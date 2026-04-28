Frente fria e ar frio voltam a mudar o tempo já neste fim de semana; confira a previsão

O sistema começa a se formar na sexta-feira e avança ao longo do final de semana, trazendo chuvas significativas e fazendo as temperaturas caírem já no próximo sábado.

O sistema começa a se formar na sexta-feira e avança ao longo do final de semana, trazendo chuvas significativas e fazendo as temperaturas caírem já no próximo sábado.

Nos últimos dias, uma frente fria esteve atuando sobre o centro-sul do Brasil, trazendo chuvas intensas e uma massa de ar frio que fez as temperaturas caírem de maneira significativa, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina - onde geadas foram registradas em diversos municípios.

Estações meteorológicas de órgãos particulares registraram temperaturas mínimas de até -3,6°C em Bom Jardim da Serra (SC), -2,3°C em São Joaquim (SC), e -0,4°C em Vacaria (RS). Estações do INMET chegaram a registrar mínimas de 0,3°C em São Francisco de Paula (RS), 0,7°C em Quaraí (RS) e 0,8°C em Caxias do Sul (RS).

Agora, a tendência para os próximos dias é de tempo firme, sol e aquecimento, sendo que a probabilidade de novas geadas cai bastante até a sexta-feira. No entanto, durante este final de semana, um novo sistema deve avançar pelo Sul do país.

Nova frente fria avança no final de semana

Já na sexta-feira (1), tempestades significativas podem se formar sobre o Rio Grande do Sul, continuando em direção a Santa Catarina e ao sul do Paraná ao longo do sábado (2). As tempestades podem, novamente, ocasionar acumulados de 100 mm em diversos municípios gaúchos, causando transtornos para a população.

Previsão de ventos, nebulosidade e chuva no sábado de manhã mostra o avanço de uma frente fria pelo RS. Ao longo do próprio sábado, o sistema atinge também SC e o sul do PR.

Mais uma vez, após a passagem das chuvas, uma massa de ar frio intensa avançará pela região, fazendo as temperaturas caírem ao longo da semana que vem. Esse sistema chega ao Rio Grande do Sul já no sábado, causando uma queda brusca das temperaturas entre o domingo (3) e a segunda-feira (4).

Isso é resultado da formação e do avanço de uma nova frente fria sobre o país nos primeiros dias de Maio, que vai mudar completamente o tempo sobre a região Sul.

Previsões indicam que o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina (especialmente a região serrana) vão registrar temperaturas baixíssimas na madrugada e início da manhã do domingo e da segunda-feira, e há probabilidade de novas geadas nestes estados - isso tudo apenas alguns dias após as geadas desta semana.

Previsão de anomalias de temperatura em superfície no domingo de manhã mostra uma massa de ar frio avançando pelo Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, trazendo frio intenso.

Essa massa de ar frio será menos intensa do que a anterior - mas ainda assim, não se descarta a possibilidade de que, pontualmente, as temperaturas atinjam valores próximos dos 0°C ou até mesmo valores negativos, especialmente na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

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Diversos modelos de previsão já estão indicando a ocorrência de um pico de temperaturas baixíssimas entre a madrugada e a manhã do domingo (3) e da segunda-feira (4). Como é possível observar na figura abaixo, o estado mais afetado pelo frio será o Rio Grande do Sul.

Previsão de temperaturas na segunda-feira de madrugada mostra que temperaturas baixíssimas podem ser registradas novamente no RS e em SC, com chance de novas geadas.

Vale lembrar que, como podem haver variações de município para município, sempre vale a pena observar as previsões de temperaturas mínimas e chuva específicas para seu município, que estão disponíveis aqui no portal. Assim você evita ser pego de surpresa pelas chuvas e pelo frio intenso.