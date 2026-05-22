Ressaca atinge praias do RS e interdita pontos turísticos; veja imagens

Equipes municipais e a Defesa Civil iniciaram ações emergenciais de isolamento físico e reparo após ondas intensas danificarem severamente calçadões e quiosques estruturais no litoral gaúcho.

Marinha emitiu alerta de ressaca para a costa do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Onda Sul

Uma forte ressaca atingiu o litoral do Rio Grande do Sul na última quinta-feira (21). O avanço do mar, impulsionado por um ciclone extratropical localizado no oceano, provocou estragos significativos em estruturas urbanas e alterou a paisagem de diversas praias gaúchas.

A força das águas derrubou muros de contenção, invadiu vias públicas e destruiu passarelas em municípios das regiões Norte e Sul do estado. Diante do cenário de risco iminente, a Marinha do Brasil emitiu um aviso oficial de ressaca marítima válido até a manhã de sexta-feira (22).

Impactos estruturais nas praias do litoral norte

No município de Tramandaí, a força das ondas danificou severamente o muro de contenção do calçadão da orla. Como medida imediata de segurança, as autoridades locais decidiram interditar o Mirante Beira-Mar e isolar o trecho afetado. A Secretaria de Obras utilizou caminhões de areia para criar uma barreira emergencial protetiva.

A água causou danos no calçadão de Tramandaí. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Tramandaí/ CP

Funcionários da Secretaria Municipal de Turismo de Tramandaí trabalharam intensamente com retroescavadeiras e caçambas durante o período da manhã para recuperar os trechos destruídos. O local seguiu totalmente isolado para evitar acidentes, uma vez que a estrutura de concreto não resistiu ao forte impacto hídrico.

A praia de Atlântida Sul, pertencente ao município de Osório, também registrou severos danos materiais na área dos quiosques. Conforme os relatos das autoridades municipais, parte do calçadão cedeu com o impacto das ondas, algumas guaritas de guarda-vidas ficaram submersas e passarelas de madeira foram arrancadas e arrastadas.

A forte ressaca do mar provocada por um ciclone no Atlântico Sul causou danos em diferentes cidades do litoral norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (21).#riograndedosul pic.twitter.com/rs6PzeQdzR — Jornal NH (@jornalnh) May 21, 2026

Outras localidades costeiras vizinhas sentiram os efeitos do fenômeno marítimo de forma variada na quinta-feira. Em Xangri-Lá, uma guarita de guarda-vidas também desabou na praia devido à força das ondas. Já em Capão da Canoa, o mar avançou durante o período da madrugada, mas não provocou prejuízos materiais.

Monitoramento e isolamento de áreas de risco

Em Torres, o avanço expressivo da maré alta encobriu a faixa de areia e modificou o cenário costeiro local. A Defesa Civil municipal bloqueou preventivamente o acesso público aos Molhes para garantir a segurança dos moradores e turistas, iniciando vistorias técnicas imediatas em toda a extensão da orla afetada.

Fortes ondas causaram danos estruturais em praias gaúchas. Foto: Divulgação/Onda Sul

A coordenação municipal da Defesa Civil de Torres detalhou o andamento dos trabalhos locais: “Não tivemos danos. A ressaca foi menor do que a registrada na última semana, mas seguimos monitorando a situação”. A prefeitura de Osório também anunciou um levantamento completo dos prejuízos.

Na Praia do Cassino, localizada no Litoral Sul, o avanço rápido das águas sobre as ruas provocou grande apreensão na comunidade. A maré alta ultrapassou a barreira natural das dunas e atingiu a avenida Beira Mar, que constitui a última via urbana pavimentada antes da faixa de areia da praia.

Apesar do susto provocado pelas fortes rajadas de vento que atingiram 60 km/h, o balneário do Cassino não registrou danos materiais graves ou vítimas. A secretaria municipal do balneário explicou que o ocorrido não é incomum, principalmente quando ocorrem muitos ventos, como na noite passada.

Referências da notícia

Mar avança, derruba muro, invade ruas e destrói passarelas no Litoral do RS. 22 de maio, 2026.

Ressaca no mar volta a causar transtornos no Litoral Norte. 21 de maio, 2026. Angélica Silveira.