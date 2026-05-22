Chuvas intensas e volumes elevados colocam Sul, Sudeste, Norte e Nordeste em alerta

Diferentes sistemas meteorológicos trazem instabilidade para quatro regiões do país, formando pancadas de chuva e tempestades de até 200 mm que podem ocasionar transtornos como alagamentos e transbordamentos de rios.

Diferentes sistemas meteorológicos trazem instabilidade para quatro regiões do país, formando pancadas de chuva e tempestades de até 200 mm que podem ocasionar transtornos como alagamentos e transbordamentos de rios. Mais informações: Ar polar que avança pelo Norte traz madrugadas mais amenas

Este final de semana será marcado por pancadas de chuva em quatro regiões do país. Como discutido no vídeo acima, as regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste possuem alertas vigentes devido à diversos sistemas meteorológicos, que trarão instabilidades e tempestades para vários estados do país ao longo do sábado (23) e do domingo (24).

Baixa pressão formará tempestades no Sul e Sudeste

Na região Sul, uma baixa pressão tornará o tempo instável neste final de semana, causando chuvas sobre diversos municípios do Paraná e de Santa Catarina. Os acumulados na região Sul não serão altos, mas podem chegar a 50 mm totais - ocasionando alagamentos em áreas urbanas de Curitiba, Florianópolis e outros municípios, como Cascavel.

Previsão de acumulados totais ao longo deste final de semana no Sul e Sudeste mostra formação de chuvas significativas em SC, PR e em SP - com volumes de até 100 mm totais.

Embora o tempo continue firme no Rio Grande do Sul, apenas com previsão de chuvas fracas, este sistema também pode ocasionar a formação de tempestades no Sudeste - em particular no estado de São Paulo, onde os acumulados podem chegar a 100 mm neste final de semana, inclusive na região metropolitana da capital.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para estes estados, mencionando risco de acumulados de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Essas tempestades trazem risco de transtornos, cortes no fornecimento de energia elétrica, podem ocasionar pequenos estragos em plantações, queda de árvores devido às rajadas fortes de vento e alagamentos em áreas urbanas da capital paulista.

Nordeste registra chuvas no litoral

Enquanto isso, a região Nordeste registrará chuvas no litoral da Bahia, incluindo em Salvador, com acumulados totais que podem chegar a até 80 mm. Isso ocorre devido aos resquícios de uma frente fria, que ainda traz chuvas para a região durante o final de semana.

Previsão de probabilidade de chuvas neste sábado no litoral da Bahia (esquerda) e do Maranhão (direita) ilustra que estas regiões podem ser afetadas por pancadas de chuva significativas.

Como é possível observar na figura acima, pancadas de chuva também serão registradas no litoral do Maranhão, inclusive na região de São Luís, causando transtornos para a população da capital. Nessa região, as chuvas ocorrem principalmente devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que atua no oceano Atlântico equatorial.

Instabilidade atingirá o Norte do país

Enquanto isso, a atmosfera sobre a região Norte permanece instável, ocasionando a formação de pancadas de chuva e tempestades durante a tarde e a noite. Os estados mais afetados serão o Amapá, Roraima, norte do Amazonas e norte do Pará. Essa região pode ser melhor observada na imagem abaixo.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostra que volumes de até 200 mm podem ser registrados ao longo deste final de semana no Norte do país, causando transtornos.

Os acumulados no Norte podem ultrapassar os 200 mm em Roraima, causando transtornos para a população ao longo deste sábado (23) e do domingo (24). Isso inclui a capital Boa Vista. O norte do Amazonas e litoral do Amapá também serão severamente afetados pelas chuvas fortes nos próximos dias.