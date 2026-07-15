Jato de baixos níveis intenso acende alerta de extremo perigo ao Sul; confira a análise

O jato de baixos níveis atua como uma esteira transportadora de calor e umidade da Amazônia para o sul do continente, e está associado a tempestades severas. A previsão indica que seu núcleo deve ultrapassar 150 km/h nos próximos dias.

São esperados muitos transtornos relacionados a ocorrência de granizo, vendavais, formação de tornados isolados e acumulados elevados de chuva. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Um cenário atmosférico altamente preocupante começa a se configurar e deve favorecer vários dias consecutivos de tempestades intensas a partir de quinta-feira (16) sobre a Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul.

Um dos principais ingredientes dessa situação é o fortalecimento excepcional do jato de baixos níveis. Os ventos em seu núcleo podem superar 150 km/h nos próximos dias, um valor excepcional.

O Jato de Baixos Níveis da América do Sul (JBNAS) é uma corrente de ventos intensos que escoa entre aproximadamente 1 e 2 km de altitude, de norte para sul, ao longo da encosta leste da Cordilheira dos Andes.

Sua principal função é transportar grandes quantidades de calor e umidade da Amazônia para o centro-sul do continente, o que favorece a formação de tempestades intensas com formação de granizo, vendavais, tornados e chuvas intensas. Confira os detalhes.

Jato de baixos níveis excepcionalmente intenso

Na literatura científica clássica (critério de Bonner), um jato de baixos níveis é identificado quando os ventos entre 1 e 2 km de altitude atingem pelo menos 43 km/h e formam um máximo de velocidade nessa camada da atmosfera, enfraquecendo nas camadas superiores.

Previsão de jato de baixos níveis com intensidade excepcional nesta sexta-feira (17), segundo o ECMWF.

Enquanto o valor mínimo para sua identificação é de 43 km/h, a previsão do modelo ECMWF para os próximos dias indica ventos superiores a 150 km/h no núcleo do JBNAS entre a Argentina e o Paraguai.

Ou seja, o valor máximo previsto é cerca de 3,6 vezes maior que o limiar mínimo utilizado para identificar um jato de baixos níveis.

Quanto mais intenso esse sistema, maior tende a ser o transporte de ar quente e úmido da Amazônia para o centro-sul da América do Sul, fornecendo um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento de tempestades.

Instabilidade: rio atmosférico e temperaturas 15°C acima da média

Como resultado da atuação do JBNAS, as temperaturas previstas podem ultrapassar 32°C na região Sul entre sexta-feira (17) e segunda-feira (20). Este valor corresponde a 15°C acima da média na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), por exemplo. Regiões oeste e litoral de Santa Catarina e Paraná também terão temperaturas próximas ou acima de 30°C.

Previsão de anomalia de temperatura máxima para sexta-feira (17), segundo o ECMWF.

O intenso fluxo de umidade também dará origem a um rio atmosférico persistente sobre o Sul do Brasil. Esse corredor de vapor d'água deverá permanecer ativo por vários dias, concentrando o maior aporte de umidade sobre o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de rio atmosférico intenso para sexta-feira (17), segundo o ECMWF.

O ar quente e úmido transportado pelo JBNAS torna a atmosfera mais instável. Como é menos denso que o ar frio, ele sobe, resfria-se e forma nuvens. Quanto maior o aporte de calor e umidade, mais vigorosas são as correntes ascendentes e maior o potencial para a formação de cumulonimbus, responsáveis pelas tempestades severas.

Sistemas meteorológicos vão transformar a instabilidade em tempestades severas

Além do intenso JBNAS, em altos níveis da atmosfera o jato subtropical, também fortalecido, favorece ainda mais o levantamento do ar da superfície. Embora esta combinação crie um ambiente extremamente favorável às tempestades, é a passagem sucessiva de frentes frias e cavados que fornecerá o gatilho para o desenvolvimento da convecção. Enquanto isso, um bloqueio atmosférico na altura do Sudeste não permite que os sistemas avancem.

Previsão de tempestades neste sábado (18), segundo o ECMWF. Este é apenas um recorte, há alerta de tempestades em vários dias, horários e áreas da região Sul.

Como consequência, a atmosfera permanecerá favorável à formação de tempestades intensas por 10 dias sobre o Sul, a partir de quinta-feira (16), aumentando o risco de eventos extremos sobre a mesma região.

Impactos e recomendações

A configuração atmosférica prevista para os próximos dias apresenta características semelhantes às observadas em maio de 2024, quando o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes históricas.

Embora a distribuição e a intensidade dos impactos ainda dependam da evolução dos sistemas meteorológicos (o que exige monitoramento contínuo da previsão), a combinação dos fatores descritos anteriormente aumenta significativamente o risco de eventos extremos na Região Sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e no Paraná.

Previsão de chuva acumulada até sábado (25), segundo o ECMWF.

Entre os principais impactos previstos estão chuva extrema, com acumulados superiores a 300 mm em algumas áreas, granizo, vendavais, rajadas de vento que podem superar 100 km/h, tornados isolados, além de enxurradas, alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra.

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A população deve acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os alertas da Defesa Civil. Durante tempestades, procure abrigo em um local seguro, não atravesse áreas alagadas, seja a pé ou de carro, e, em regiões com histórico de enchentes ou deslizamentos, tenha um plano de evacuação caso seja necessário. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).