Massa de ar frio avança pelo Centro-Sul e traz marcas de até -6°C; veja a previsão

O avanço da massa de ar frio sobre o Centro-Sul mantém as temperaturas baixas na região. O amanhecer terá temperaturas negativas e podem alcançar a marca de -6°C.

A semana começa com o avanço de uma massa de ar frio sobre os estados do Centro-Sul do Brasil. Nos próximos dias, o ar polar ganha reforço, um novo pulso, e deixa as manhãs desta terça (7) e quarta-feira (8) com temperaturas negativas sobre as áreas de Serra Gaúcha e Catarinense.

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A previsão para os próximos dias, além de trazer as informações do avanço da massa de ar frio, mantém o alerta para geadas em regiões que já foram afetadas pelo evento na última semana, o que gera preocupação aos produtores rurais. Confira a previsão do tempo para os próximos dias.

Temperaturas negativas e riscos de geadas no Centro-Sul

O modelo europeu ECMWF mostra que a massa de ar polar avança pelo Centro-Sul do país no decorrer desta segunda-feira (6). Com isso, todos os estados da Região Sul, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, vão registrar quedas nos termômetros.

A anomalia de temperatura em 850 hPa mostra o ar polar se deslocando sobre o Brasil na noite desta segunda (6).

O frio começa a se intensificar a partir da tarde de hoje (6). Já na terça-feira (7), o ar polar aumenta as chances de marcas negativas nas áreas de serra, onde os termômetros podem registrar até -4°C.

No restante da Região Sul, o frio prevalece e há risco de geadas generalizadas no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina.

Mínima prevista para esta terça-feira (7). O modelo mostra marcas negativas sobre a Serra Catarinense e temperaturas baixas no restante do Sul do Brasil.

Também na terça-feira (7), o Sudeste e o Centro-Oeste começam a sentir os efeitos do sistema. As temperaturas mínimas diminuem e ficam inferiores aos 15°C no estado de São Paulo. No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul amanhece com os termômetros próximos dos 13°C, enquanto o sul de Mato Grosso deve registrar marcas na casa dos 17°C.

Novo pulso de ar polar intensifica o frio na quarta-feira

Na quarta-feira (8), a chegada de um novo pulso de ar frio promete um amanhecer ainda mais gelado na Região Sul. O modelo ECMWF indica que áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão temperaturas abaixo dos 5°C de forma generalizada, o que eleva consideravelmente as chances de geada ampla.

Anomalia de temperatura em superfície mostra temperaturas abaixo da média em grande parte do Centro-Sul do Brasil.

Ainda na quarta (8), as marcas negativas devem se espalhar por mais pontos do Centro-Sul. Na região da Serra Gaúcha e Catarinense, os termômetros podem marcar até -6°C, enquanto na divisa entre Santa Catarina e o sul do Paraná as marcas ficam próximas a -2°C.

O frio também deixará marcas sobre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. No sul sul-mato-grossense, o amanhecer terá termômetros abaixo de 9°C, com risco de geada perto da divisa com o Paraná. Em solo paulista, as chances do fenômeno são menores, mas existem. As temperaturas variam entre 6°C (no sul do estado) e 14°C (no noroeste paulista).

Previsão da temperatura mínima para a quarta-feira (8). O mapa mostra valores negativas espalhados por RS,SC e PR.

Por fim, o Sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, grande parte do Rio de Janeiro e o sul de Goiás também vão registrar queda nas temperaturas durante o amanhecer desta quarta-feira (8), contudo de maneira menos intensa em comparação às demais áreas afetadas.