Risco de tempestades aumenta com ciclone nesta terça, 7; estes são os estados em alerta

Após o feriado da Páscoa, a formação de um ciclone trará alertas para chuvas intensas e aumento nos riscos de tempestades sobre o Brasil. Vários estados vão ficar em atenção nesta terça-feira Veja mais: Confirmado! Ciclogênese vai se formar e traz risco de tempo severo nas próximas horas

A semana começa agitada sobre a América do Sul, especialmente sobre o Sul do Brasil. Nesta segunda-feira (6), o processo de formação de um novo ciclone se inicia e perdura até terça-feira (7). Contudo, durante este período, as instabilidades ganham força e aumentam os riscos de tempestades.

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Nesta terça-feira (7), alguns estados ficarão em alerta para chances de chuvas intensas, que podem vir acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento. A previsão indica velocidades próximas a 100 km/h em alguns pontos.

Desta maneira, quatro estados do centro-sul do Brasil devem ficar em alerta devido à atuação do ciclone extratropical. Confira o mapa divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Mapa de alertas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A seguir, veja a previsão do tempo com mais detalhes e informações para esta terça-feira (7).

Ciclone extratropical aumenta chances de tempestades

Um novo ciclone extratropical começa a se formar nesta segunda-feira (6) entre Argentina, Uruguai e Brasil. O sistema provoca o aumento dos riscos de chuvas intensas e tempestades severas sobre o centro-sul do Brasil já ao longo desta terça-feira (7).

Mapa de densidade de raios para esta manhã de terça (7) sobre o centro-sul do Brasil. Mapa mostra áreas com maiores chances de tempestades.

As primeiras horas do dia serão de tempo fechado e com previsão de chuvas fortes sobre a região da Campanha Gaúcha. Há riscos de tempestades, com presença de descargas elétricas e rajadas de vento de até 50 km/h.

Conforme as horas passam, o ciclone extratropical se consolida e reforça suas características, trazendo instabilidades para boa parte do Rio Grande do Sul. Até o final da manhã, áreas de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul estarão sob a presença de nuvens carregadas e possibilidade de pancadas de chuva.

Mapa com pressão a nível médio do mar, nebulosidade e chuva para a tarde de terça-feira (7). Áreas em tons mais escuros indicam chuvas fortes e intensas sobre o interior gaúcho e oeste do MS.

Durante a tarde, o ciclone avança em direção ao Oceano Atlântico, mas favorece a formação de um corredor de umidade, que aumenta as instabilidades sobre o centro-sul do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e tempestades severas, com potencial para granizo, especialmente sobre o Rio Grande do Sul.

No estado gaúcho, as chuvas intensas estão previstas para o noroeste, sul e leste do estado, afetando inclusive a capital Porto Alegre (RS) e com potencial para gerar transtornos, como pontos de alagamentos e queda de árvores. O mesmo pode ocorrer em Santa Maria (RS), Pelotas e na região de Palmeiras das Missões (RS).

Probabilidade de chuva durante a tarde de terça-feira (7), segundo o modelo ECMWF.

Outros estados também estão na lista de alerta devido ao aumento das instabilidades provocadas pelo ciclone na costa, como Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nesta terça-feira (7), as chuvas serão fortes no oeste catarinense e em parte do centro-oeste do Paraná. Já no Mato Grosso do Sul, estão previstas chuvas intensas sobre a porção oeste do estado.

O acumulado de chuva até o final desta terça-feira (7) será muito elevado em áreas pontuais do Rio Grande do Sul. Na divisa com o Uruguai, o acumulado pode alcançar 100 mm, enquanto nas demais áreas, mais afastadas do território uruguaio, os volumes variam entre 30 e 50 mm.

Precipitação acumulada até o final desta terça-feira (7). Áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul, tem previsão de grandes acumulados.

Em Porto Alegre (RS), a previsão é de 32 mm, e de 54 mm em Uruguaiana (RS), outros pontos da Região Sul terão volumes de chuva moderados, caso de Florianópolis, com 52 mm e Joinville com 38 mm..