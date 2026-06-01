Plantas seguras para animais de estimação: como ter uma casa verde sem colocar cães e gatos em risco

Ter plantas bonitas em casa e conviver com cães ou gatos é perfeitamente possível. Hoje em dia, existem muitas opções seguras que darão vida aos seus espaços sem que tenha de se preocupar com a saúde dos seus animais de estimação.

Os cães e os gatos são curiosos por natureza, mas os gatos são mais suscetíveis aos efeitos tóxicos das plantas.

As plantas de interior tornaram-se parte do estilo de vida de muitas pessoas. Decoram e ajudam a refrescar os espaços, além de proporcionarem aquela sensação de calma que todos precisamos. O problema surge quando também temos pequenos companheiros peludos, como cães ou gatos, em casa, que tendem a ser muito curiosos.

Poucas pessoas sabem que a maioria das plantas comuns recomendadas para uso em ambientes interiores contém compostos tóxicos capazes de provocar irritação oral, vómitos, diarreia e, em casos mais graves, problemas neurológicos ou renais.

Por isso, muitas pessoas acabam por pensar que ter animais de estimação e plantas ao mesmo tempo simplesmente não é possível, quando na realidade existem alternativas seguras. Existem espécies resistentes, decorativas e fáceis de cuidar que podem coexistir perfeitamente com cães e gatos, incluindo dentro de casa.

Antes de falarmos das plantas ideais para a sua casa, é importante saber que os gatos são mais sensíveis do que os cães. Isso acontece porque o seu fígado processa certas substâncias de forma diferente, e a curiosidade inata leva-os a mordiscar as folhas.

A boa notícia é que hoje em dia existe muito mais informação disponível, o que facilita a criação de espaços verdes seguros. Com uma boa seleção de plantas e alguns cuidados básicos, é possível ter uma casa cheia de plantas sem se preocupar sempre que o seu animal de estimação se aproxima de um vaso.

Plantas seguras e resistentes, perfeitas para ambientes interiores

Entre as opções mais recomendadas para principiantes estão as plantas-aranha ou plantas-fita. São resistentes, toleram erros de rega e também produzem muitos ramos pendentes que dão à planta um aspeto exuberante.

Os cães, com o seu olfato muito mais apurado do que o dos humanos, são atraídos por plantas seguras.

Continuando com a lista, outra das preferidas é a Pilea peperomioides, conhecida como planta-OVNI ou planta-do-dinheiro-chinesa, ideal para apartamentos pequenos. No entanto, se procura plantas com folhagem tropical mais vistosa, as calateias e as marantas estão entre as melhores opções.

As peperômias são outra opção, especialmente a variedade melancia, que se tornou muito popular por ter folhas vistosas, compactas e resistentes.

Em áreas espaçosas, as palmeiras são uma ótima alternativa. A Chamaedorea elegans, conhecida como palmeira-de-salão, é uma das variedades mais elegantes. A palmeira Kentia acrescenta um toque de sofisticação e tolera ambientes interiores secos. A palmeira-areca é também geralmente considerada segura, embora seja aconselhável garantir que não acumula humidade em excesso.

As plantas com flor também oferecem opções seguras. As orquídeas Phalaenopsis estão entre as mais recomendadas porque, além de elegantes, têm flores de longa duração. As violetas africanas ficam perfeitas em mesas de trabalho ou pequenos parapeitos de janelas e ocupam pouco espaço.

Entre outras plantas muito procuradas estão os fetos de Boston, ideais para ambientes frescos e húmidos, assim como a Ceropegia woodii, conhecida como colar de corações.

Até o chamado bambu da sorte pode ser uma opção segura, mas é preciso ter cuidado, pois é muitas vezes confundido com espécies tóxicas vendidas com nomes semelhantes.

Segurança, cuidados e plantas que deve evitar

Mesmo que uma planta seja considerada "não tóxica", isso não significa que deva ser dada a animais de estimação. Se um cão ou gato consumir grandes quantidades de folhas, pode apresentar problemas de estômago, vómitos ou diarreia devido à irritação digestiva.

Os gatos têm maior probabilidade de serem envenenados por curiosidade do que por fome, especialmente por folhas compridas e pendentes.

Ao introduzir uma nova planta em casa, é aconselhável observar a reação dos seus animais de estimação durante alguns dias. Alguns cães ignoram completamente as plantas, mas há gatos que ficam imediatamente fascinados por certas folhas compridas ou pendentes.

Agora, se estivermos a falar de plantas realmente perigosas, há algumas que deve evitar a todo o custo. Os lírios são extremamente tóxicos para os gatos e podem causar danos renais mesmo com pequenas quantidades de pólen. As jiboias, a monstera e a dieffenbachia contêm cristais de oxalato de cálcio que irritam a boca e a garganta.

PD: es tóxica para los gatos.



También es bueno recordar que los lirios son venenos para los gatos, la interacción con cualquiera de sus partes (hojas, pétalos, polen) puede ser mortal.



Ahórrate el mal rato, difunde porque hay muchas personas que no tienen ni idea de esta info https://t.co/AMncS0Ntvv pic.twitter.com/UmzprRuLQb — Sorgina (@inconssiente) December 25, 2020

Ter cães ou gatos não significa que tenha de abdicar de ter uma casa cheia de plantas. Mas é importante aprender a escolher espécies seguras e compreender que nem todas as plantas recomendadas nas redes sociais são boas companheiras para os animais de estimação.