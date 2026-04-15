Período seco começou no Sudeste, com temperaturas atípicas e amplitude de mais de 10°C; veja a previsão
Os próximos dias serão marcados por tempo firme e predomínio de Sol em grande parte do Sudeste do Brasil. Mas a amplitude térmica será grande, com temperaturas amenas pelas manhãs e mais elevadas durante as tardes.
Uma massa de ar mais quente e seco está atuando sobre o Sudeste do Brasil. O sistema mantém o tempo mais estável e com predomínio de Sol em grande parte da Região nos próximos dias.
As chuvas ficam mais isoladas e concentradas no litoral, especialmente entre as áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Já o interior da região terá dias de tempo mais firme.
O calor também estará presente, com temperaturas elevadas durante as tardes, passando dos 30°C em boa parte da região. Durante as manhãs, as temperaturas ainda ficam mais amenas, podendo cair abaixo dos 15°C. E como teremos céu mais limpo, a amplitude térmica será grande na região, com variação de mais de 10°C ao longo do dia.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Tempo firme e temperaturas elevadas predominam no Sudeste
Estamos observando uma redução significativa nas instabilidades no Sudeste do Brasil, com condições mais típicas desta época do ano, com tempo firme e seco predominando.
Nesta quinta (16) e na sexta-feira (17), as manhãs começam com sol entre poucas nuvens em grande parte do Sudeste. Há previsão de chuvas fracas e isoladas nas tardes no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, influenciadas pela circulação marítima. As demais áreas da região terão tempo mais firme e céu variando de claro a com poucas nuvens.
O fim de semana será de tempo estável e céu claro na maior parte da região Sudeste. Há chances de ocorrerem chuvas fracas e isoladas durante as tardes de sábado (18) e de domingo (19) apenas em áreas litorâneas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro; porém o potencial é baixo, como observamos no mapa abaixo para o sábado (18).
Contudo, em relação às temperaturas, as condições ainda são um pouco atípicas no Sudeste.
Os amanheceres até continuarão tendo temperaturas amenas e sensação leve de friozinho nos próximos dias, porém, durante as tardes faz calor e as máximas ficam acima dos 30°C em boa parte da região, e atingindo os 36°C no fim de semana.
As temperaturas mínimas (pela manhã) nos próximos dias ficam abaixo dos 18°C na maior parte da região, e caindo para 12°C a 14°C no sul de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio de Janeiro, especialmente na sexta-feira (17).
Assim, com temperaturas mais baixas pela manhã e elevadas à tarde, a amplitude térmica será de mais de 10°C nos próximos dias, como por exemplo, em Lavras (Minas Gerais), que terá mínimas de 12°C e máximas de 27°C (amplitude de 15°C).
Durante as tardes, as temperaturas sobem e faz calor, especialmente na parte oeste de São Paulo.
Na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17), as temperaturas máximas chegam na casa dos 33°C-34°C no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Em várias outras áreas destes estados, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, as máximas ficam em torno dos 30°C.
No fim de semana o calor aumenta mais um pouco na região. As máximas chegam aos 35°C-36°C no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. E boa parte restante da região ainda manterá as temperaturas acima dos 30°C.
As temperaturas máximas no fim de semana (sábado e domingo, respectivamente) nas capitais serão de: São Paulo: 30°C-31°C; Rio de Janeiro: 32°C-29°C; Belo Horizonte: 30°C-30°C; Vitória: 32°C-32°C.
E atenção, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% nas tardes dos próximos dias em pontos do interior paulista, do interior mineiro e do Triângulo Mineiro, o que juntamente com a ausência de chuvas e as temperaturas elevadas, pode trazer desconforto para a população, como ressecamento de mucosas e pele, entre outros.
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