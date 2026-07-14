Rio atmosférico mantém temporais severos por 10 dias; veja áreas em alerta

Intenso transporte de calor e umidade da região amazônica alimentará tempestades severas no Sul, com risco de granizo, tornados e acumulados superiores a 300 mm.

O Rio Grande do Sul concentra o maior perigo, confira os alertas.

O Cone Sul da América do Sul está em alerta para uma onda de tempestades severas que devem iniciar a partir de quinta-feira (16) e se estender por, pelo menos, 10 dias. Um intenso fluxo de umidade proveniente da região amazônica é um dos ingredientes-chave para este quadro.

O estado com maior risco é o Rio Grande do Sul, onde os sistemas devem ficar aprisionados entre quinta-feira (16) e segunda-feira (20), impedidos de avançar devido a um bloqueio atmosférico.

Na terça-feira (21) o Rio Grande do Sul terá uma trégua, enquanto as tempestades com chuvas intensas avançam sobre Santa Catarina e Paraná. No entanto, já na quarta-feira (22) estes sistemas avançam novamente sobre o Rio Grande do Sul na forma de uma frente quente, onde devem permanecer até, pelo menos, sábado (25).

Além do elevado risco de granizo e eventos extremos de vento, como microexplosões e tornados isolados, as chuvas serão intensas, com acumulados ultrapassando 300 mm. Confira os detalhes.

Rio atmosférico intenso e persistente

Um rio atmosférico é um corredor de ar com uma grande quantidade de vapor d’água transportado da região tropical em direção às latitudes médias. Na América do Sul, os rios atmosféricos estão associados com o Jato de Baixos Níveis da América do Sul (JBNAS), um núcleo intenso de ventos que escoam de norte para sul a leste da Cordilheira dos Andes.

Na quarta-feira (15), com a intensificação do JBNAS, um rio atmosférico começa a se formar sobre Bolívia, Paraguai e Argentina. A partir de quinta-feira (16) este corredor de umidade começa a se fortalecer e começa a alcançar o Rio Grande do Sul, injetando muita umidade sobre o estado.

Previsão de intenso rio atmosférico para sexta-feira (17), segundo o ECMWF.

Naturalmente, o JBNAS também transporta calor, além da umidade. Estes são dois ingredientes básicos para alimentar a convecção intensa, uma vez que aumentam a instabilidade da atmosfera.

Sobre o Rio Grande do Sul, as anomalias podem alcançar impressionantes 15°C acima da média em alguns horários, com as máximas ultrapassando 32°C no mês mais frio do ano.

Previsão de anomalia de temperatura para sexta-feira (17), segundo o ECMWF.

Este sistema ficará posicionado sobre o Rio Grande do Sul durante muitos dias seguidos. Em altos níveis da atmosfera o jato subtropical, fortalecido devido ao El Niño, também irá favorecer o levantamento do ar quente e úmido da superfície, processo pelo qual as nuvens se formam, dando o suporte dinâmico para a conveção.

Tempestades severas aprisionadas sobre o Rio Grande do Sul

A formação de ciclones, frentes frias e cavados - influenciados pela fase favorável da Oscilação Antártica - sobre esta área extremamente úmida e aquecida nos próximos dias será gatilho para a formação de nuvens verticalmente muito extensas, com topos muito frios e grande quantidade de gelo, associadas com tempestades muito severas.

O risco de granizo sobre o Rio Grande do Sul é elevado principalmente entre sábado (18) e segunda-feira (20). Além disso, estes sistemas são associados com correntes verticais de vento muito intensas dentro das nuvens e é esperada a ocorrência extremos de vento, como rajadas intensas, microexplosões e tornados isolados, por exemplo.

As tempestades devem se formar continuamente sobre o estado, inclusive durante as madrugadas, o que eleva o risco para a população, uma vez que a maioria das pessoas está dormindo, diminuindo a percepção de perigo e aumentado o tempo de resposta à uma situação de emergência.

Previsão de tempestades severas entre quinta (16) e domingo (17), segundo o ECMWF.

As tempestades terão início ainda na quinta-feira (16) nas regiões Oeste, Campanha e Sul do Rio Grande do Sul. Ao longo da sexta-feira (17), tempestades intensas continuam se formando em toda a metade sul do estado, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Entre sábado (18) e domingo (19) tempestades violentas se espalham sobre todo o território do Rio Grande do Sul, podendo alcançar também a região de fronteira com Santa Catarina.

Previsão de chuvas intensas associadas a tempestades sobre Santa Catarina e Paraná na terça-feira (21), segundo o ECMWF.

Na segunda-feira (20), uma nova rodada de tempestades percorre o Rio Grande do Sul e avança sobre em direção à Santa Catarina e o Paraná, onde devem atuar ao longo da terça-feira (21), dando uma breve trégua ao Rio Grande do Sul. No entanto, entre quarta (22) e sexta-feira (24), tempestades intensas voltam a atingir o Rio Grande do Sul.

Acumulados podem ultrapassam 300 mm

O quadro previsto para os próximos dias é extremamente preocupante para o Rio Grande do Sul, tanto em relação ao potencial destrutivo das tempestades quanto pelos elevados acumulados de chuva previstos, que ultrapassam os 300 mm em algumas áreas. Estes valores, no entanto, podem estar sendo subestimados pelo modelo, ou seja, podem alcançar marcas ainda mais elevadas.

Previsão de chuva acumulada até sexta-feira (24), segundo o ECMWF.

Eventos extremos de chuva são sempre desafiadores para os modelos meteorológicos, e a posição dos máximos de chuva vem variando a cada nova atualização, sendo necessário o monitoramento contínuo.

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Embora seja difícil precisar onde eles devem ocorrer, todo o estado do Rio Grande do Sul e suas vizinhanças estão em alerta para acumulados muito elevados de chuva, com grande risco de transtornos relacionados a inundações, enxurradas e enchentes.

As autoridades e a população precisam estar em alerta extremo a partir de quinta-feira (16) de forma a minimizar o máximo possível os impactos na segurança das pessoas.