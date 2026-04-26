Intensa massa de ar frio avança nas próximas horas e derruba as temperaturas no início desta semana

Intensas massa de ar frio está confirmada e traz clima de inverno para parte do centro-sul do Brasil neste início de semana. Confira a atualização da previsão deste evento tão esperado. Mais informações: Forte mudança do tempo deixa alerta de chuva de mais de 100 mm neste fim de mês

Uma frente fria já está em processo de formação e vem provocando chuvas de fraca a moderada intensidade no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, que devem continuar neste domingo (26).

Ao mesmo tempo, um grande ciclone extratropical atua ao sul do Uruguai e ajuda a impulsionar o ar frio e seco para parte do Sul do Brasil, deixando o tempo firme em boa parte do território gaúcho, além das temperaturas mais amenas, também neste domingo (26).

A partir da madrugada da segunda-feira (27), o ar frio começa a avançar de forma mais efetiva no Brasil, derrubando as temperaturas no Sul do país e em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, porém com menor intensidade.

Avanço da massa de ar frio

Na noite deste domingo (26), o ar frio já exerce bastante influência no Rio Grande do Sul, trazendo temperaturas de 12 a 17°C na região da Campanha, no Oeste e Sul. Nas demais regiões, o frio também é amena e fica em torno dos 15 a 19°C, com temperaturas no fim da noite de 19°C na região de Porto Alegre. Temperaturas em torno desse último patamar também são previstas para o oeste e sul de Santa Catarina.

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Devido ao avanço da massa de ar frio, as temperaturas mínimas da segunda-feira (27) acontecem no fim da noite no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná.

No início da manhã da segunda-feira (27) já faz frio mais intenso, com temperaturas em torno dos 8°C na Campanha do Rio Grande do Sul. No Oeste, região Central, sul do Norte e Sudeste do estado gaúcho, o dia começa termômetros em torno dos 10°C. Na Serra ainda faz 12°C e na região de Porto Alegre e litoral norte, as temperaturas variam de 16 a 19°C.

Temperaturas máximas previstas para a segunda-feira, 27 de abril.

Em Santa Catarina, as menores temperaturas ficam no Oeste, Planalto Central, Sul e região da Serra, com temperaturas variando de 10 a 16°C. Na Serra, há a possibilidade de temperaturas em torno dos 6 e 7°C. Já na porção norte e região de Florianópolis, os termômetros podem marcar valores em torno dos 20°C.

Já no Paraná, o dia começa com chuva em todo o estado e com temperaturas amenas variando de 17 a 20°C, com 18°C começando o dia na região de Curitiba.

A baixa amplitude do sistema frente fria e massa de ar frio impede que o frio de inverno chegue em boa parte do Brasil, ficando restrito ao Sul do país.

As temperaturas máximas da segunda-feira (27) ficam abaixo dos 20°C em todo o Rio Grande do Sul, com valores de 14 a 16°C na metade sul do estado. Em Santa Catarina, as temperaturas atingem valores máximos de 21 a 24°C no sul, oeste e Planalto Central, com ligeira sensação de calor no norte do estado, onde os termômetros podem marcar 27°C. No Paraná, as temperaturas ficam amenas e variam de 21 a 24°C em todo o estado devido à presença da frente fria que atua entre o Paraná, São Paulo e o Mato Grosso do Sul.

Temperaturas mínimas previstas para a segunda-feira, 27 de abril.

No fim da noite, as temperaturas caem mais e o frio abaixo de 10°C predomina sobre boa parte do Rio Grande do Sul. No leste gaúcho, as temperaturas variam de 11 a 15°C, sendo mais elevadas no litoral. Em Santa Catarina, o frio acontece somente no sul, Planalto Central e no oeste, com temperaturas de 3 a 12°C, sendo mais baixas na região de Serra. Já no Paraná, as mínimas não baixam abaixo dos 14°C. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o frio não chega e as temperaturas ficam amenas variando de 21 a 24°C.

A terça-feira (28), traz mínimas no seu horário convencional entre as 5 e a 6h, com previsão de temperaturas entre 3 e 8°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul, sul, Planalto e oeste de Santa Catarina. Há a possibilidade de efetuar uma correção, reduzindo de 2 a 3°C, o que resultaria em potencial de geada para todas as regiões gaúchas, planalto e serra catarinenses. Potencial de temperaturas em torno dos 0°C nas regiões mais elevadas.

No Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, não há redução significativa das temperaturas, apenas ligeira sensação de frio para o oeste, sul e leste do Paraná e faixa leste de São Paulo.

Temperaturas mínimas previstas para a terça-feira, 28 de abril.

No período da tarde, as temperaturas sobem, mas a sensação de frio continua com máximas abaixo dos 20°C em todo Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, as temperaturas ficam mais amenas entre 20 e 23°C. Já no Paraná, também a sensação fica amenas, mas devido ao tempo nublado e chuvoso, o que faz as temperaturas não subirem e se manterem abaixo dos 20°C em boa parte do estado, com valores de 24°C apenas nas localidades do norte e noroeste.

No Sudeste, sensação amena devido às chuvas apenas no leste e sul de São Paulo, onde as máximas não passam dos 24°C. No restante da Região, o tempo firme e quente continua, com temperaturas em torno dos 30°C. O mesmo acontece no Centro-Oeste, onde a condição térmica mais amenas fica no Mato Grosso do Sul em razão das chuvas.

No restante da semana, a frente fria se afasta e a massa de ar frio perde força e consegue manter as condições americanas em boa parte do Sul e leste do Sudeste. O calor retorna no período da tarde para o oeste e norte do Paraná.