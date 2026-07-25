Folhas amarelas nas plantas: as 7 causas mais comuns e como identificar o problema antes que seja tarde

Folhas amareladas podem indicar desde uma mudança natural até um problema nas raízes. Aprender a interpretar esses sinais ajudará você a tomar as decisões certas e a evitar danos às suas plantas.

As folhas nem sempre recuperam a cor verde, mesmo após a resolução do problema; o sucesso deve ser avaliado pela observação dos novos brotos.

Embora uma folha amarela possa parecer insignificante, ela é, na verdade, um dos primeiros sinais que a planta nos dá de que está enfrentando problemas. Essa mudança de cor, conhecida como clorose, consiste essencialmente na redução ou perda de clorofila — o pigmento verde essencial para a fotossíntese.

A clorose não é uma doença em si, mas sim um sintoma que pode decorrer de diversas causas. A planta pode estar recebendo água em excesso, sofrendo desidratação, crescendo em condições de pouca luz ou com dificuldade para absorver nutrientes. Por isso, observar apenas a cor raramente é suficiente para identificar o problema.

Mas não se preocupe — não há motivo para alarme. As plantas perdem folhas, e é normal que algumas das mais antigas — especialmente as da parte inferior — fiquem amareladas antes de cair. Se o restante da planta parecer saudável e continuar crescendo, é provável que se trate apenas de um processo natural de envelhecimento.

No entanto, o erro mais comum é presumir que qualquer amarelamento indica falta de fertilizante. Aplica-se o fertilizante sem considerar os níveis de umidade, deixando a planta ainda mais estressada. No caso de plantas em vasos, o excesso de rega e a drenagem deficiente costumam ser os principais responsáveis, uma vez que as raízes necessitam tanto de água quanto de oxigênio para funcionar adequadamente.

Agir prontamente é fundamental, pois raízes danificadas absorvem menos água e nutrientes, prejudicando assim o crescimento da planta. Felizmente, a maioria dos casos pode ser solucionada observando-se onde o amarelamento começou, a textura das folhas e as condições do substrato.

Como diagnosticar o problema em poucos minutos

Primeiro, insira um dedo de três a cinco centímetros no solo ou levante o vaso para avaliar o peso. Em seguida, observe se o amarelamento começou nas folhas novas ou nas antigas e examine o padrão.

Esse padrão pode ser uniforme, surgir entre as nervuras, concentrar-se nas bordas ou formar manchas. A localização e a natureza da clorose fornecerão pistas valiosas.

Vasos decorativos sem furos de drenagem podem acumular água, mesmo quando o vaso interno possui drenagem.

Verifique também as folhas. Se estiverem moles, pode haver excesso de umidade. Se parecerem secas ou quebradiças, é provável que a planta precise de água. Examine com cuidado a parte inferior das folhas, os caules e as axilas das folhas em busca de insetos ou teias de aranha.

Sintoma principal Causa provável Folha amarela e macia e solo úmido Rega em excesso Bordas amareladas, secas e quebradiças Falta de água Folhas velhas completamente pálidas Deficiência de nitrogênio Folhas novas amarelas com nervuras verdes Deficiência de ferro Pontilhados, secreção doce (melaço) ou teia de aranha Presença de pragas

Sempre que possível, verifique as raízes. Raízes saudáveis geralmente são claras e firmes, enquanto as apodrecidas são marrons, moles e exalam mau cheiro.

As 7 causas mais comuns e como resolvê-las

Excesso de rega : este é o problema mais comum em plantas cultivadas em vasos. A clorose geralmente começa na parte inferior da planta; as folhas permanecem moles e o substrato nunca seca completamente. Para corrigir isso, suspenda temporariamente as regas, desobstrua os orifícios de drenagem e — caso haja raízes apodrecidas — corte-as e replante a planta utilizando uma mistura de substrato nova.

: este é o problema mais comum em plantas cultivadas em vasos. A clorose geralmente começa na parte inferior da planta; as folhas permanecem moles e o substrato nunca seca completamente. Para corrigir isso, suspenda temporariamente as regas, desobstrua os orifícios de drenagem e — caso haja raízes apodrecidas — corte-as e replante a planta utilizando uma mistura de substrato nova. Falta de água : Aqui ocorre o oposto do ponto anterior... as folhas perdem a firmeza, desenvolvem bordas secas e acabam ficando quebradiças. O solo pode estar endurecido, afastando-se das laterais do vaso, ou tão seco que a água escorre sem penetrar. Se for esse o caso, regue lenta e profundamente ou utilize o método de imersão; em seguida, ajuste a frequência das regas de acordo com a espécie da planta e a estação do ano.

: Aqui ocorre o oposto do ponto anterior... as folhas perdem a firmeza, desenvolvem bordas secas e acabam ficando quebradiças. O solo pode estar endurecido, afastando-se das laterais do vaso, ou tão seco que a água escorre sem penetrar. Se for esse o caso, regue lenta e profundamente ou utilize o método de imersão; em seguida, ajuste a frequência das regas de acordo com a espécie da planta e a estação do ano. Deficiência de nitrogênio: causa um amarelecimento uniforme que começa nas folhas mais velhas, à medida que a planta mobiliza esse nutriente para os brotos jovens. O problema é corrigido com a aplicação de composto, húmus ou um fertilizante equilibrado — sem exceder a dosagem recomendada, uma vez que o uso de mais produto não gera melhores resultados.

Como medida preventiva, verifique suas plantas uma vez por semana, utilize vasos com drenagem e evite regar todos os dias. Plantas mantidas ao ar livre podem secar mais rapidamente devido ao vento e ao sol, enquanto as plantas de interior consomem menos água. Se todas as raízes estiverem moles, escuras e com odor forte, a recuperação pode ser improvável.

Deficiência de ferro : A conhecida "clorose férrica" manifesta-se inicialmente nas folhas novas, onde o tecido amarela enquanto as nervuras permanecem verdes. Embora o solo frequentemente contenha ferro, um pH elevado pode impedir que as raízes o absorvam. A solução é corrigir o pH utilizando ferro quelatado, especialmente ao utilizar água com alto teor de calcário.

: A conhecida "clorose férrica" manifesta-se inicialmente nas folhas novas, onde o tecido amarela enquanto as nervuras permanecem verdes. Embora o solo frequentemente contenha ferro, um pH elevado pode impedir que as raízes o absorvam. A solução é corrigir o pH utilizando ferro quelatado, especialmente ao utilizar água com alto teor de calcário. Deficiência de magnésio: isso também causa clorose internerval, mas geralmente começa nas folhas mais velhas e pode criar um padrão de mosaico amarelado ou avermelhado. Um fertilizante que contenha magnésio ou sulfato de magnésio pode ajudar, desde que seja diluído de acordo com as instruções do rótulo.

Água muito fria pode estressar raízes tropicais sensíveis; por isso, o ideal é usar água em temperatura próxima à ambiente.

Il uminação inadequada : Com pouca luz, a planta perde as folhas inferiores, fica pálida e desenvolve caules longos e fracos. O excesso de sol, por outro lado, provoca manchas amareladas no lado mais exposto. Para corrigir essa clorose, mude a planta de lugar gradualmente; para muitas espécies de interior, um local com luz abundante, porém indireta, é adequado, enquanto plantas cultivadas ao ar livre precisam ser aclimatadas aos poucos.

: Com pouca luz, a planta perde as folhas inferiores, fica pálida e desenvolve caules longos e fracos. O excesso de sol, por outro lado, provoca manchas amareladas no lado mais exposto. Para corrigir essa clorose, mude a planta de lugar gradualmente; para muitas espécies de interior, um local com luz abundante, porém indireta, é adequado, enquanto plantas cultivadas ao ar livre precisam ser aclimatadas aos poucos. Pragas, envelhecimento ou raízes superlotadas: Ácaros, tripes, pulgões e cochonilhas causam pontilhados, manchas, secreção açucarada (melaço) ou teias finas. Isole a planta e utilize sabão de potássio ou um produto aprovado para a praga identificada.

A maioria das folhas amarelas é corrigida ajustando a rega e lendo o padrão corretamente. Antes de adubar ou replantar verifique a umidade, raízes, luminosidade e presença de pragas; Diagnosticar primeiro evita tratamentos desnecessários e aumenta muito as chances de recuperação da sua planta.