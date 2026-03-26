Onda de calor pode trazer temperaturas de quase 40°C e será persistente

Previsões indicam um aumento das temperaturas em boa parte do Centro-sul do Brasil nos próximos dias, e o calor acima da média pode continuar por várias semanas, incluindo grande parte de Abril.

Previsões indicam um aumento das temperaturas em boa parte do Centro-sul do Brasil nos próximos dias, e o calor acima da média pode continuar por várias semanas, incluindo grande parte de Abril. Mais informações: Semana termina com clima de verão: pancadas de chuva e alertas de calor

Ao longo dos próximos dias, previsões indicam um aumento das temperaturas no Centro-sul do Brasil - isso inclui boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na região Sul, temperaturas já estão chegando a patamares altos ao longo da semana. Algumas das máximas registradas nesta quarta-feira (25) incluem 34,2°C em Planalto, 33,5°C em Foz do Iguaçu e 32,8°C em Vizinhos, todos municípios do Paraná.

Nesses estados, previsões indicam que as temperaturas máximas chegam a valores em torno dos 36ºC durante a tarde já nos próximos dias, com destaque para temperaturas altas neste final de semana. Não se descarta a possibilidade de que alguns municípios pontuais registrem temperaturas ainda maiores, chegando a 37°C ou até mesmo 38°C.

Previsão de temperaturas máximas neste domingo durante a tarde mostra que valores altos de 36°C, podendo, em alguns municípios pontuais, chegar a um calor de até 37°C ou 38°C.

Isso ocorre em parte devido à irregularidade das chuvas e menor incidência de nebulosidade na região, além da ausência de frentes frias e massas de ar frio significativas. Previsões de anomalia de temperatura em 850 hPa mostram que uma bolha de ar quente continuará presente sobre a região Sul ao longo dos próximos dias.

Previsão de anomalias de temperatura no domingo durante a tarde mostra a presença de uma massa de ar quente sobre grande parte da América do Sul, atingindo o centro-sul do Brasil.

Previsões climáticas indicam ainda que uma situação de calor acima da média pode continuar por várias semanas, incluindo grande parte do mês de Abril.

Calor pode continuar ao longo de diversas semanas

Modelos numéricos de previsão como o ECMWF indicam anomalias de temperatura positivas sobre o centro-sul do Brasil nas próximas semanas, com um calor de até 3°C acima da média ao longo de vários dias, o que configurará uma onda de calor em breve.

Previsão de anomalias de temperatura em 2m entre os dias 30 de março e 6 de abril (ECMWF)

Como mencionado anteriormente, vale notar que essa situação não se restringe somente à região Sul, mas se estende também para o Centro-Oeste (especialmente Mato Grosso do Sul) e para o Sudeste (especialmente São Paulo).

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Essa situação já sinaliza a possível chegada de um inverno mais quente do que o normal - situação que pode ser impulsionada pela formação de um El Niño, já que previsões indicam que o fenômeno irá se consolidar já no final do Outono.

Vale lembrar que, embora muitos sites estejam divulgando notícias sobre um "inverno extremamente rigoroso no Brasil", tais previsões são apenas sensacionalistas e não possuem embasamento. Não há nenhum indício, nos dados e previsões atuais, de que o inverno de 2026 vá se mostrar mais frio que o normal.