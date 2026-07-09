Massa de ar quente traz calor de quase 40°C e umidade crítica; veja onde

Uma massa de ar quente vem ganhando força sobre o Nordeste e Brasil Central, favorecendo temperaturas extremas e umidade do ar abaixo dos níveis recomendados à saúde.

Como alertado pela Meteord, temperaturas máximas vêm atingindo patamares extremos para esta época do ano entre as regiões Nordeste e Norte do país. A estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de Colinas do Tocantins, no norte do Tocantins, registrou impressionantes 40,7°C na tarde da última quarta-feira (8), o que representa cerca de 3°C acima da média de julho nesta região.

Temperaturas máximas da tarde de quarta-feira (8), com destaque para 40,4°C no Tocantins. Créditos: Adaptado de INMET.

Até o sábado (11), essa massa de ar quente deve avançar em direção ao Brasil Central e ao Sudeste, elevando as temperaturas próximas a 40°C em vários estados e favorecendo umidade relativa abaixo de 20%, uma combinação perigosa para a saúde. Confira os detalhes.

Temperaturas extremas e baixa umidade

No decorrer desta quinta-feira (9) as temperaturas devem continuar próximas ou ultrapassando 40°C no norte do Tocantins e, no geral, entre 35°C e 38°C em toda a metade norte do país. Já na sexta-feira (10), essa massa de ar quente avança em direção ao Brasil Central, com previsão de 39°C em Goiás.

Previsão de temperatura máxima nesta sexta-feira (10), segundo o modelo GFS.

As temperaturas continuam aumentando sobre áreas do Centro-Oeste e Sudeste até sábado (11), somando efeitos com o quadro pré-frontal, que antecede uma frente fria. As temperaturas aumentam na dianteira dos sistemas frontais, devido à advecção (transporte) de calor de norte/nordeste.

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Neste caso, as temperaturas podem ficar 8°C acima da média no Mato Grosso do Sul, com máximas se aproximando de 34°C, enquanto tempestades intensas já avançam sobre o sudoeste do estado. No Sudeste as máximas previstas para sábado (11) devem superar 35°C no interior de São Paulo e em Minas Gerais.

Previsão de anomalia de temperatura máxima para sábado (11), segundo o ECMWF.

Ao mesmo tempo em que as temperaturas se elevam, a umidade relativa do ar tende a permanecer baixa e diminuir ainda mais no Brasil Central. Na tarde da última quarta-feira (8), estações meteorológicas do Nordeste já registraram valores de 18% enquanto o Centro-Oeste contou com 20% de umidade.

Previsão de umidade relativa mínima para a tarde de sábado (11), segundo o ECMWF.

Até sábado (11), valores de umidade relativa do ar em torno de 18% avançam sobre o Brasil Central e o Sudeste, principalmente em Minas Gerais. Toda a Região Sudeste permanece sob alerta para valores inferiores a 30%, patamar considerado de atenção pela Organização Mundial da Saúde.

Riscos à saúde

A combinação de calor intenso e baixa umidade favorece o ressecamento das mucosas do nariz, da garganta e dos olhos, reduzindo a capacidade natural do organismo de filtrar vírus, bactérias e partículas de poeira.

Com isso, aumenta o risco de crises de asma, bronquite, rinite e outras doenças respiratórias, além de favorecer a desidratação e sobrecarregar o sistema cardiovascular, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas.



Para reduzir os impactos, recomenda-se aumentar a ingestão de água ao longo do dia, evitar atividades físicas intensas e exposição ao sol nas horas mais quentes (inclusive dos pets), além de manter os ambientes ventilados e, se possível, elevar a umidade interna com umidificadores ou recipientes com água.

Também é importante redobrar a atenção aos sinais de desidratação e procurar atendimento médico caso ocorram dificuldade para respirar, tontura persistente ou agravamento de doenças respiratórias.

Mudança à vista: alerta de tempestades

A partir de sexta-feira (10) terá início o processo de formação de um ciclone na região Sul. A diminuição da pressão atmosférica vai canalizar uma grande quantidade de vapor d’água e calor transportados via rio atmosférico da região Amazônica, favorecendo o desenvolvimento de tempestades.

A previsão do ECMWF indica tempestades avançando domingo (12) sobre o Centro-Oeste e Sudeste.

Ao longo do fim de semana, a frente fria associada ao ciclone extratropical vai avançar em direção ao Centro-Oeste e Sudeste, trazendo tempestades intensas e chuvas fortes, o que deve aliviar as condições de temperaturas elevadas e baixa umidade.