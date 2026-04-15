Período seco começou no Sudeste, com temperaturas atípicas e amplitude de mais de 10°C; veja a previsão

Os próximos dias serão marcados por tempo firme e predomínio de Sol em grande parte do Sudeste do Brasil. Mas a amplitude térmica será grande, com temperaturas amenas pelas manhãs e mais elevadas durante as tardes.

Previsão de anomalias de temperatura mostra uma massa de ar quente atuando em várias áreas do Brasil, especialmente na Região Sudeste, o que faz as temperaturas aumentarem no período da tarde.

Uma massa de ar mais quente e seco está atuando sobre o Sudeste do Brasil. O sistema mantém o tempo mais estável e com predomínio de Sol em grande parte da Região nos próximos dias.

As chuvas ficam mais isoladas e concentradas no litoral, especialmente entre as áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Já o interior da região terá dias de tempo mais firme.

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O calor também estará presente, com temperaturas elevadas durante as tardes, passando dos 30°C em boa parte da região. Durante as manhãs, as temperaturas ainda ficam mais amenas, podendo cair abaixo dos 15°C. E como teremos céu mais limpo, a amplitude térmica será grande na região, com variação de mais de 10°C ao longo do dia.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Tempo firme e temperaturas elevadas predominam no Sudeste

Estamos observando uma redução significativa nas instabilidades no Sudeste do Brasil, com condições mais típicas desta época do ano, com tempo firme e seco predominando.

Nesta quinta (16) e na sexta-feira (17), as manhãs começam com sol entre poucas nuvens em grande parte do Sudeste. Há previsão de chuvas fracas e isoladas nas tardes no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, influenciadas pela circulação marítima. As demais áreas da região terão tempo mais firme e céu variando de claro a com poucas nuvens.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (16) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

O fim de semana será de tempo estável e céu claro na maior parte da região Sudeste. Há chances de ocorrerem chuvas fracas e isoladas durante as tardes de sábado (18) e de domingo (19) apenas em áreas litorâneas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro; porém o potencial é baixo, como observamos no mapa abaixo para o sábado (18).

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (18) à tarde (13h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando baixo potencial para chuvas no litoral de São Paulo.

Contudo, em relação às temperaturas, as condições ainda são um pouco atípicas no Sudeste.

Os amanheceres até continuarão tendo temperaturas amenas e sensação leve de friozinho nos próximos dias, porém, durante as tardes faz calor e as máximas ficam acima dos 30°C em boa parte da região, e atingindo os 36°C no fim de semana.

As temperaturas mínimas (pela manhã) nos próximos dias ficam abaixo dos 18°C na maior parte da região, e caindo para 12°C a 14°C no sul de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio de Janeiro, especialmente na sexta-feira (17).

Assim, com temperaturas mais baixas pela manhã e elevadas à tarde, a amplitude térmica será de mais de 10°C nos próximos dias, como por exemplo, em Lavras (Minas Gerais), que terá mínimas de 12°C e máximas de 27°C (amplitude de 15°C).

Durante as tardes, as temperaturas sobem e faz calor, especialmente na parte oeste de São Paulo.

Até o fim de semana, tempo predominantemente firme, com sol e calor em praticamente todo o Sudeste. Temperaturas máximas acima de 30°C e chegando a 36°C no oeste paulista.

Na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17), as temperaturas máximas chegam na casa dos 33°C-34°C no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Em várias outras áreas destes estados, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, as máximas ficam em torno dos 30°C.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para o domingo (19), segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana o calor aumenta mais um pouco na região. As máximas chegam aos 35°C-36°C no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. E boa parte restante da região ainda manterá as temperaturas acima dos 30°C.

As temperaturas máximas no fim de semana (sábado e domingo, respectivamente) nas capitais serão de: São Paulo: 30°C-31°C; Rio de Janeiro: 32°C-29°C; Belo Horizonte: 30°C-30°C; Vitória: 32°C-32°C.

E atenção, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% nas tardes dos próximos dias em pontos do interior paulista, do interior mineiro e do Triângulo Mineiro, o que juntamente com a ausência de chuvas e as temperaturas elevadas, pode trazer desconforto para a população, como ressecamento de mucosas e pele, entre outros.