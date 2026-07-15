Dois rios atmosféricos atingem a América do Sul simultaneamente

Dois rios atmosféricos intensos vão provocar tempestades severas e volumes extremos de chuva na América do Sul nos próximos dias. Previsões indicam acumulados de até 500 mm no Chile e 300 mm no Rio Grande do Sul, com risco de enchentes, granizo e vendavais.

Ao longo desta semana, dois rios atmosféricos muito intensos e de origens distintas irão transportar umidade pela América do Sul, impulsionando a formação de tempestades intensas com pancadas de chuva volumosas. Esses sistemas podem ocasionar transbordamentos de rios, alagamentos e deslizamentos de terra.

Um dos rios atmosféricos está sendo transportado pelo Oceano Pacífico através da circulação associada a um sistema de baixa pressão e suas frentes associadas. O sistema está chegando ao Chile e passando pela Argentina.

Grande parte da chuva será despejada sobre o próprio Chile já a partir dessa quarta-feira (15), com os maiores acumulados esperados entre a região de Puerto Montt, ao sul, e Copiapó, ao Norte, passando por cidades como Santiago e Concepción. Ao todo, os acumulados esperados até o domingo podem ficar entre 400 e 500 mm - volumes extremos que devem causar grandes transtornos para a população.

Previsão de acumulados totais até o final do domingo mostra regiões do Chile que serão mais afetadas pelas chuvas ao longo dos próximos dias, devido à atuação de um Rio Atmosférico.

Na Argentina, o fenômeno deve causar chuvas intensas sobre uma faixa da região Patagônica, mas com intensidade muito menor - previsões indicam acumulados que não devem ultrapassar os 60 mm totais ao longo da semana.

Segundo rio atmosférico atinge o Brasil

Ao mesmo tempo, já a partir desta quarta-feira (15), um rio atmosférico se forma a partir do Sul da Amazônia, transportando umidade ao longo da Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, eventualmente chegando ao Rio Grande do Sul entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

Previsão de rios atmosféricos na sexta-feira durante a tarde mostra um intenso fluxo de umidade sendo transportado em direção ao Rio Grande do Sul, que pode ocasionar tempestades.

O sistema está associado a um Jato de Baixos Níveis e será capaz de formar tempestades intensas e significativas no Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (16), que continuarão ocorrendo até o domingo (19) e potencialmente ao longo da semana que vem também, causando transtornos para a população.

Previsões indicam possibilidade alta de tempestades severas ao longo do sábado (18) entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai, com potencial alto para ocorrência de granizo e outros fenômenos severos, como micro explosões e até mesmo tornados.

Ao longo dos próximos dez dias, previsões indicam volumes de chuva entre 200 e 300 mm no Rio Grande do Sul, com tempestades atingindo também Santa Catarina e Paraná. Também há risco alto de rajadas fortes de vento e outros fenômenos severos. Não se descarta a possibilidade de acumulados ainda maiores devido à severidade deste episódio.

Previsão de acumulados totais para os próximos dez dias mostra possibilidade de volumes superiores aos 200 mm de chuva no Rio Grande do Sul, o que pode causar grandes transtornos.

Isso trará transtornos significativos para a população, como de cortes no fornecimento de energia elétrica; queda de galhos de árvores e tombamento de árvores, assim como de objetos altos; danos em estruturas, telhados e plantações devido ao granizo; transbordamento de rios e alagamentos; deslizamentos de terra em áreas de risco e encostas; assim como descargas elétricas (raios).

Este Rio Atmosférico associado a um Jato de Baixos Níveis é a primeira configuração de larga escala que está respondendo ao padrão de El Niño no Brasil, e não se descarta a possibilidade de que o sistema dê origem a um período de chuvas intensas similar à tragédia das enchentes de 2024. Portanto, todo cuidado é pouco nesta segunda quinzena de Julho.