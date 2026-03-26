Semana termina com clima de verão: pancadas de chuva e alertas de calor

No último dia da semana, a sexta-feira terá clima de verão em pleno outono, isso porque a previsão mostra pancadas de chuva e alertas de temperaturas elevadas no país. Veja também: Vórtice ciclônico continua provocando chuvas pelo Brasil nesta quinta, 26

Amanhã (27), as temperaturas vão ficar elevadas em algumas partes do Brasil, com valores superando facilmente os 33°C. Além disso, há possibilidade de chuvas um pouco mais fortes, ocorrendo de forma irregular e espalhada por áreas da Região Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Ainda nesta sexta-feira (27), o Nordeste do Brasil pode registrar pancadas de chuva leve. Diferentemente do Sudeste, que estará sob a atuação de outro Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema que tende a dificultar o desenvolvimento de nuvens carregadas. Veja a seguir a previsão do tempo com mais detalhes e informações para amanhã (27).

Chuva e calor de 30°C estão previstos para o Sul do Brasil

A sexta-feira (27) já começa com temperaturas elevadas no Sul do Brasil. Uma massa de ar quente atua na região, elevando os termômetros logo ao amanhecer. As mínimas variam entre 19 e 24°C, enquanto o calor predomina durante a tarde.

Temperatura máxima prevista para a Região Sul do Brasil na tarde desta sexta-feira (27).

Em alguns municípios do Rio Grande do Sul, os termômetros podem alcançar 35°C, como em Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Novo Hamburgo. O calor também estará presente em outros estados, como no leste de Santa Catarina, com temperaturas entre 29 e 34°C, e no oeste e noroeste do Paraná, onde a previsão indica máxima superior a 32°C em Querência do Norte.

Pancadas de chuva estão previstas para acontecerem no Sul do Brasil nesta sexta-feira (27). Calor e umidade aumentam riscos de chuvas mais fortes.

Com calor típico de verão e a presença de umidade, os ingredientes ficam favoráveis para a formação de nuvens carregadas, com risco de chuvas intensas, especialmente no interior do Paraná e de Santa Catarina. Já no norte do Rio Grande do Sul, há chances de chuvas isoladas, com intensidade leve a moderada.

Centro-Oeste e Sudeste em contraste

A sexta-feira (27) nas regiões Centro-Oeste e Sudeste será marcada por grandes diferenças nas condições do tempo. Começando pelas temperaturas mínimas, os termômetros variam entre 15°C na Serra da Mantiqueira e 22°C no oeste paulista, no Sudeste do país.

Temperatura mínima prevista para a manhã desta sexta-feira (27). A previsão é de temepraturas levemente acima da média em diversas partes do Brasil.

Já no Centro-Oeste, as mínimas ficam mais elevadas. Em Goiás, por exemplo, a menor mínima permanece acima dos 19°C, enquanto no oeste do Mato Grosso do Sul os termômetros podem registrar cerca de 23°C nas primeiras horas do dia.

Durante a tarde, o calor se faz presente nas duas regiões. Nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, especialmente na porção oeste, além do Triângulo Mineiro, a temperatura máxima supera os 30°C, podendo se aproximar dos 32°C em alguns municípios. No restante do Sudeste, Mato Grosso e Goiás, as temperaturas ficam entre 26 e 29°C.

Pancadas de chuva no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. As chuvas ficam mais concentradas no Centro-Oeste, com algums pontos do RJ e ES, com previsão de chuva leve e pontual.

Além do calor, as chuvas também estarão presentes durante a tarde, porém concentradas principalmente sobre o Centro-Oeste. No Sudeste, pancadas de chuva podem ocorrer em áreas pontuais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas a expectativa é baixa.

Em contrapartida, o Mato Grosso do Sul tem previsão de chuvas fracas a moderadas espalhadas por todo o estado. Há também risco de chuvas intensas sobre o oeste e sul do Mato Grosso, além do oeste de Goiás.

Nordeste terá chuva leve e calor

A sexta-feira (27) no Nordeste será marcada por calor em grande parte da região central e norte, embora menos intenso do que nas últimas semanas, quando as temperaturas chegaram a 38°C. Amanhã (27), a temperatura máxima varia bastante, indo de 23°C no sul da Bahia até 34°C em áreas de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Água precipitável na tarde desta sexta (27) sobre o Nordeste. É possível observar o maior teor de água sobre o litoral nordestino e parte do MA e PI, devido aos ventos úmidos vindo do oceano Atlântico.

Além do calor, a entrada de umidade através dos ventos favorece a ocorrência de pancadas de chuva em praticamente todo o litoral nordestino. Há também previsão de chuva fraca no Maranhão e no norte do Piauí, porém sem riscos significativos de transtornos.

Norte com chuvas intensas espalhadas pela região

Na Região Norte, chuvas intensas podem ocorrer durante a tarde desta sexta-feira (27). Áreas dos estados de Rondônia, Amazonas e Amapá estão sob alerta, com possibilidade de transtornos, já que a região enfrenta uma sequência de dias chuvosos.



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O tempo mais fechado e as chuvas frequentes contribuem para manter as temperaturas um pouco mais baixas em comparação com outras regiões do Brasil. As máximas chegam aos 30°C na região central do Amazonas e no leste do Pará. Enquanto isso, no Acre, oeste do Amazonas e em Rondônia, os termômetros devem variar entre 24 e 27°C ao longo do dia.