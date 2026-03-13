Massa de ar quente ganha força nos últimos dias do verão

Onda de calor severa está se formando sobre a região Sul e traz temperaturas máximas de até 41°C, sinalizando que os últimos dias de verão serão extremamente quentes sobre estados como RS, SC e PR.

Previsão de nebulosidade e chuva neste sábado durante a tarde mostra que o tempo permanece firme, seco e ensolarado ao longo deste final de semana, fazendo as temperaturas subirem.

Previsões indicam que o tempo ao longo dos próximos dias se manterá firme sobre uma região que compreende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e boa parte de São Paulo, com baixa probabilidade de chuva (que ocorre somente em municípios mais próximos do litoral).

Com isso, ao longo desta semana já predominou uma tendência de aquecimento sobre essa região, com as temperaturas aumentando consideravelmente. Ao longo deste final de semana, as máximas nestes estados e no Mato Grosso do Sul chegam a até 40°C durante a tarde.

O estado mais afetado pelo calor ao longo deste final de semana será o Rio Grande do Sul, onde temperaturas chegam aos 40°C em diversos municípios. Temperaturas similares também serão registradas no oeste do Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, Santa Catarina e Paraná registram temperaturas de até 38°C, e as máximas em São Paulo chegam a 36°C.

Previsão de temperaturas máximas neste domingo de tarde mostra diversas regiões e municípios registrando até 40°C, um calor muito intenso que vem para marcar o final do verão.

Mas o calor não se restringe ao final de semana. Durante a segunda-feira (16) e a terça-feira (17), mesmo com uma formação maior de nebulosidade, as temperaturas continuarão altas - em parte devido à uma situação chamada “pré-frontal”, onde as temperaturas aumentam consideravelmente antes da passagem de uma frente fria.

Já na segunda-feira, previsões indicam que as temperaturas chegarão a até 41°C de maneira generalizada, atingindo praticamente todo o território gaúcho durante a tarde.

O calor também se mantém intenso sobre SC, PR, MS e SP, porém com uma ligeira queda devido a uma formação maior de nebulosidade e ocorrência de chuvas localizadas sobre alguns municípios destes estados.

Previsão de temperaturas máximas na segunda-feira de tarde mostra valores de até 41°C sobre a maior parte do Rio Grande do Sul, com calor muito intenso sobre todo o estado gaúcho.

Este calor só começa a ser aliviado na quarta-feira (18), com a passagem de uma frente fria que pode fazer novamente as temperaturas caírem no final da semana. Ainda assim, previsões indicam que, num geral, as temperaturas permanecerão significativamente acima da média ao longo da semana que vem.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 16 e 23 de março mostra que a última semana de verão promete ser particularmente quente na região Sul, marcando o final do verão.

Como podemos observar acima, os últimos dias do verão serão marcados, portanto, por temperaturas altas sobre a região Sul. O verão termina oficialmente no dia 20 de Março, sexta-feira da semana que vem. A partir deste dia, se inicia o outono de 2026.

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Com a nova estação, vem uma tendência de resfriamento e queda das temperaturas para o país. Mas vale lembrar que previsões climáticas tem indicado um outono mais quente que o normal neste ano - assim, ainda não se exclui a possibilidade de novas ondas de calor no primeiro semestre de 2026.