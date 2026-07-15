Conheça os Cânions Paulistas, o paraíso de 400 milhões de anos escondido no interior de SP
Ao sudoeste do estado de São Paulo, a Região Turística dos Cânions Paulistas esconde belíssimas paisagens, trilhas, cachoeiras e formações rochosas de arenito que possuem entre 410 e 390 milhões de anos.
A Região Turística dos Cânions Paulista fica no sudoeste do estado de São Paulo, e abriga formações rochosas de arenito com até 410 milhões de anos.
É composta por sete municípios: Itararé, Itapeva, Itaberá, Ribeirão Branco, Nova Campina, Taquarivaí e Bom Sucesso de Itararé, e é ideal para a prática de ecoturismo, turismo de aventura e cicloturismo.
Conheça mais sobre este lugar incrível e cheio de belas paisagens.
Conhecendo os Cânions Paulistas
A Região dos Cânions Paulistas tem formações rochosas de arenito que possuem entre 410 e 390 milhões de anos e originaram-se do acúmulo de partículas resultantes da degradação de outras rochas (sedimentos), que ao longo de milhões de anos foram depositados em camadas em uma antiga bacia sedimentar.
Com o passar do tempo, essas formações rochosas afloraram à superfície e passaram a ser esculpidas pela ação da natureza, ou seja, pelos rios, ventos e o intemperismo, até chegar às paisagens que vemos hoje.
Os Cânions Paulistas ficam a cerca de 300 km da capital paulista e guardam além das formações geológicas raras, cachoeiras deslumbrantes e diversas atrações para os mais aventureiros.
Entre as atividades permitidas a realizar por lá, estão o ciclismo, aquatrek, boia cross, rapel e caminhadas enquanto aprecia as belas paisagens naturais.
Os principais destaques da região incluem o Cânion Pirituba, localizado nos arredores de Bom Sucesso de Itararé e Itapeva. É uma região quase intocada, então tem pouquíssima infraestrutura. Ele está em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, oferecendo assim paisagens exuberantes.
O Cânion Pirituba é conhecido pelas belas vistas de mirantes naturais, como o Mirante do Índio, e cachoeiras como a do Palmito Mole, a das Três Quedas (ou Andorinha) e a do Saltinho do Coqueiral. Além da vista do desfiladeiro, você pode fazer trilhas de contemplação e tomar banho nas piscinas naturais das cachoeiras. Há também o Cânion Itanguá em Itapeva.
Outras opções de cachoeiras são a dos Pelados, a do Corvo e a do Capituva, ambas em Itararé, e a Cachoeira dos Moleques em Bom Sucesso de Itararé.
Mas atenção: para visitar a região, recomenda-se estar acompanhado de guias, já que estes ambientes possuem fendas e outras características que podem resultar em acidentes.
Quando visitar a região?
A melhor época para visitar a Região dos Cânions Paulistas é durante o outono ou a primavera.
Nesses períodos, o clima é mais ameno e com pouca incidência de chuva, o que deixa as trilhas mais fáceis e os volumes de água das cachoeiras ideais para se banhar.
Referência da notícia
Pandori, L. (2026). Cânions Paulistas: como paisagens de milhões de anos formaram um dos maiores patrimônios naturais do sudoeste de SP.
Prates, M. (2024). Interior de SP guarda alguns dos mais belos cânions do Brasil! Confira nosso guia para visitar a região.