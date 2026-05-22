Baixa pressão traz chuvas intensas e coloca Sul e Sudeste em alerta para temporais

A próxima semana vai começar com a atuação de uma baixa pressão, que vai trazer de volta chuvas fortes e temporais ao Sul do Brasil e, posteriormente, ao Sudeste também.

Nova área de baixa pressão traz chuva intensa e temporais às Regiões Sul e Sudeste do Brasil na próxima semana.

E as instabilidades não vão dar trégua. No início da próxima semana, uma baixa pressão atmosférica (cavado) vai atuar sobre a Região Sul do Brasil, formando chuvas intensas e temporais nos três estados entre a segunda (25) e a terça-feira (26).

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Esta área de baixa pressão vai dar origem a um novo ciclone ao longo da terça-feira (26) sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul. E este sistema meteorológico vai afetar as condições do tempo também em parte do Sudeste do país entre o fim da terça (26) e a quarta-feira (27).

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Próxima semana inicia com chuva forte e temporais no Sul e Sudeste

A segunda-feira (25) vai começar com bastante nebulosidade e tempo mais firme no Sul do Brasil, com chances apenas de chuvas fracas e isoladas.

Contudo, a partir do meio tarde, a baixa pressão reforça as instabilidades na Região Sul e são esperadas até o fim do dia chuvas moderadas, com risco de pancadas mais fortes, no Grande Oeste catarinense, no sul e sudoeste paranaense e em grande parte do Rio Grande do Sul, com exceção do sul e nordeste gaúcho.

Há risco de tempestades com muitos raios em áreas do norte, oeste, noroeste e centro do Rio Grande do Sul, e no oeste de Santa Catarina e do Paraná entre meados da tarde e, principalmente, à noite.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para segunda-feira (25) à noite (21h) à esquerda e terça-feira (26) às 12h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da madrugada de terça-feira (26) chove forte e com temporais em praticamente todo o Rio Grande do Sul, incluindo a capital gaúcha, no oeste e sul do Paraná, e no Grande Oeste e Litoral Sul catarinenses.

Entre a manhã e o fim da tarde de terça-feira (26), as chuvas se espalham para as demais áreas do Paraná e de Santa Catarina, e com risco de temporais. No Rio Grande do Sul, elas ficam mais restritas na porção norte.

Entre a segunda (25) e a terça-feira (26), chuvas fortes e tempestades atingem os estados do RS, SC, PR e SP. Na quarta-feira (27), chuvas moderadas se concentram em SP e no RJ.

Além disso, entre o fim da tarde e a noite da terça (26), as instabilidades passam a atingir também o estado de São Paulo, com pancadas de chuva e temporais, incluindo a capital paulista.

O processo de formação do ciclone em alto mar também vai provocar rajadas de vento no litoral gaúcho entre a tarde e a noite da terça-feira (26), com ventos de até 70 km/h no litoral norte.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para segunda-feira (25) às 18h à esquerda e para terça-feira (26) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quarta-feira (27), o tempo volta a ficar firme, com céu variando de claro a com poucas nuvens na Região Sul do país.

As instabilidades vão ficar concentradas na faixa leste de São Paulo, incluindo a capital, e no Rio de Janeiro, onde são esperadas chuvas fracas a moderadas entre a tarde e a noite.

E não se descartam trovoadas isoladas no estado fluminense no período da tarde.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (27) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

E ao longo da quarta-feira (27), o ciclone também vai provocar rajadas de vento significativas no litoral sul de Santa Catarina e na região da Grande Florianópolis, onde chegam em torno dos 60 km/h, mas pontualmente podendo passar disso.

Por isso, fica o aviso de atenção para transtornos como movimentação de dunas de areia nas orlas e quedas de estruturas/objetos, tanto no litoral gaúcho quanto no catarinense.