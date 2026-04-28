Frente fria e ar frio voltam a mudar o tempo já neste fim de semana; confira a previsão
O sistema começa a se formar na sexta-feira e avança ao longo do final de semana, trazendo chuvas significativas e fazendo as temperaturas caírem já no próximo sábado.
Nos últimos dias, uma frente fria esteve atuando sobre o centro-sul do Brasil, trazendo chuvas intensas e uma massa de ar frio que fez as temperaturas caírem de maneira significativa, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina - onde geadas foram registradas em diversos municípios.
Agora, a tendência para os próximos dias é de tempo firme, sol e aquecimento, sendo que a probabilidade de novas geadas cai bastante até a sexta-feira. No entanto, durante este final de semana, um novo sistema deve avançar pelo Sul do país.
Nova frente fria avança no final de semana
Já na sexta-feira (1), tempestades significativas podem se formar sobre o Rio Grande do Sul, continuando em direção a Santa Catarina e ao sul do Paraná ao longo do sábado (2). As tempestades podem, novamente, ocasionar acumulados de 100 mm em diversos municípios gaúchos, causando transtornos para a população.
Mais uma vez, após a passagem das chuvas, uma massa de ar frio intensa avançará pela região, fazendo as temperaturas caírem ao longo da semana que vem. Esse sistema chega ao Rio Grande do Sul já no sábado, causando uma queda brusca das temperaturas entre o domingo (3) e a segunda-feira (4).
Previsões indicam que o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina (especialmente a região serrana) vão registrar temperaturas baixíssimas na madrugada e início da manhã do domingo e da segunda-feira, e há probabilidade de novas geadas nestes estados - isso tudo apenas alguns dias após as geadas desta semana.
Essa massa de ar frio será menos intensa do que a anterior - mas ainda assim, não se descarta a possibilidade de que, pontualmente, as temperaturas atinjam valores próximos dos 0°C ou até mesmo valores negativos, especialmente na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Diversos modelos de previsão já estão indicando a ocorrência de um pico de temperaturas baixíssimas entre a madrugada e a manhã do domingo (3) e da segunda-feira (4). Como é possível observar na figura abaixo, o estado mais afetado pelo frio será o Rio Grande do Sul.
Vale lembrar que, como podem haver variações de município para município, sempre vale a pena observar as previsões de temperaturas mínimas e chuva específicas para seu município, que estão disponíveis aqui no portal. Assim você evita ser pego de surpresa pelas chuvas e pelo frio intenso.
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