Conheça os Cânions Paulistas, o paraíso de 400 milhões de anos escondido no interior de SP

Ao sudoeste do estado de São Paulo, a Região Turística dos Cânions Paulistas esconde belíssimas paisagens, trilhas, cachoeiras e formações rochosas de arenito que possuem entre 410 e 390 milhões de anos.

Natureza exuberante dos Cânions Paulista. Crédito: rtcanionspaulista/Facebook.

A Região Turística dos Cânions Paulista fica no sudoeste do estado de São Paulo, e abriga formações rochosas de arenito com até 410 milhões de anos.

É composta por sete municípios: Itararé, Itapeva, Itaberá, Ribeirão Branco, Nova Campina, Taquarivaí e Bom Sucesso de Itararé, e é ideal para a prática de ecoturismo, turismo de aventura e cicloturismo.

Conheça mais sobre este lugar incrível e cheio de belas paisagens.

Conhecendo os Cânions Paulistas

A Região dos Cânions Paulistas tem formações rochosas de arenito que possuem entre 410 e 390 milhões de anos e originaram-se do acúmulo de partículas resultantes da degradação de outras rochas (sedimentos), que ao longo de milhões de anos foram depositados em camadas em uma antiga bacia sedimentar.

A área dos Cânions Paulistas apresenta uma grande biodiversidade ao abrigar parte dos biomas Mata Atlântica e Cerrado.

Com o passar do tempo, essas formações rochosas afloraram à superfície e passaram a ser esculpidas pela ação da natureza, ou seja, pelos rios, ventos e o intemperismo, até chegar às paisagens que vemos hoje.

Os Cânions Paulistas ficam a cerca de 300 km da capital paulista e guardam além das formações geológicas raras, cachoeiras deslumbrantes e diversas atrações para os mais aventureiros.

Entre as atividades permitidas a realizar por lá, estão o ciclismo, aquatrek, boia cross, rapel e caminhadas enquanto aprecia as belas paisagens naturais.

O belo Cânion Itanguá, em Itapeva (SP). Crédito: Divulgação.

Os principais destaques da região incluem o Cânion Pirituba, localizado nos arredores de Bom Sucesso de Itararé e Itapeva. É uma região quase intocada, então tem pouquíssima infraestrutura. Ele está em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, oferecendo assim paisagens exuberantes.

O Cânion Pirituba é conhecido pelas belas vistas de mirantes naturais, como o Mirante do Índio, e cachoeiras como a do Palmito Mole, a das Três Quedas (ou Andorinha) e a do Saltinho do Coqueiral. Além da vista do desfiladeiro, você pode fazer trilhas de contemplação e tomar banho nas piscinas naturais das cachoeiras. Há também o Cânion Itanguá em Itapeva.

A Cachoeira das Três Quedas, em Itapeva (SP). Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Outras opções de cachoeiras são a dos Pelados, a do Corvo e a do Capituva, ambas em Itararé, e a Cachoeira dos Moleques em Bom Sucesso de Itararé.

Mas atenção: para visitar a região, recomenda-se estar acompanhado de guias, já que estes ambientes possuem fendas e outras características que podem resultar em acidentes.

Quando visitar a região?

A melhor época para visitar a Região dos Cânions Paulistas é durante o outono ou a primavera.

Nesses períodos, o clima é mais ameno e com pouca incidência de chuva, o que deixa as trilhas mais fáceis e os volumes de água das cachoeiras ideais para se banhar.