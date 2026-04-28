Após frio de quase -4°C, ar polar continua afetando o Brasil neste fim de mês; saiba o que esperar

A terça-feira amanheceu gelada com termômetros se aproximando de -4°C. Nos próximos dias, a massa de ar polar continua e mantém temperaturas amenas neste final de mês Veja também: Duas frentes frias e intensas massas de ar frio atingem o Brasil nos próximos 6 dias

Uma massa de ar polar está marcando presença sobre o Sul do Brasil desde a manhã desta segunda-feira (27). As temperaturas diminuíram ao longo do dia e culminaram em valores negativos no amanhecer desta terça-feira (28), especialmente em áreas da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, reforçando a intensidade do frio na região.

De acordo com estações meteorológicas automáticas, inclusive de órgãos particulares, foram registradas temperaturas mínimas de até -3,6°C em Bom Jardim da Serra/SC. Em áreas de São Joaquim/SC, os termômetros marcaram -2,3°C, enquanto em Vacaria/RS a mínima chegou a -0,4°C.

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Nesta reta final do mês de abril, o modelo de previsão da Meteored | Tempo.com indica que a massa de ar frio continuará atuando sobre a Região Sul, mantendo as temperaturas mais baixas, principalmente durante o amanhecer, mas também influenciando o período da tarde.

Temperaturas ficam amenas nesta quarta e quinta-feira

Nesta quarta (29) e quinta-feira (30), a previsão indica que as temperaturas permanecem mais baixas, mas já com sinais de que o pico da massa de ar polar ficou para trás.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas variam entre as regiões. Áreas do noroeste, norte, centro e sul devem registrar mínimas entre 7°C e 11°C, enquanto na serra gaúcha os valores podem chegar a cerca de 4°C nesta quarta-feira (29). Mesmo com essa elevação gradual, ainda há chance de geadas pontuais, especialmente nas áreas mais elevadas.

Já na quinta-feira (30), as temperaturas sobem de forma mais generalizada, tanto durante a manhã quanto à tarde. As mínimas permanecem próximas de 10°C em grande parte do estado, enquanto as máximas já podem superar os 22°C, indicando uma leve recuperação térmica.

Em Santa Catarina, o frio também será mais sentido durante as manhãs, com temperaturas entre 10°C e 15°C no oeste e valores abaixo de 12°C nas regiões central e de serra. Em cidades como São Joaquim/SC, as mínimas podem ficar abaixo de 6°C, mantendo uma pequena chance de geadas pontuais.

Temperatura mínima prevista para a manhã desta quarta-feira (29), mostra valores próximos a 5°C no Sul do Brasil.

Ao longo da quinta-feira (30), as temperaturas sobem gradualmente em todo o estado catarinense, reduzindo ainda mais as condições para geadas. As mínimas ficam acima de 8°C nas áreas de serra e variam entre 12°C e 15°C nas demais regiões, indicando o enfraquecimento do ar frio.

Ar polar deixa tempo firme até o final do mês

Até o final de abril, o tempo firme predomina em grande parte do Rio Grande do Sul. A atuação da massa de ar polar, além de trazer frio, também contribui para a redução da umidade, o que dificulta a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo estável.

Previsão de nebulosidade e chuva prevista para o Sul do Brasil.

Dessa forma, não há previsão de chuva para os próximos dias no estado gaúcho. Em contraste, Santa Catarina e o Paraná tem previsão de instabilidades, devido à atuação de uma frente fria, que mantém o tempo mais carregado, com riscos de chuvas, principalmente durante as tardes.

Massa de ar frio e seco presente sobre o Rio Grande do Sul mantém tempo estável e firme até esta quinta-feira (30).

Uma forma simples de observar essa diferença é através da água precipitável, que indica a quantidade de umidade disponível na atmosfera. Enquanto Santa Catarina e o Paraná apresentam valores mais elevados, o Rio Grande do Sul segue sob influência de ar mais seco, o que reforça o padrão de tempo firme. Esse cenário deve persistir até esta quinta-feira (30), último dia do mês.