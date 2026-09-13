Chuvas intensas e tempestades provocam mais 100 mm nas próximas 48 horas entre SP, MG e RJ

Chuvas não dão trégua ao Sudeste e há alertas de chuvas intensas e de tempestades para os estados de SP, MG e o RJ nas próximas 48 horas. Os acumulados podem superar aos 100 mm e levam potencial para alagamentos e inundações.

A região Sudeste vem recebendo chuvas atípicas na forma de tempestades elevadas e acumulados que já superam em até 3 vezes a média de setembro. Essa condição vai se manter na próxima semana, principalmente nesta segunda (14) e terça-feira (15), com alertas de chuvas intensas, de tempestades e mais de 100 mm, levando potencial para alagamentos, inundações e demais transtornos.

Chuvas já aumentam neste domingo

Devido a formação de uma região mais instável e da circulação dos ventos oceânicos, chuvas de fraca a moderada intensidade ocorrem no estado de São Paulo, no oeste, centro e principalmente no leste abrangendo o litoral da região da capital, de Registro, Sorocaba e Campinas.

Previsão de chuva para o fim da tarde deste domingo, 13 de setembro.

No Rio de Janeiro, a chuva acontece com fraca intensidade ou na forma de chuvisco, enquanto que em Minas Gerais já há potencial de pancadas de chuva mais forte na região de Belo Horizonte até Ponte Nova, Barbacena e Muriaé.

Segunda-feira sob alerta de chuvas intensas e de tempestades com granizo

A intensidade das chuva aumenta na madrugada, com alerta de chuva forte e risco de tempestades no oeste e centro-sul de São Paulo. No norte e leste há alerta de chuva moderada que já pode contribuir para alagamentos.

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No sul de Minas Gerais, passa a chover com forte intensidade, estendendo-se até a região de Juiz de Fora. Enquanto isso, as chuvas reduzem na região de Belo Horizonte.

No Rio de Janeiro, a chuva continua com fraca intensidade, mas se torna mais abrangente atingindo praticamente todo o território fluminense, com exceção dos extremo leste entre Cabo Frio e o Rio das Ostras.

Os acumulados na segunda-feira (14) variam de 50 a 80 m no centro-norte e leste de São Paulo, no sul e sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, com maiores volumes sobre o território mineiro e fluminense.

No período da manhã, as instabilidades ganham intensidade e há alerta de chuvas intensas e de tempestades, que podem vir acompanhadas de granizo, no oeste, centro-sul, norte e leste de São Paulo, do Sul de Minas Gerais até a região de Juiz de Fora e no Rio de Janeiro.

Previsão de chuvas intensas para a partir da tarde de segunda-feira, 14 de setembro.

O alerta de chuvas intensas e de tempestades, com risco de granizo, mantém-se no período da tarde, com maior potencial de transtornos para a região central e norte de São Paulo, para o sul e sudeste de Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. No sul e leste de São Paulo, o tempo segue chuvoso, com fraca a moderada intensidade.

No período da noite, o risco e alertas continuam, com redução das chuvas em São Paulo, mas com potencial para transtornos no sul e sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Terça-feira com alertas, mas com redução das chuvas ao longo do dia

Na terça-feira (15), os alertas continuam na madrugada, com chuvas intensas e volumosas no sul e sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, acumulando mais 20 a 30 mm, o que é bastante para o período e totalizando mais de 100 mm sobre essas áreas.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 15 de setembro.

No período da manhã, as chuvas reduzem, mas no período da tarde ainda há potencial para pancadas de chuva de até forte intensidade no norte de São Paulo, no centro-sul, sudeste e leste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Quarta-feira com previsão de chuva ainda para o Sudeste, com alertas restritos

Na quarta-feira (16), as chuvas ocorrem com fraca intensidade ao longo do dia no leste de São Paulo até a região da capital e um pouco mais para interior de Registro. em todo o estado do Rio de Janeiro e sudeste de Minas Gerais, o tempo também fica nublado em com chuva fraca ao longo do dia.

Devido à atuação de uma frente fria, no período da tarde, há previsão de pancadas de até forte intensidade, mas que ocorrem de forma mais isolada na porção central, norte e leste de Minas Gerais, com baixo potencial para transtornos.