela UNESCO como Reserva da Biosfera, consolidando sua importância internacional. A Mongólia o considera um símbolo nacional de equilíbrio entre natureza, cultura e crenças ancestrais. Não é apenas uma área protegida: é um local de peregrinação, identidade e memória coletiva.

Seus mosteiros, como o famoso Manzushir Khiid, agora em ruínas, relembram o papel central que desempenhou na vida religiosa do país. Ainda hoje, muitas cerimônias tradicionais são realizadas em suas encostas.

Um refúgio biológico entre a estepe e a floresta

Do ponto de vista ecológico, este lugar é excepcional. Ele funciona como uma zona de transição entre a estepe mongol e a floresta siberiana. Mais de 450 espécies de plantas crescem em suas encostas, incluindo florestas de lariço, pinheiro siberiano, bétula e cedro.

Did you know that the oldest national park in the world is Bogd Khan Uul National Park in Mongolia? Established in 1778 to protect Bogd Khan Mountain #NatureHistory #OldestNationalPark #BogdKhanUul #FunFacts #ExploreMongolia #CompassionForTheLand pic.twitter.com/Fr24ozQ8O7 — Compassion for the Land (@compassionland) May 25, 2024

A vida selvagem é igualmente diversa: veados, corços, javalis, raposas e lobos habitam o parque, juntamente com espécies mais esquivas, como o lince-euroasiático. Acima, águias-reais e falcões patrulham um território que permanece selvagem apesar de sua proximidade com a cidade.

O frágil equilíbrio de um santuário vivo

A pressão humana é hoje um dos seus maiores desafios. O crescimento de Ulaanbaatar, o trekking sem regulamentação e as mudanças climáticas ameaçam um equilíbrio que perdura há séculos. Mesmo assim, Bogd Khan Uul permanece um poderoso exemplo de conservação precoce e profundo respeito pela natureza.

Visitar o parque também é surpreendentemente fácil para quem chega a Ulaanbaatar. Da cidade, é possível pegar um táxi ou transporte público até a entrada do parque, e diversas trilhas bem sinalizadas permitem que os visitantes explorem suas florestas, riachos e mirantes sem a necessidade de equipamentos especiais.

Day 18: Hike day. Sometimes the surveys just need to be left to survey. Some good views from Tsetsee Gun, even if it has temporarily cost me the functionality of my feet. UB juuuust visible in the distance. pic.twitter.com/BVOMNSA1c0 — Natalia Fedorova (@Naty_Fedorova) May 21, 2019

Para os mais aventureiros, existem rotas que levam ao Pico Tsetsee Gun, oferecendo vistas deslumbrantes da estepe infinita e das montanhas florestadas. Além disso, guias locais oferecem excursões culturais que combinam a natureza com a história sagrada da montanha, incluindo visitas a templos antigos e locais cerimoniais.