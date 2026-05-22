Massa de ar frio e volta da chuva quebram padrão no Sul do Brasil

Uma mudança no tempo é esperada para a Região Sul do Brasil nos próximos dias. Enquanto o ar frio se mantém, o retorno das chuvas deve quebrar o padrão de tempo seco que predomina na região Veja também: Reforço polar aumenta o frio e chuvas intensas retornam ao centro-sul; confira

Nos últimos dias, o Sul do Brasil registrou temperaturas baixas e ausência de chuvas. Isso ocorreu porque a massa de ar frio também era extremamente seca, o que dificultava a formação de nuvens carregadas sobre a região. Contudo, mudanças no tempo são esperadas para os próximos dias.

Neste final de semana, a massa de ar frio ainda ditará as condições do tempo, mas no início da próxima semana o cenário muda. A atuação de um sistema de baixa pressão trará as chuvas de volta à Região Sul de maneira mais generalizada, sem se concentrar em apenas um estado.

Ar frio continua neste final de semana

O ar frio continua presente neste final de semana sobre o Sul do país. Embora já se note um sinal de enfraquecimento da massa polar, ela ainda terá força suficiente para deixar as temperaturas abaixo da média tanto no sábado (23) quanto no domingo (24).

Mínima prevista para este sábado (23). O modelo ECMWF prevê temperaturas próxima de 5°C na Serra Catarinense.

O amanhecer de sábado (23) ainda será gelado em áreas da Campanha Gaúcha e na parte central do Rio Grande do Sul, com os termômetros variando entre 6°C e 8°C. O frio também persiste na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, onde as temperaturas previstas pelo modelo podem chegar a 5°C, mas com marcas ainda menores junto à superfície.

Nas demais localidades do Sul do Brasil, as temperaturas já ficam acima dos 10°C, o que elimina qualquer risco de geada. Durante a tarde, as temperaturas mais baixas ficam concentradas no sul e nordeste gaúcho, além da faixa entre a serra catarinense e o sul do Paraná, regiões onde as máximas serão inferiores a 17°C.

Temperatura máxima prevista para a tarde de domingo (24), de acordo com o modelo ECMWF.

No domingo (24), as temperaturas sobem de forma generalizada, marcando a despedida da massa de ar frio que atuou por dias na região. Dessa maneira, o amanhecer contará com marcas entre 8°C e 14°C no Rio Grande do Sul, 7°C e 15°C nos municípios de Santa Catarina e acima de 11°C no Paraná.

O enfraquecimento do ar frio permitirá uma elevação térmica mais expressiva durante a tarde de domingo, com os termômetros atingindo a marca dos 20°C em boa parte do Sul do Brasil e variando entre 16°C e 19°C na faixa entre o nordeste gaúcho e o sul paranaense.

Início de semana com mudanças no tempo

Após dias de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, são esperadas viradas no tempo já no início da próxima semana. Isso ocorrerá devido ao aprofundamento de uma área de baixa pressão (cavado), que provocará instabilidades e a formação de nuvens carregadas já na manhã de segunda-feira (25).

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Setores do oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná terão céu encoberto e previsão de pancadas de chuva leve na primeira parte do dia. Ao longo da tarde, há riscos e alertas para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas no noroeste gaúcho.

Mudança a caminho da Região Sul. Segunda-feira (25) contará com instabilidades e a presença de um cavado, aumentando as chances de chuvas fortes sobre os 3 estados.

No decorrer da noite de segunda-feira (25), a previsão indica que as chuvas se espalharão pelo Rio Grande do Sul, com forte intensidade sobre o noroeste e o centro do estado. Santa Catarina também deve registrar pancadas de chuva mais fortes em sua porção centro-oeste, enquanto Porto Alegre e a Região Metropolitana podem enfrentar risco de transtornos no final da noite.