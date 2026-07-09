Garrafas plásticas recicladas que não são reutilizadas: um verdadeiro problema ambiental

Garrafas plásticas que são recicladas em vez de reutilizadas. Isso representa um problema real para grupos de defesa do meio ambiente, para os quais esse projeto governamental apenas reforça o uso de plástico.

Garrafas plásticas: um verdadeiro problema ambiental.

Revolta ambiental. ONGs (Organizações Não Governamentais) e algumas autoridades locais eleitas estão se posicionando contra uma proposta do governo francês.

O plano prevê a reciclagem de garrafas plásticas coletadas, em vez de sua reutilização. O presidente Emmanuel Macron retomou o projeto no final de maio deste ano, apesar de grupos ambientalistas já terem feito um alerta sobre o assunto lá em 2023.

Mas então, por que essa distinção é tão importante?

A ideia do governo é reciclar garrafas plásticas em vez de reutilizá-las. Axèle Gibert, coordenadora de prevenção de resíduos da France Nature Environnement (FNE), explica a questão: "Não se trata de um sistema de depósito para reutilização... mas de um sistema que permitirá aos fabricantes recuperar essas garrafas para produzir ainda mais plástico".

O problema: as garrafas não são lavadas para reutilização posterior

Elas serão recicladas. Além disso, muitos críticos do projeto, incluindo funcionários eleitos, querem usar um termo diferente de “depósito”. Segundo eles, as garrafas não são “retornáveis”. Eles até falam sobre 'greenwashing'. Nicolas Garnier, membro da associação Amorce, só vê lucro para os fabricantes. “Esta ampla medida de 'greenwashing' não tem outro objetivo senão vender mais garrafas de plástico descartáveis”.

Para o presidente da Câmara de Bures-sur-Yvette (Essonne), “teremos agora que tomar medidas que façam o Estado compreender que não deixaremos que este absurdo nos detenha”. Do lado do governo, Mathieu Lefèvre, Ministro Delegado responsável pela Transição Ecológica, explica que “a taxa de coleta e reciclagem de garrafas e outras embalagens de plástico foi de apenas 58,4% em 2024, contra uma meta de 90%”.

O uso de plástico continua destruindo o nosso planeta.

Se essa meta não for atingida, "a implementação de um sistema de depósito para reciclagem se tornará obrigatória em 1º de janeiro de 2029". Segundo Nicolas Garnier, o projeto "custaria aos consumidores entre 1 bilhão e 3 bilhões de euros". Há, portanto, um verdadeiro impasse entre o governo e os críticos do projeto. Alguns prefeitos de várias partes da França, apoiados por sindicatos do setor de gestão de resíduos, estão prontos para adotar medidas drásticas.

Mais especificamente, eles ameaçaram "suspender o pagamento da TGAP" — sigla para a taxa geral sobre atividades poluentes. Essa ameaça poderá se concretizar caso o governo não mude de rumo e insista em manter sua posição. Falando em nome dos opositores do sistema, o deputado Philippe Vigier lamentou o que descreveu não mais como uma consulta, mas como uma "imposição" por parte do Estado.

Empresas industriais estão na mira de grupos ambientalistas.

Por enquanto, as discussões parecem estar paralisadas.

As relações estão tensas, e as associações lamentam o fato de o governo permitir que a indústria continue utilizando plástico — repetidamente — em vez de combater essa prática e tentar minimizar o seu uso.