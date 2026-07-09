Novas descobertas fósseis aproximam os neandertais dos humanos modernos

Cientistas que estudam fósseis excepcionalmente raros de bebês neandertais descobriram provas surpreendentes que desafiam suposições há muito estabelecidas sobre os nossos antepassados, levantando novas e intrigantes questões sobre o que realmente os distinguia.

Imagem gerada de um neandertal. Crédito: Pixabay.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 09/07/2026 09:12 4 min

Um novo estudo levantou a questão de saber se os neandertais são realmente tão diferentes de nós, os humanos modernos. A investigação analisou restos mortais raros de bebês neandertais da caverna de Sesselfelsgrotte, na Baixa Baviera, onde os cientistas descobriram que os neandertais e os humanos modernos eram mais semelhantes no que diz respeito ao desenvolvimento na primeira infância do que se supunha anteriormente.

O estudo foi realizado no âmbito do projeto SHARP, financiado pela National Geographic Society e liderado por Alvise Barbieri no Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve.

Quão diferentes somos?

O físico dos neandertais adultos é muito diferente do dos humanos modernos, mas também partilham algumas semelhanças. "Os nossos resultados indicam que ambas as formas humanas passaram por processos de crescimento surpreendentemente semelhantes, pelo menos durante as fases finais da gravidez", explicou o Prof. Dr. Thorsten Uthmeier, catedrático de Arqueologia Pré-histórica na FAU.

Estas novas descobertas trazem novos pontos de vista para o debate em curso: "As análises genéticas demonstraram que os neandertais e os humanos modernos estavam intimamente relacionados. No entanto, existe um debate intenso sobre se esta relação genética é suficiente para que os neandertais sejam considerados uma subespécie da espécie a que pertencemos, o Homo sapiens."

A equipa internacional utilizou microtomografia computadorizada de alta resolução (micro-CT) para estudar os fósseis de três jovens neandertais que viveram há aproximadamente 75.000 a 50.000 anos. Os fósseis incluíam fragmentos ósseos de um feto neandertal e dentes de leite de duas crianças. As análises do feto, que faleceu perto do momento do nascimento, mostram que o desenvolvimento do esqueleto fetal é semelhante aos padrões que observamos nos humanos atuais.

Semelhanças descobertas durante as fases iniciais do desenvolvimento

As análises por micro-TC revelaram que os ossos do feto apresentam características típicas de um crescimento rápido no terceiro trimestre da gravidez. Em termos gerais, isto demonstra que os neandertais tinham um desenvolvimento pré-natal notavelmente semelhante ao dos humanos modernos.

Os pesquisadores descobriram que alguns ossos apresentavam um crescimento ligeiramente mais avançado do que os dos humanos modernos. No entanto, estas diferenças não alteram a conclusão deste estudo: parece não haver diferenças fundamentais nos programas biológicos dos neandertais e do Homo sapiens nas fases mais precoces do seu desenvolvimento.

Os investigadores também conseguiram obter informações valiosas sobre a vida dos jovens neandertais através da análise dos dois dentes de leite. Descobriram distúrbios de mineralização que indicam problemas fisiológicos antes e pouco depois do nascimento. Estas alterações podem estar relacionadas com uma carência de vitamina D ou de cálcio, mas a equipa não conseguiu determinar a causa exata.

Se esta interpretação for confirmada, as descobertas na gruta de Sesselfelsgrotte poderão constituir a prova mais antiga conhecida de tais distúrbios de desenvolvimento precoce nos neandertais.