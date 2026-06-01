As melhores plantas repelentes de moscas para o parapeito da janela da cozinha e para o jardim

Procura uma forma natural de afastar os insetos da sua casa e do seu jardim? Aqui estão algumas plantas perfumadas e invulgares que podem ajudar!

As capuchinhas têm flores de cores vivas (em tons de amarelo, creme, vermelho vivo, salmão, bordô e outros) e são comestíveis, tal como as suas folhas, que conferem um toque apimentado a saladas ou sobremesas. Crédito: RHS

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 01/06/2026 07:12 6 min

Se não gosta de moscas e outros insetos rastejantes e gostaria de aproveitar o poder das plantas para criar um repelente natural e multifuncional, não precisa de procurar mais. Aqui estão algumas plantas perfumadas, saborosas e fascinantes para colocar em casa e no jardim, que podem ajudar a manter esses bichinhos afastados.

Pequenas carnívoras

Se nunca teve a alegria de cuidar de uma pequena planta carnívora que, além de ter um aspecto fascinante, também se encarrega de eliminar moscas e outros insetos da sua casa, porque não dar um salto ao centro de jardinagem para comprar uma armadilha de Vénus, uma drósera e/ou uma planta jarro?

A clássica armadilha de Vénus é, sem dúvida, a escolha ideal para muitos pais que procuram despertar nos seus filhos a admiração e o fascínio pelo mundo das plantas. As características mais notáveis desta planta são um caule verde e achatado, rematado por uma armadilha articulada. O interior da armadilha pode ser de cor rosa/vermelha e apresentar pêlos muito finos a salpicar a superfície interna. Se uma mosca ou uma aranha entrar e ativar os pêlos com o mais leve toque, a armadilha fecha-se e é selada por cerdas que se entrelaçam, selando o destino da pobre criatura.

Outra opção poderia ser a planta jarro comum, uma planta perene que forma aglomerados, com tubos colunares com tampas em forma de capuz e flores roxas de cinco pétalas. Estas plantas têm um aspecto extraterrestre e, tal como a planta carnívora de Vénus, têm um método de alimentação bastante fascinante. Tanto a planta carnívora de Vénus como a planta jarro preferem sol pleno e solo úmido e bem drenado. Ao regar, é melhor usar água destilada ou água da chuva, uma vez que os minerais da água dura da torneira (como o cálcio e o magnésio) podem matar estas plantas.

Se estiver interessado em afastar insetos e ter ingredientes à mão para as suas criações culinárias, não há como errar com a hortelã e o manjericão. Ambas as plantas pertencem à família das lamiáceas (Lamiaceae) e são conhecidas pela sua folhagem aromática. Os óleos essenciais intensos da hortelã e do manjericão afastam as moscas e ajudam a mascarar o cheiro de alimentos em decomposição na cozinha.

Tanto a hortelã como o manjericão requerem solo bem drenado e seis a oito horas de luz solar por dia. Os parapeitos de janelas virados a sul ou a oeste são ideais. É aconselhável plantar a hortelã em vasos dentro de casa, uma vez que é uma planta de crescimento agressivo e, se plantada ao ar livre (mesmo em vasos), irá produzir sementes e espalhar-se para outras áreas do seu jardim.

Capim-limão

Capim-limão é uma erva perene deliciosamente perfumada que serve tanto como repelente eficaz de insetos como ingrediente essencial na cozinha, especialmente na confecção de deliciosos pratos vietnamitas e tailandeses. Esta planta simples também dá origem a um chá de ervas encantador, ajudando a acalmar os sentidos e a aliviar o estômago, reduzindo o inchaço.

O capim-limão cultiva-se melhor em vasos, pelo que pode funcionar bem em combinação com manjericão tailandês, que também prefere sol pleno (pelo menos seis horas por dia) e solo bem drenado, mas não encharcado. Nenhuma das plantas se dá bem com o frio e precisa de ser endurecida antes de ser plantada no início do verão.

No final do outono e no inverno, é melhor levar o capim-limão e o manjericão tailandês para dentro de casa até que as temperaturas voltem a aquecer no ano seguinte. Coloque as plantas num parapeito de janela virado a sul ou a oeste, onde possam desfrutar de pelo menos seis horas de luz solar, ou (se isso não for possível) pode adquirir uma lâmpada de cultivo e proporcionar dez a doze horas de luz artificial por dia.

Capuchinhas

As capuchinhas libertam óleos de mostarda intensos que afastam pragas como a mosca-branca e os pulgões. Além de atuarem como repelente biológico de insetos, estes compostos à base de enxofre funcionam também como "cultura-isca", afastando as traças da couve dos seus preciosos legumes na horta.

Semeie as sementes em solo recém-preparado, com uma distância de 25 cm entre elas e a uma profundidade de 2,5 cm, após o fim da última geada. As capuchinhas prosperam em solo pobre em nutrientes, seja no solo ou em vasos, uma vez que o excesso de azoto resulta numa folhagem exuberante, mas com menos flores.

Toque na camada superior de 2,5 cm do solo e, se estiver demasiado seca, regue um pouco. Os cultivadores podem optar por variedades "anãs" para vasos pequenos e por variedades "trepadeiras" para cestos suspensos.